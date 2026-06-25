Απίστευτες εικόνες στη Λάρισα: Έκανε ζωντανή μετάδοση ο 50χρονος που είχε όμηρο τη γυναίκα του

Ζωντανή μετάδοση σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης έκανε ο 50χρονος που κρατούσε όμηρο την πρώην συζυγό του

Συγκλονιστικές εικόνες έρχονται στο φως της δημοσιότητας από τη Λάρισα, όπου ένας 50χρονος άνδρας εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συζύγου του παραβιάζοντας τα περιοριστικά μέτρα και την κρατούσε όμηρο για ώρες.

Το πρωτοφανές της υπόθεσης είναι πως ο δράστης μετέδιδε κάθε στιγμή της δραματικής εξέλιξης ζωντανά μέσα από τους προσωπικούς του λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο οπτικό υλικό που έφερε στο φως το onlarissa.gr ο 50χρονος εμφανίζεται να κρατά ένα τσεκούρι και ένα δοχείο με εύφλεκτο υγρό, επαναλαμβάνοντας συνεχώς την πρόθεσή του να βάλει φωτιά στην κατοικία.

Την ίδια ώρα, έδινε διαρκώς εντολές στην τρομαγμένη γυναίκα να μετακινείται ανάμεσα στο εσωτερικό του σπιτιού και τη βεράντα, με εκείνη να προσπαθεί απεγνωσμένα να διατηρήσει την ψυχραιμία της.

Οι πολύωρες διαπραγματεύσεις της ΕΛ.ΑΣ.

Όπως τονίζει το onlarissa.gr h κινητοποίηση των αρχών υπήρξε άμεση και στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, η πυροσβεστική, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ καθώς και ειδικός διαπραγματευτής. Από τα στοιχεία της συνομιλίας γίνεται φανερό ότι οι αστυνομικοί προσπαθούσαν να κερδίσουν πολύτιμο χρόνο και να τον ηρεμήσουν, ποντάροντας μάλιστα στην προσωπική γνωριμία που είχαν μαζί του.

Σε μια προσπάθεια να επιτευχθεί η αποκλιμάκωση, του πρότειναν ακόμα και να πιουν μαζί καφέ, διαβεβαιώνοντάς τον ότι δεν πρόκειται να δεχθεί αιφνιδιαστική επίθεση. Από την πλευρά του, ο δράστης επέμενε να συναντηθεί με συγκεκριμένους δικαστικούς λειτουργούς, καθώς τους θεωρούσε υπεύθυνους για τις δικαστικές αποφάσεις που αφορούσαν την επικοινωνία με τα παιδιά του.

Μάλιστα, πραγματοποιήθηκε και τηλεφωνική συνομιλία με εισαγγελέα μετά από αίτημά του, χωρίς όμως να υποχωρήσει αμέσως.

Η παράδοση και η δικαστική εξέλιξη

Σύμφωνα με πληροφορίες, καθοριστικό ρόλο για την αίσια έκβαση της ομηρίας έπαιξε ο γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Λάρισας, κ. Γιάννης Θελούρας. Λόγω της πολυετούς γνωριμίας τους, κλήθηκε στο σημείο και κατάφερε να πείσει τον 50χρονο να παραδοθεί, αποτρέποντας τα χειρότερα. Ο άνδρας οδηγήθηκε τελικά στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο.

Εκεί, η πλευρά της πρώην συζύγου αιτήθηκε τη λήψη άμεσων μέτρων προστασίας, ενώ ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι η γυναίκα δεν διέτρεχε κίνδυνο, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως θα έδινε και την καρδιά του για να ζήσει εκείνη.

Η εκδίκαση της υπόθεσης πήρε αναβολή για την επόμενη ημέρα το μεσημέρι. Μέχρι τότε ο κατηγορούμενος παραμένει υπό κράτηση, αντιμετωπίζοντας βαρύτατες κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία, παραβίαση δικαστικής απόφασης και παράβαση του νόμου περί όπλων.

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