Μουντιάλ 2026: Το Πράσινο Ακρωτήριο επέστρεψε σπίτι εν μέσω πανηγυρισμών

Εν μέσω πανηγυρικού κλίματος, υποδέχτηκαν παίκτες και τεχνικό τιμ, για τα όσα κατάφεραν κατά τη συμμετοχή τους στο Παγκόμσιο Κύπελλο

Ζωή Μακρυγιάννη

Μουντιάλ 2026: Το Πράσινο Ακρωτήριο επέστρεψε σπίτι εν μέσω πανηγυρισμών

Η επιστροφή της εθνικής ομάδας στο Πράσινο Ακρωτήριο από το Μουντιάλ 2026

AP
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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  • Η εθνική ομάδα του Πράσινου Ακρωτηρίου επέστρεψε μετά τον αποκλεισμό της στη φάση των «32» του Μουντιάλ 2026.
  • Η ομάδα προκρίθηκε από τον όμιλό της, αφήνοντας εκτός Ουρουγουάη και Σαουδική Αραβία, με τρεις ισοπαλίες στην φάση των ομίλων.
  • Στον αγώνα των «32», το Πράσινο Ακρωτήριο κράτησε ισοπαλία μέχρι το 90' με την Αργεντινή πριν αποκλειστεί στην παράταση.
  • Η χώρα, με περίπου 500.000 κατοίκους, έκανε την πρώτη της συμμετοχή σε Μουντιάλ με αξιοπρεπή εμφάνιση και έλαβε θερμή υποδοχή στην πατρίδα.
  • Η άφιξη της ομάδας συνέπεσε με την Ημέρα της Ανεξαρτησίας, ενισχύοντας τους εορτασμούς στη χώρα.
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Στο Πράσινο Ακρωτήριο επέστρεψε χθες, Κυριακή, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της χώρας, μετά τη συμμετοχή της στο Μουντιάλ 2026 και τον αποκλεισμό της στη φάση των «32».

Η υποδοχή που τους επιφύλασσαν στην πατρίδα, όμως, δεν έμοιαζε με υποδοχή ηττημένων. Εν μέσω πανηγυρικού κλίματος, υποδέχτηκαν παίκτες και τεχνικό τιμ, γιατί τα όσα κατάφεραν κατά τη συμμετοχή τους στο Παγκόμσιο Κύπελλο, ήταν ήδη αρκετά.

Όχι μόνο κατάφεραν να προκριθούν, κόντρα στα προγνωστικά, αλλά πέρασαν και στη φάση των «32» από τον όμιλό τους, αφήνοντας εκτός Ουρουγουάη και Σαουδική Αραβία.

Και με τρεις απολύτως αξιοπρεπείς εμφανίσεις, στη φάση των ομίλων, καθώς στον πρώτο αγώνα ήρθαν ισοπαλία με το φαβορί Ισπανία (0-0), ενώ ισόπαλο ήταν το αποτέλεσμα και στα επόμενα δύο, με την Ουρουγουάη (2-2) και με τη Σαουδική Αραβία (0-0).

Και στη φάση των «32», πάντως που ήρθε αντιμέτωπο με ακόμα ένα φαβορί, την Αργεντινή, το Πράσινο Ακρωτήριο, προς έκπληξη πολλών έφτασε μέχρι το 90' με το σκορ να είναι 2-2, αναγκάζοντας την ομάδα του Λιονέλ Μέσι, να διεκδικήσει την πρόκρισή της στην παράταση, όπου και τα κατάφερε, σταματώντας εκεί το όνειρο της ομάδας του Βοζίνια, που είχε κερδίσει τον θαυμασμό όλων από τον πρώτο αγώνα, όταν και απέκρουσε επτά σουτ των Ισπανών, διατηρώντας αλώβητη την εστία του.

Μπορεί η πορεία να ανακόπηκε σχετικά νωρίς, όμως τα πράγματα για το Πράσινο Ακρωτήριο, μια χώρα με περίπου 500.000 κατοίκους δεν πήγαν καθόλου άσχημα. Και αν το Κουρασάο είναι η χώρα με τον μικρότερο πληθυσμό που έχει λάβει ποτέ μέρος σε Μουντιάλ, το Κάμπο Βέρντε είναι η μικρότερη χώρα από άποψη χερσαίας μάζας, που έφτασε ποτέ στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η πρώτη συμμετοχή της χώρας σε Μουντιάλ, λοιπόν, ήταν αξιοπρεπέστατη και άξιζε σε παίκτες και τεχνικό τιμ η θερμή υποδοχή που τους επεφύλασσαν στην πατρίδα τους. Και, μάλιστα, την Ημέρα της Ανεξαρτησίας της χώρας, η οποία ήταν ήδη ημέρα εορτασμού και η άφιξη της εθνικής ομάδας την έκανε ακόμα πιο πανηγυρική.

https://www.instagram.com/reel/Dacu34tEbiE/

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