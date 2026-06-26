Σκόπελος: 19χρονη κατήγγειλε τον βιασμό της - Κοιμήθηκε μεθυσμένη, ξύπνησε μόνο με το εσώρουχό της

Snapshot Μία 19χρονη στη Σκόπελο κατήγγειλε βιασμό από 28χρονο συνάδελφό της, ο οποίος συνελήφθη και κατηγορείται για τετελεσμένο βιασμό.

Η νεαρή ήταν σε κατάσταση μέθης και βρέθηκε το πρωί μόνο με το εσώρουχό της, χωρίς να θυμάται τι συνέβη.

Ο 28χρονος αρνείται τις κατηγορίες και ισχυρίζεται ότι ζήτησε από τη 19χρονη να φύγει από το διαμέρισμα που συγκατοικούσε με τον σύντροφό της.

Διενεργούνται εργαστηριακοί και ιατροδικαστικοί έλεγχοι για την επιβεβαίωση των γεγονότων.

Ο κατηγορούμενος κρατείται και θα απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα στον Ανακριτή. Snapshot powered by AI

Σε καταγγελία για βιασμό από τον 28χρονο συνάδελφό της προχώρησε στην αστυνομία μία 19χρονη κοπέλα στην Σκόπελο.

Σύμφωνα με την καταγγελία της 19χρονης, ο 28χρονος φέρεται να εκμεταλλεύτηκε την νεαρή κοπέλα που ήταν σε κατάσταση μέθης και να τη βίασε.

Όπως αναφέρει το taxydromos.gr, ο 28χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Βόλου, ο οποίος απήγγειλε σε βάρος του την κατηγορία του βιασμού και τον παρέπεμψε να απολογηθεί στον Ανακριτή.

Η 19χρονη που έχει καταγωγή από την Μαγνησία, έχει μεταβεί στο νησί προκειμένου να εργαστεί για σεζόν. Με τον 28χρονο εργάζονταν στην ίδια επιχείρηση, ωστόσο γνωρίζονταν και μέσω του συντρόφου της 19χρονης με τον οποίο ο φερόμενος ως δράστης συγκατοικούσε.

Το βράδυ της περασμένης Τετάρτης (24/6), η 19χρονη είχε βγει για διασκέδαση, όπου φέρεται να ήπιε παραπάνω και να ήρθε σε κατάσταση μέθης. Η νεαρή πήγε στο σπίτι όπου μένει ο σύντροφός της για να κοιμηθεί εκεί (σ.σ. η ίδια μένει σε διαφορετικό διαμέρισμα), αλλά την πόρτα άνοιξε ο 28χρονος συγκάτοικός του με τον οποία η κοπέλα εργάζονται στην ίδια επιχείρηση.

Μπήκε μέσα για να τον περιμένει και του έστειλε μήνυμα στο κινητό του, δηλώνοντας την παρουσία της. Ο σύντροφός της, που έλειπε από το σπίτι, την ενημέρωσε ότι δεν θα επιστρέψει στο σπίτι.

Η 19χρονη ωστόσο φέρεται να παρέμεινε στο σπίτι και να αποκοιμήθηκε. Το πρωί, όταν ξύπνησε, διαπίστωσε, σύμφωνα με την καταγγελία της, ότι το παντελόνι της ήταν κατεβασμένο και ότι φορούσε μόνο το εσώρουχό της, ενώ παράλληλα δεν θυμόταν το παραμικρό.

Η νεαρή κοπέλα στη συνέχεια απευθύνθηκε στην αστυνομία όπου κατήγγειλε τον βιασμό της από τον συνάδελφό της και συγκάτοικο του συντρόφου της. Αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του την Πέμπτη το πρωί και σήμερα, ο φερόμενος ως δράστης οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του 28χρονου, ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά ότι βίασε τη 19χρονη κοπέλα. Φαίνεται μάλιστα να της ζήτησε να φύγει από το διαμέρισμα που μένει με τον σύντροφο της νεαρής γυναίκας, όταν εκείνος την ενημέρωσε ότι τελικώς δεν θα επιστρέψει για το βράδυ.

Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για τετελεσμένο βιασμό και τον παρέπεμψε να απολογηθεί στον Ανακριτή, απ’ όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία και θα απολογηθεί τελικώς την ερχόμενη Δευτέρα. Μέχρι τότε κρατείται.

Την ίδια ώρα, διατάχθηκε εργαστηριακός έλεγχος ρουχισμού, εν προκειμένω του παντελονιού για την ανίχνευση τυχόν βιολογικού υλικού, ενώ η 19χρονη θα υποβληθεί επίσης σε ιατροδικαστική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχει πέσει θύμα βιασμού.

Η 19χρονη πάντως, φέρεται, σύμφωνα με τον δικηγόρο του 28χρονου, να μη θυμάται τίποτα από τη συγκεκριμένη βραδιά, εξαιτίας της κατάστασης μέθης στην οποία βρισκόταν.

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