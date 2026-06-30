Τρεις συλλήψεις για υποθέσεις βιασμού στη Θεσσαλονίκη - Γυναίκα βιαζόταν υπό την επήρρεια ναρκωτικών

Snapshot Η Ελληνική Αστυνομία εξιχνίασε τρία εγκλήματα κατά της γεννετήσιας αξιοπρέπειας στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Καλαμαριάς, που διαπράχθηκαν από Μάρτιο έως Ιούνιο 2025.

Συνελήφθησαν τρεις άνδρες ηλικίας 20, 41 και 42 ετών, κατηγορούμενοι για ξεχωριστά αδικήματα βιασμού και προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Μία γυναίκα βιάστηκε υπό την επήρρεια ναρκωτικών ουσιών, ενώ εξιχνιάστηκε επίσης υπόθεση βιασμού και πορνογραφίας ανηλίκων με θύμα ανήλικο που προσέγγισε ο δράστης μέσω πλατφόρμας γνωριμιών.

Οι δικογραφίες έχουν διαβιβαστεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα για περαιτέρω ενέργειες. Snapshot powered by AI

Τρία φρικτά εγκλήματα κατά της γεννετήσιας αξιοπρέπειας εξιχνιάστηκαν από την Ελληνική Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσίευσε σήμερα.

Πρόκειται για πράξεις που τελέσθηκαν κατά το χρονικό διάστημα του Μαρτίου - Ιουνίου 2025, στην ευρύτερη περιοχή της Καλαμαριάς. Η αστυνομία συνέλαβε τρεις άνδρες ηλικίας 20, 41 και 42 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για ξεχωριστά αδικήματα.

Η πρώτη περίπτωση αφορά τον βιασμό και την προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας κατ’ εξακολούθηση σε βάρος μιας ενήλικης αλλοδαπής γυναίκας, στην οποία προηγουμένως είχαν χορηγηθεί ναρκωτικές ουσίες.

Παράλληλα, εξιχνιάστηκε μια εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση βιασμού και πορνογραφίας ανηλίκων με θύμα έναν ανήλικο ημεδαπό. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η προσέγγιση έγινε αρχικά μέσω συνομιλίας σε πλατφόρμα γνωριμιών, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε δια ζώσης συνάντηση, όπου και τελέστηκαν οι εγκληματικές πράξεις.

Επιπλέον, οι αρχές εξιχνίασαν μία ακόμη περίπτωση προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν με όλα τα διαθέσιμα στοιχεία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμαριάς πρόκειται να υποβληθούν άμεσα στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τα περαιτέρω.

Διαβάστε επίσης