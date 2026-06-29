Καταγγελία για βιασμό 19χρονης στη Σκόπελο: «Ο, τι έγινε, ήταν με τη συναίνεσή της», λέει ο 28χρονος

Τι είπε στην απολογία του ενώπιων του ανακριτή Βόλου ο 28χρονος κατηγορούμενος

Γιάννης Καλύβας

Καταγγελία για βιασμό 19χρονης στη Σκόπελο: «Ο, τι έγινε, ήταν με τη συναίνεσή της», λέει ο 28χρονος
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  • Ο 28χρονος κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι η ερωτική πράξη με τη 19χρονη έγινε με τη ρητή συναίνεσή της.
  • Η 19χρονη κατήγγειλε βιασμό, υποστηρίζοντας ότι αρνήθηκε την επαφή και δεν θυμάται τίποτα μετά λόγω μέθης.
  • Ο 28χρονος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικό όρο απαγόρευσης εξόδου μετά την απολογία του στον ανακριτή Βόλου.
  • Αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης και των εργαστηριακών ελέγχων για την υπόθεση.
  • Εναντίον του κατηγορούμενου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για βιασμό σύμφωνα με το άρθρο 336 παρ. 4 του Ποινικού Κώδικα.
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Ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο απαγόρευσης εξόδου αφέθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή Βόλου ο 28χρονος που κατηγορείται για βιασμό 19χρονης συναδέλφου του στη Σκόπελο.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε σήμερα συνοδεία αστυνομικών στα δικαστήρια Βόλου για να απολογηθεί για τις πράξεις του.

Όπως ανέφερε ο δικηγόρος του, στην απολογία του ο 28χρονος ισχυρίστηκε ότι επρόκειτο για ερωτική πράξη που έγινε με τη ρητή συναίνεση της παθούσας.

Όπως υποστήριξε, η 19χρονη τον επισκέφτηκε στο δωμάτιό του στο οποίο συγκατοικεί με τον σύντροφό της με τον οποίο εργάζονται όλοι μαζί στην ίδια επιχείρηση για σεζόν.

Το διάστημα που ήταν εκεί ισχυρίστηκε ότι η παθούσα έστειλε μήνυμα στον σύντροφό της ότι τον περιμένει και εκείνος της απάντησε πως δεν θα επιστρέψει σπίτι, με αποτέλεσμα να εκνευριστεί και να είναι έξαλλη κατάσταση.

Βλέποντας την κατάστασή της την ρώτησε αν θα ήθελε να την πάρει μια αγκαλιά, εκείνη δέχτηκε, και στη συνέχεια η μια πράξη έφερε την άλλη.

Ο 28χρονος αρνείται ότι η ερωτική πράξη έγινε χωρίς τη συναίνεσή της.

Αντίθετα η 19χρονη υποστηρίζει ότι δήλωσε την άρνησή της να προχωρήσει σε ερωτική επαφή μαζί του. Το θύμα κατήγγειλε βιασμό την Πέμπτη μετά από το σοκ που υπέστη όταν ξύπνησε το πρωί και διαπίστωσε ότι ήταν στο κρεβάτι μόνο με το εσώρουχο και κατεβασμένο το παντελόνι.

Όπως είπε, έμεινε στο σπίτι να κοιμηθεί περιμένοντας τον σύντροφό της και όταν ο 28χρονος εξέφρασε επιθυμία για ερωτική συνεύρεση, δήλωσε άρνηση γυρνώντας του την πλάτη.

Από κει και πέρα δεν θυμάται τίποτα, καθώς νωρίτερα το βράδυ της Τετάρτης είχε βγει για διασκέδαση, είχε καταναλώσει αλκοόλ και ήταν σε κατάσταση μέθης.

Επισημαίνεται ότι για τον καταγγελλόμενο βιασμό αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης του θύματος, του εργαστηριακού ελέγχου στον ρουχισμό και τα σεντόνια και του ελέγχου για αλκοόλ στο αίμα της 19χρονης.

Εναντίον του 28χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για βιασμό με το άρθρο 336 του Ποινικού Κώδικα παρ. 4, το οποίο προβλέπει κάθειρξη έως 10 ετών για ερωτική πράξη χωρίς συναίνεση.

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