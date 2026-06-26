Λάρισα: Ο διάλογος του 50χρονου με την ΕΛ.ΑΣ. ενώ κρατούσε την πρώην σύζυγό του όμηρο

Ο δράστης μετέδιδε κάθε στιγμή της δραματικής εξέλιξης ζωντανά μέσα από τους προσωπικούς του λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Λάρισα: Ο διάλογος του 50χρονου με την ΕΛ.ΑΣ. ενώ κρατούσε την πρώην σύζυγό του όμηρο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένας 50χρονος απήγαγε την πρώην σύζυγό του με τσεκούρι και βενζίνη στο σπίτι τους, απειλώντας να την κάψει ζωντανή.
  • Το περιστατικό προκλήθηκε μετά από δικαστική απόφαση που απαγόρευε στον 50χρονο την επικοινωνία και προσέγγιση της γυναίκας και των παιδιών τους.
  • Η ομηρία διήρκεσε από το Σάββατο μέχρι την επέμβαση της αστυνομίας, η οποία διαπραγματεύτηκε με ψυχραιμία για την απελευθέρωση της γυναίκας.
  • Ο 50χρονος κρίθηκε ένοχος και καταδικάστηκε σε φυλάκιση ενός έτους και 10 μηνών, με προσωρινή κράτηση δύο μηνών.
  • Το περιβάλλον της οικογένειας αναφέρει ότι ο δράστης δεν ήθελε να βλάψει τα παιδιά και έχει ηρεμήσει μετά το περιστατικό.
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Τον απόλυτο εφιάλτη έζησε μία γυναίκα στα χέρια του πρώην συζύγου της το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης, στο σπίτι στη Λάρισα. Ο 50χρονος να την απειλεί με ένα τσεκούρι, κρατάει στα χέρια ένα πλαστικό μπιτόνι που περιείχε βενζίνη και βλέπει από το μπαλκόνι τα περιπολικά της αστυνομίας, που μόλις είχαν φτάσει στη γειτονιά.

Ο 50χρονος συνεχίζει να καταγράφει την ομηρία της πρώην γυναίκας του. Την απειλεί ότι θα την κάψει ζωντανή. Η γυναίκα είχε φροντίσει να μην βρίσκονται στο σπίτι τα δύο παιδιά τους. Ήταν μόνη και βρέθηκε εγκλωβισμένη. Οι εκκλήσεις κι τα δάκρυά της, δεν ήταν αρκετά στον 50χρονο. Μετά από απειλές και αλλεπάλληλα τηλεφωνήματα στην πρώην γυναίκα του αποφάσισε να υλοποιήσει αυτό που είχε στο μυαλό του.

Στο Mega μιλάει αστυνομικός, που πήρε μέρος στις διαπραγματεύσεις για τη σωτηρία της γυναίκας, κάτοικοι της περιοχής αλλά και άτομα από τον ευρύτερο κύκλο τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, τον Ιανουάριο του 2024 το Μονομελές Πρωτοδικείο Λάρισας αποφάσισε τον προσωρινό αποκλεισμό επικοινωνίας του 50χρονου από τα παιδιά που απέκτησε με την πρώην σύζυγό του, και την απαγόρευση προσέγγισης τόσο της ίδιας όσο και των παιδιών στα 50 μέτρα. Μία απόφαση που φαίνεται πως ήταν η αφορμή για το περιστατικό που έγινε το πρωί της Τετάρτης.

Η ομηρία της γυναίκας, ξεκίνησε το περασμένο Σάββατο. Ο δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί της, το περασμένο Σάββατο και της είπε «Θα έρθω και θα σας κάψω όλους».

Μπήκε στο σπίτι, προχθές, με ένα τσεκούρι και με ένα μπιτόνι που περιείχε βενζίνη. Κάπνιζε και έδειχνε εκτός εαυτού του, με την πρώην γυναίκα του έτοιμη να καταρρεύσει.

«Στην αρχή ήταν πολύ θολωμένος. Εννοείται πως δεν μας άνοιγε την πόρτα, οι συνομιλίες γίνονταν έξω απ’ την πόρτα. Καταφέραμε και ήρθαμε σε επαφή από διαμέρισμα διπλανό, από βεράντα. Βγήκε και στη βεράντα κι αυτός, και εμείς πήγαμε στη δίπλα», είπε ο γενικός γραμματέας αστυνομικών υπαλλήλων Λάρισας.

Το κάθε δευτερόλεπτο ήταν εξαιρετικά κρίσιμο. Το κακό θα μπορούσε να συμβεί ανά πάσα στιγμή.

«Είχε στα χέρια του, ναι, ένα τσεκούρι, και στο άλλο είχε ένα μπιτόνι με κάποιο υγρό μέσα, δηλαδή προφανώς βενζίνη. Η πρώην σύζυγος, ήταν πολύ ψύχραιμη καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος», πρόσθεσε.

Αρχικά, ο 50χρονος δείχνει αμετάπειστος. Ζητούσε να μιλήσει με μια συγκεκριμένη εισαγγελέα και απειλούσε πως ήταν αποφασισμένος να φτάσει στο έγκλημα.

Οι αστυνομικοί συνεχίζουν με ψυχραιμία. Στόχος τους ήταν να δώσουν τέλος στην ομηρία της γυναίκας με ασφάλεια.

Στη φυλακή για τους επόμενους δύο μήνες ο 50χρονος

«Έκανε μια κουταμάρα, θα την πληρώσει. Όταν ο άνθρωπος κάνει κουταμάρες, τις πληρώνει. Ας την πληρώσει, δεν πειράζει. Ήταν 16 χρόνια παντρεμένοι, έχουν δύο παιδιά. Ήταν μια χαρά, δεν ξέρω πως κατάντησε έτσι. Έχουν χωρίσει εδώ και ένα χρόνο, δεν το είχε ξεπεράσει. Ο 50χρονος μιλάει από την πρώτη στιγμή με τους συγγενείς του. Έχει ηρεμήσει και ξέρει τι έκανε. Δεν ήθελε να κάνει κακό. Δεν ήθελε να κάνει κακό στα παιδιά του βασικά, μάλιστα όταν έφτασε στο σπίτι έδιωξε το παιδί», είπε στο Mega το περιβάλλον της οικογένειας.

Το μεσημέρι το Μονομελές Αυτόφωρο Πρωτοδικείο της Λάρισας έκρινε ένοχο τον 50χρονο και του επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης ενός έτους και 10 μηνών. Ο εισαγγελέας πρότεινε την έκτιση μέρους της ποινής, με αποτέλεσμα ο 50χρονος να οδηγηθεί στη φυλακή για τους επόμενους δύο μήνες.

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