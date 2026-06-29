Εξάρχεια: Συνελήφθη ο Τούρκος που δολοφόνησε ομοεθνή του με πέντε σφαίρες σε κεφάλι και σώμα

Στη σύλληψη ενός άνδρα ο οςποίος έχει ταυτοποιηθεί ως δράστης της δολοφονίας του 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια προχώρησαν οι Αρχές, το πρωί της Δευτέρας

Κατερίνα Ρίστα

Εξάρχεια: Συνελήφθη ο Τούρκος που δολοφόνησε ομοεθνή του με πέντε σφαίρες σε κεφάλι και σώμα
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Συνελήφθη ένας 28χρονος Τούρκος ως φερόμενος δράστης της δολοφονίας του 25χρονου στα Εξάρχεια.
  • Η δολοφονία έγινε στις 13 Ιουνίου.
  • Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ζωής και προσωπικής Ελευθερίας.
  • Ο 28χρονος συνελήφθη για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και αλλοδαπών.
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Στη σύλληψη ενός άνδρα ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί ως δράστης της δολοφονίας του 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια στις 13 Ιουνίου, προχώρησαν οι Αρχές, το πρωί της Δευτέρας.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, από αστυνομικούς του τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ζωής και προσωπικής Ελευθερίας, συνελήφθη ένας 28χρονος Τούρκος.

Ο 28χρονος συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και αλλοδαπών.

Ποιος ήταν ο 25χρονος - Είχε κάνει αίτημα χορήγησης ασύλου

Ο 25χρονος νεκρός είχε έρθει στη χώρα μας το 2024 και είχε αιτηθεί χορήγηση πολιτικού ασύλου, καθώς δήλωνε αντικαθεστωτικός. Πρόκειται για μια πάγια τακτική που ακολουθούν οι Τούρκοι μαφιόζοι που ήρθαν στην Ελλάδα, καθώς από το αποτυχημένο πραξικόπημα και μετά, τα μέλη της τουρκικής μαφίας ακολουθούν την... πεπατημένη και περνούν τα σύνορα για να γλιτώσουν από τον «εμφύλιο».

Όσο διάστημα βρισκόταν στη χώρα μας, δεν είχε απασχολήσει τις Αρχές. Είχε προσαχθεί δύο φορές για εξακρίβωση στοιχείων, όμως δεν υπήρχε κάτι μεμπτό. Όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, είχε δηλώσει μια διεύθυνση στα Εξάρχεια, ωστόσο αποδείχθηκε ότι όταν πήγαν οι αστυνομικοί στο «διαμέρισμά του», δεν τον είχε δει ποτέ κανείς...

Σύμφωνα με τις καταθέσεις περίοικων πάντως, ο 25χρονος κινούνταν στα Εξάρχεια, είχε κι ένα κατοικίδιο το οποίο έβγαζε συχνά βόλτα, οπότε, θεωρείται δεδομένο ότι διέμενε στην ευρύτερη περιοχή κι αργά ή γρήγορα, θα εντοπιστεί ο χώρος διαμονής του.

Είχε πάει ανυποψίαστος σε ραντεβού θανάτου

Σύμφωνα με τις Αρχές, που έχουν στα χέρια τους βιντεοληπτικό υλικό, ο εκτελεστής δεν αιφνιδίασε τον 25χρονο. Αντίθετα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχουν συλλέξει μέχρι τώρα οι αστυνομικοί, είχαν προφανώς κάποιο ραντεβού.

Οι δυο άνδρες συναντήθηκαν στα σκαλιά που οδηγούν στον Λόφο του Στρέφη κι αφού αντάλλαξαν κάποιες κουβέντες, ο δράστης έβγαλε όπλο, τον πυροβόλησε στο πρόσωπο κι εν συνεχεία του έριξε και χαριστική βολή. Όπως διαπιστώθηκε κι από τον ιατροδικαστή, το θύμα έφερε τουλάχιστον πέντε τραύματα, τα δυο στο κεφάλι προφανώς χαριστικές βολές από τον δράστη, ενώ στο σημείο βρέθηκαν επίσης πέντε κάλυκες από πιστόλι των 9 χιλιοστών.

Γνώριμος των τουρκικών Αρχών

Όπως αποδείχθηκε, ο 25χρονος είχε ογκοδέστατο φάκελο στην Τουρκία, καθώς είχε κατηγορηθεί για ληστείες, κλοπές, εμπόριο όπλων, απόπειρες ανθρωποκτονιών κι άλλα βαριά αδικήματα.

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