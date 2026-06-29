18.000 ευρώ θα έπαιρνε ο Τούρκος για την εκτέλεση στα Εξάρχεια - Άλλαξε ρούχα, κρύφτηκε σε σπίτι

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο «φως» για το έγκλημα στα Εξάρχεια. Τρεις μέρες πριν από την εκτέλεση είχε μπει στη χώρα από τον Έβρο ο Τούρκος εκτελεστής που συνελήφθη πριν από λίγες ώρες από τα στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σύμφωνα με τα όσα είπε στους αστυνομικούς, τον είχαν στρατολογήσει και είχε λάβει την εντολή να βγάλει από τον χάρτη τον νεαρό που σύχναζε στα σκαλάκια της Καλλιδρομίου, κάτω από τον Λόφο του Στρέφη.

Μάλιστα, υποστηρίζει ότι δεν τον γνώριζε και ότι τον είχε δει μόνο από φωτογραφίες. Για την εκτέλεση τού είχαν υποσχεθεί 18.000 ευρώ.

Μετά το δολοφονικό χτύπημα, ο πιστολέρο κρύφτηκε σε διαμέρισμα. Σε κοντινή απόσταση στα Εξάρχεια, άλλαξε ρούχα, άφησε το όπλο και κινήθηκε προς την Καλλιθέα σε δεύτερο διαμέρισμα που είχε νοικιάσει.

Τα άτομα που στρατολόγησαν τον εκτελεστή, φαίνεται να ανήκουν στον «σκληρό πυρήνα» της τουρκικής μαφίας, ενώ, το θύμα ήταν ψηλά στην ιεραρχία εγκληματικής οργάνωσης με έδρα τη γείτονα χώρα σύμφωνα με πληροφορίες, ωστόσο, το ποινικό του παρελθόν είχε κλοπές και διακίνηση μικροποσότητας Ναρκωτικών.

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