«Πήγα για ψάρεμα και έπιασα 158 λαγοκέφαλους», είπε ο 15χρονος Γιάννης στο Newsbomb

O 15χρονος Γιάννης Τσουκτουρίδης που κατέκτησε την πρώτη θέση στην παιδική κατηγορία διαγωνισμού αλιείας λαγοκέφαλου μιλά στο Newsbomb 

«Πήγα για ψάρεμα και έπιασα 158 λαγοκέφαλους», είπε ο 15χρονος Γιάννης στο Newsbomb

Ο 15χρονος Γιάννης Τσουκτουρίδης

ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο 15χρονος Γιάννης Τσουκτουρίδης κατέκτησε την πρώτη θέση στην παιδική κατηγορία διαγωνισμού αλιείας λαγοκέφαλου.
  • Ο Γιάννης ψαρεύει από την ηλικία των 9 ετών και ασχολείται με τον λαγοκέφαλο τα τελευταία δύο χρόνια.
  • Κατάφερε να πιάσει 158 λαγοκέφαλους σε τρεις ώρες στον Ναυτικό Όμιλο Αμφιθέας.
  • Η νίκη του του έδωσε μεγάλη δύναμη και η αλιεία του έχει περιβαλλοντικό σκοπό, καθώς ο λαγοκέφαλος είναι ξενικό είδος που απειλεί τις ελληνικές θάλασσες.
  • Ο λαγοκέφαλος δεν προκαλεί δηλητηρίαση αν τον αγγίξεις χωρίς να έχεις πληγή.
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Την πρώτη θέση στην παιδική κατηγορία του διαγωνισμού αλιείας λαγοκέφαλου κατέκτησε ο 15χρονος Γιάννης Τσουκτουρίδης, μαθητής του 5ου Γυμνασίου Παλαιού Φαλήρου, στο πλαίσιο 10ήμερης δράσης που πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο διάστημα.

Ο νεαρός, ο οποίος ασχολείται με το ψάρεμα από την ηλικία των 9 ετών, απέσπασε το πρώτο βραβείο και ένα καλάμι ψαρέματος, χάρη στις εντυπωσιακές του επιδόσεις στην αλιεία του λαγοκέφαλου, ενός ξενικού είδους που απειλεί τα θαλάσσια οικοσυστήματα της Ελλάδας.

«Είμαι πολύ υπερήφανος για τον εαυτό μου που έπιασα 158 λαγοκέφαλους και που πήρα την πρώτη θέση. Ήξερα ότι είναι ένα ψάρι που βλάπτει τη φύση, γι’ αυτό αποφάσισα να ασχοληθώ με το να τους εντοπίζω και να τους πιάνω. Δεν φοβάμαι τον λαγοκέφαλο. Τα μικρά που έπιασα δεν τσιμπάνε. Οι φίλοι μου ενθουσιάστηκαν όταν τους το είπα και μου έκαναν πολλές ερωτήσεις», ανέφερε ο Γιάννης Τσουκτουρίδης στο Newsbomb.

Όσο για το ψάρεμα γενικά, ανέφερε πως «το μεγαλύτερο ψάρι που έχει πιάσει είναι ένας κυπρίνος περίπου 6 κιλών, στη λίμνη Καστοριάς».

Όπως ανέφερε η μητέρα του, Ναταλία Ιστσένκο, μιλώντας στο Newsbomb, η ενασχόλησή του με το ψάρεμα ξεκίνησε γενικά από πολύ μικρή ηλικία, γύρω στα 9 του χρόνια, ενώ ειδικά με τον λαγοκέφαλο ασχολείται τα τελευταία δύο χρόνια. Όπως σημείωσε, «προσπαθεί εδώ και δύο χρόνια συστηματικά». «Ο Γιάννης έχει ιδιαίτερη αγάπη για τα ψάρια και ασχολείται πολύ και στο σπίτι, όπου υπάρχει ενυδρείο, αφιερώνοντας αρκετό χρόνο στην παρατήρηση και τη φροντίδα τους. Όλα αυτά τα χρόνια ψαρεύει ψάρια και κάνει καταγραφή στο είδος. Πηγαίνει στον Ναυτικό Όμιλο».

Λαγοκέφαλοι

Μερικοί από τους λαγοκέφαλους που ψάρεψε ο 15χρονος

Σύμφωνα με τη μητέρα του, η συγκεκριμένη ενασχόληση για τον ίδιο δεν είναι απλώς ψάρεμα για κατανάλωση, αλλά περιλαμβάνει και καταγραφή των αλιευμάτων. «Δεν ψαρεύει μόνο για να τα τρώμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι «η δραστηριότητά του έχει και περιβαλλοντικό χαρακτήρα. Σε μία από τις πρόσφατες εξορμήσεις του, κατάφερε να πιάσει 158 λαγοκέφαλους μέσα σε τρεις ώρες, ενώ στο παρελθόν είχε φτάσει τους 147 στον ίδιο χρόνο».

15χρονος Γιάννης Τσουκτουρίδης

Ο 15χρονος Γιάννης Τσουκτουρίδης

Η μητέρα του πρόσθεσε επίσης ότι «ο Γιάννης είχε πιάσει τον πρώτο του λαγοκέφαλο πριν από περίπου δύο χρόνια».

λαγοκεφαλος

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