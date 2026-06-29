Καταδίωξη από τη Θεσπρωτία στην Πρέβεζα- Μοτοσικλετιστής σήκωσε τις αρχές στο πόδι

Snapshot Συνελήφθη ημεδαπός στη Θεσπρωτία και Πρέβεζα για επικίνδυνη οδήγηση και παραβάσεις του ΚΟΚ.

Ο οδηγός μοτοσικλέτας δεν φορούσε κράνος και το όχημα δεν είχε φώτα, πινακίδα κυκλοφορίας και σιγαστήρα.

Αρνήθηκε να σταματήσει σε σήμα των αστυνομικών και διέφυγε πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς, ακόμη και στο αντίθετο ρεύμα.

Η καταδίωξη ολοκληρώθηκε στο Καναλλάκι Πρέβεζας με τη σύλληψή του από αστυνομικούς των Τμημάτων Παραμυθιάς και Φαναρίου.

Σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού προχώρησαν αστυνομικοί σε Θεσπρωτία και Πρέβεζα, ο οποίος κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση και σοβαρές παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, το περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής όταν ο οδηγός εντοπίστηκε τελικά στο Καναλλάκι Πρέβεζας, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών των Αστυνομικών Τμημάτων Παραμυθιάς και Φαναρίου.

Η καταδίωξη μετά από καταγγελία

Σύμφωνα με την Αστυνομία, είχε προηγηθεί καταγγελία για μοτοσικλέτα που κινούνταν σε περιοχή της Θεσπρωτίας πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς.

Οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Παραμυθιάς εντόπισαν τη μοτοσικλέτα και τον οδηγό της, ο οποίος δεν φορούσε προστατευτικό κράνος, ενώ το όχημα δεν διέθετε τα προβλεπόμενα φώτα, πινακίδα κυκλοφορίας και σιγαστήρα στην εξάτμιση, προκαλώντας έντονο θόρυβο.

Δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης

Όταν οι αστυνομικοί επιχείρησαν να τον ελέγξουν, ο οδηγός δεν υπάκουσε στα σήματα στάσης και προσπάθησε να διαφύγει, αναπτύσσοντας ταχύτητα.

Κατά την προσπάθεια διαφυγής του, πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς, κινούμενος ακόμη και στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών.

Ακινητοποίηση στο Καναλλάκι

Η καταδίωξη ολοκληρώθηκε στο Καναλλάκι Πρέβεζας, όπου οι αστυνομικοί, με τη συνδρομή συναδέλφων τους από το Αστυνομικό Τμήμα Φαναρίου, κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τη μοτοσικλέτα και να συλλάβουν τον οδηγό.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας, ενώ σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και παραβάσεις του ΚΟΚ.

Διαβάστε επίσης