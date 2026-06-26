Επιτήδειοι έφτιαξαν ψεύτικη ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ.

Snapshot Επιτήδειοι δημιούργησαν ψεύτικη ιστοσελίδα (astynomiiia.cc) που μιμείται την επίσημη της ΕΛ.ΑΣ. για υποκλοπή προσωπικών και τραπεζικών δεδομένων.

Η ψεύτικη ιστοσελίδα ζητά από χρήστες να πληρώσουν πρόστιμο για τροχαία παράβαση, κάτι που δεν σχετίζεται με την ΕΛ.ΑΣ.

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους πολίτες να μην καταχωρούν στοιχεία ή πραγματοποιούν συναλλαγές μέσω αυτής και να επιβεβαιώνουν την αυθεντικότητα της ιστοσελίδας.

Συνιστάται προσοχή σε συνδέσμους από SMS, email ή εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, καθώς μπορεί να είναι απόπειρα απάτης.

Σε περίπτωση υποκλοπής στοιχείων, οι πολίτες πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με την τράπεζά τους και τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Snapshot powered by AI

Προειδοποίηση προς τους πολίτες απευθύνει η ΕΛ.ΑΣ. σχετικά με τη δράση απατεώνων που έχουν δημιουργήσει ψεύτικη ιστοσελίδα, η οποία εμφανίζεται ως η επίσημη σελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, με σκοπό την υποκλοπή προσωπικών και τραπεζικών δεδομένων.

Όπως επισημαίνει η Αστυνομία, οι επιτήδειοι έχουν θέσει σε λειτουργία την ιστοσελίδα astynomiiia.cc, η οποία μιμείται την εμφάνιση της επίσημης ιστοσελίδας της ΕΛ.ΑΣ. και καλεί τους χρήστες να συμπληρώσουν προσωπικά στοιχεία, υποστηρίζοντας ψευδώς ότι απαιτείται η πληρωμή προστίμου για τροχαία παράβαση.

Η Ελληνική Αστυνομία ξεκαθαρίζει ότι η συγκεκριμένη ιστοσελίδα δεν έχει καμία σχέση με την ίδια και καλεί τους πολίτες να μην καταχωρούν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία, ούτε να πραγματοποιούν συναλλαγές μέσω αυτής. Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι πριν από οποιαδήποτε ενέργεια θα πρέπει να επιβεβαιώνουν πως βρίσκονται στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ.

Επιπλέον, συνιστά αυξημένη προσοχή σε συνδέσμους που αποστέλλονται μέσω SMS, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων, καθώς ενδέχεται να αποτελούν μέρος απόπειρας ηλεκτρονικής απάτης.

Σε περίπτωση που κάποιος έχει ήδη εισαγάγει προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία στην ψεύτικη ιστοσελίδα, η ΕΛ.ΑΣ. τον καλεί να επικοινωνήσει άμεσα με την τράπεζά του, ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για τους λογαριασμούς και τις κάρτες του, καθώς και να ενημερώσει τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η μοναδική επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας είναι η www.astynomia.gr και οι πολίτες θα πρέπει πάντα να ελέγχουν προσεκτικά τη διεύθυνση της ιστοσελίδας πριν κοινοποιήσουν οποιοδήποτε προσωπικό ή οικονομικό στοιχείο.