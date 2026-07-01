Ηράκλειο: 18χρονη Βρετανίδα κατήγγειλε σεκιουριτά για βιασμό

Συνελήφθη 50χρονος σεκιουριτάς στο Ηράκλειο Κρήτης, έπειτα από καταγγελία για βιασμό σε βάρος του από 18χρονη Βρετανίδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr η νεαρή γυναίκα ισχυρίστηκε ότι ακινητοποιήθηκε από άνδρα που δεν γνώριζε, έξω από ξενοδοχείο στα Μάλια και στη συνέχεια οδηγήθηκε σε απομονωμένο σημείο, όπου -όπως κατήγγειλε- έπεσε θύμα βιασμού.

Αστυνομικοί του Α.Τ. Χερσονήσου ξεκίνησαν άμεσα έρευνες, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάλυση υλικού από κάμερες ασφαλείας της ευρύτερης περιοχής. Μέσα από τη συστηματική συλλογή και αξιολόγηση των στοιχείων, οι αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον φερόμενο ως δράστη.

Ο άνδρας εντοπίστηκε και συνελήφθη το μεσημέρι της Τρίτης (30/6), ενώ σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία.

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