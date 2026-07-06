Ιταλία: Ολυμπιονίκης καταδικάστηκε για ομαδικό βιασμό μιας τουρίστριας σε εξοχική κατοικία

Snapshot Ο Αντονίνο Πιτσολάτο και τρεις φίλοι του καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης 5 ετών και 4 μηνών για ομαδικό βιασμό μιας 27χρονης Φινλανδής τουρίστριας σε εξοχική κατοικία στο Τράπανι.

Το θύμα κατήγγειλε τον βιασμό στην αστυνομία το πρωί μετά το περιστατικό, ενώ δεν βρέθηκαν στοιχεία συναίνεσης κατά τη διάρκεια της δίκης.

Η κακοποίηση σταμάτησε μόνο όταν η γυναίκα ζήτησε να επιστρέψει στο ξενοδοχείο της, με τον Νταβίντε Λούπο να την βιντεοσκοπεί χωρίς την άδειά της.

Η εισαγγελέας ζήτησε ποινές φυλάκισης 10 ετών για τους κατηγορούμενους, ενώ ο Πιτσολάτο είχε προηγούμενα πειθαρχικά προβλήματα με την ομοσπονδία άρσης βαρών. Snapshot powered by AI

Ο Αντονίνο Πιτσολάτο, χάλκινος Ολυμπιονίκης της Ιταλίας στην άρση βαρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2020 και του Παρισιού το 2024, καταδικάστηκε από το δικαστήριο του Τράπανι σε πέντε χρόνια και τέσσερις μήνες φυλάκιση για ομαδικό βιασμό μιας Φινλανδής τουρίστριας σε εξοχική κατοικία.

Οι άλλοι τρεις κατηγορούμενοι, ο Νταβίντε Λούπο, ο Κλαούντιο Τουτίνο και ο Στέφανο Μοντζόβι, όλοι από το Αγκριτζέντο, καταδικάστηκαν επίσης.

Οι τέσσερις καταγγέλθηκαν από μια 27χρονη Φινλανδή τουρίστρια, η οποία κατήγγειλε τον βιασμό της.

Η Φινλανδή βρισκόταν σε διακοπές με δύο φίλους. Εκείνο το βράδυ, δείπνησαν σε ένα εστιατόριο στο ιστορικό κέντρο του Τράπανι. Εκεί, οι τρεις Σκανδιναβοί τουρίστες συνάντησαν τον Πιτσολάτο και τους τρεις φίλους του.

Αποφάσισαν να συνεχίσουν το βράδυ σε ένα μπαρ στην παραλία. Διασκέδασαν μέχρι μετά τα μεσάνυχτα, όταν οι δύο φίλοι του θύματος αποφάσισαν να επιστρέψουν στο ξενοδοχείο.

Η τότε εικοσιεπτάχρονη πήγε αντ' αυτού στην κατοικία όπου διέμεναν μερικοί από τους κατηγορούμενους. Εκεί οι τέσσερις άνδρες την κακοποίησαν σεξουαλικά. Κατά τη διάρκεια της δίκης, διευκρινίστηκε ότι, κατά το τελευταίο μέρος της βραδιάς στην κατοικία, η εικοσιεπτάχρονη παρατήρησε έναν από τους κατηγορούμενους, τον Davide Lupo, να την βιντεοσκοπεί ενώ φιλούσε ένα άλλο αγόρι στην παρέα.

Η νεαρή γυναίκα θύμωσε και απαίτησε να διαγραφεί το βίντεο. Η κακοποίηση σταμάτησε μόνο όταν το θύμα έντρομη με δάκρυα ζήτησε να τη μεταφέρουν πίσω στο ξενοδοχείο όπου διέμενε. Το επόμενο πρωί, κατήγγειλει στην ιταλική αστυνομία την κακοποίησή της.

Σύμφωνα με την εισαγγελέα Τζούλια Σμπόκια, «δεν προέκυψαν στοιχεία κατά τη διάρκεια της δίκης που να αποδεικνύουν την ύπαρξη συναίνεσης» και για αυτόν τον λόγο ζήτησε ποινές φυλάκισης δέκα ετών για τους τέσσερις κατηγορούμενους.

Ο Αντονίνο Πιτσολάτο είχε ήδη αποκλειστεί από την ομοσπονδία για δέκα μήνες το 2018 για «απειλές, εκφοβισμό, εκφοβισμό και, σε ορισμένες περιπτώσεις, σωματική βία» εναντίον νεότερων αθλητών, «πολλοί από τους οποίους ήταν ανήλικοι».

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