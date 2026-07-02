Αγγλία: Άνδρας βίασε 17χρονη σε σιδηροδρομικό σταθμό αφού την απομόνωσε από τις φίλες της

Η Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών δημοσίευσε μια φωτογραφία ενός άνδρα, τον οποίο επιθυμεί να ανακρίνει σε σχέση με τον βιασμό

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Αγγλία: Άνδρας βίασε 17χρονη σε σιδηροδρομικό σταθμό αφού την απομόνωσε από τις φίλες της
Unsplash
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  • Ένας άνδρας βίασε μια 17χρονη σε σιδηροδρομικό σταθμό στο Σάρρεϋ της Αγγλίας, αφού την απομόνωσε από τις φίλες της.
  • Η Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών δημοσίευσε φωτογραφία άνδρα που θέλει να ανακρίνει σχετικά με την υπόθεση.
  • Ο άνδρας προσέγγισε την 17χρονη και τις φίλες της, προσπάθησε να πείσει την κοπέλα να επιβιβαστεί μαζί του σε τρένο και να συνευρεθούν ερωτικά, πριν τη βιάσει.
  • Η αστυνομία παρέχει ψυχολογική υποστήριξη στο θύμα και την οικογένειά της και ζητά βοήθεια από το κοινό για ταυτοποίηση του άνδρα στη φωτογραφία.
  • Η υπόθεση εξετάζεται διεξοδικά στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας από τις τοπικές αρχές.
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Ένας άνδρας βίασε μια 17χρονη κοπέλα σε έναν πολυσύχναστο σιδηροδρομικό σταθμό στο Σάρρεϋ της Αγγλίας, αφού την απομόνωσε από τις φίλες της, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα.

Η Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών δημοσίευσε μια φωτογραφία ενός άνδρα, τον οποίο επιθυμεί να ανακρίνει σε σχέση με τον βιασμό. Δεν είναι σαφές εάν ο άνδρας θεωρείται ύποπτος για την υπόθεση.

Βιασμός - Αγγλία

Η φωτογραφία που δημοσίευσε η Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, όλα συνέβησαν στον σιδηροδρομικό σταθμό του Γκίλφορντ, όταν ένας άνδρας πλησίασε την 17χρονη και τις φίλες της καθώς εκείνες κατευθύνονταν προς τον σταθμό. Όταν έφτασαν, ο άνδρας προσπάθησε να πείσει την 17χρονη να επιβιβαστεί σε ένα τρένο μαζί του, αλλά εκείνη αρνήθηκε, ενώ της ζήτησε να συνευρεθούν ερωτικά.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με όσα κατέθεσε η 17χρονη στις αρχές, ο άνδρας την απομόνωσε από τις φίλες της και τη βίασε.

«Ο υπεύθυνος για αυτό το φρικτό έγκλημα επέλεξε ως στόχο ένα ευάλωτο θύμα που ήταν μόλις 17 ετών τη στιγμή της επίθεσης», δήλωσε ο επιθεωρητής της Βρετανικής Αστυνομίας Μεταφορών, Νικ Τόμσον, κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Εξειδικευμένοι ψυχολόγοι συνεχίζουν να παρέχουν υποστήριξη στην ίδια και στην οικογένειά της, ενώ εμείς εξετάζουμε όλες τις πτυχές της υπόθεσης στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνάς μας. Κατανοούμε ότι αυτό το περιστατικό έχει προκαλέσει ανησυχία στην κοινότητά μας και θέλω να απευθύνω έκκληση προς όλους να μας βοηθήσουν να ταυτοποιήσουμε τον άνδρα που εμφανίζεται σε αυτήν την εικόνα», τόνισε.

Η Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών κάλεσε όποιον διαθέτει πληροφορίες να επικοινωνήσει μαζί της.

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