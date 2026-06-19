Μουντιάλ 2026: Το Πράσινο Ακρωτήριο τίμησε τον Βοζίνια με εντυπωσιακό και γιγαντιαίο γκράφιτι

Ο Βοζίνια αποτέλεσε έναν από τους πρωταγωνιστές της ιστορικής ισοπαλίας του Πράσινου Ακρωτηρίου με αντίπαλο την Ισπανία

Μίλτος Τσεκούρας

Μουντιάλ 2026: Το Πράσινο Ακρωτήριο τίμησε τον Βοζίνια με εντυπωσιακό και γιγαντιαίο γκράφιτι
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο 40χρονος τερματοφύλακας Βοζίνια αναδείχθηκε σε εθνικό ήρωα του Πράσινου Ακρωτηρίου μετά την ιστορική ισοπαλία 0
  • 0 με την Ισπανία στο Μουντιάλ 2026.
  • Στην πρωτεύουσα Πράια δημιουργήθηκε ένα γιγαντιαίο γκράφιτι προς τιμήν του Βοζίνια, αναγνωρίζοντας τη σημαντική του συμβολή στο τουρνουά.
  • Ο Βοζίνια δάκρυσε μετά τον αγώνα, εκφράζοντας τη λύπη του που οι παππούδες και η μητέρα του δεν μπόρεσαν να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση λόγω προβλημάτων με βίζες.
  • Η εμφάνιση του Βοζίνια αύξησε τους ακόλουθούς του στα social media από 50.000 σε πάνω από 6 εκατομμύρια, δείχνοντας το διεθνές ενδιαφέρον για την ιστορία του.
  • Ο ίδιος αφιέρωσε τον τίτλο του πολυτιμότερου παίκτη στους συμπαίκτες του και τόνισε τη σημασία της επιμονής και του ονείρου στη ποδοσφαιρική του πορεία.
Snapshot powered by AI

Το Πράσινο Ακρωτήριο έχει έναν νέο ήρωα μετά την εμφάνιση του στο Μουντιάλ 2026 και η αναγνώριση προς το πρόσωπό του αποτυπώθηκε με τον πιο ιδιαίτερο τρόπο.

Σε πλατεία στην πρωτεύουσα της χώρας, Πράια, δημιουργήθηκε ένα εντυπωσιακό και γιγαντιαίο γκράφιτι προς τιμήν του Βοζίνια, του 40χρονου τερματοφύλακα που ξεχώρισε στο Παγκόσμιο Κύπελλο και χάρισε στιγμές υπερηφάνειας στους φιλάθλους του νησιωτικού κράτους.

Ο Βοζίνια αποτέλεσε έναν από τους πρωταγωνιστές της ιστορικής ισοπαλίας του Πράσινου Ακρωτηρίου στη διοργάνωση, με την εμφάνισή του απέναντι στην Ισπανία (0-0) να τον φέρνει στο επίκεντρο διεθνούς προσοχής. Η συμβολή του δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς οι συμπατριώτες του τον αναγόρευσαν σε εθνικό ήρωα, αναγνωρίζοντας τη σημασία της παρουσίας του για την επιτυχία της ομάδας τους.

Η στιγμή που ο Βοζίνια ξεσπά σε κλάματα μετά την ιστορική ισοπαλία με την Ισπανία

Ο 40χρονος τερματοφύλακας του Πράσινου Ακρωτηρίου, Βοζίνια κατάφερε να διατηρήσει ανέπαφη την εστία του απέναντι στο τεράστιο επιθετικό ταλέντο των Ισπανών και έγινε ο απόλυτος ήρωας.

Έχοντας κάνει τον αγώνα της ζωής του και ολοκληρώνοντας μια αναμέτρηση βγαλμένη από παραμύθι που θα μνημονεύεται για πάντα στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων, με το σφύριγμα της λήξης ο Μποζίνια κρύφτηκε στις αγκαλιές των συμπαικτών του και στη συνέχεια λύγισε και μπροστά στις κάμερες όταν παρέλαβε το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη της αναμέτρησης.

«Έκλαψα γιατί γεννήθηκα και μεγάλωσα με τους παππούδες μου στο Πράσινο Ακρωτήρι. Δεν μπορούσαν να δουν τι συνέβη, έχουν πεθάνει. Ήταν τα πάντα για εμένα, ολόκληρη η ζωή μου. Έκλαψα γιατί η μητέρα μου δεν μπόρεσε να είναι εδώ, δεν κατάφερε να εξασφαλίσει βίζα», είπε.

«Δεν καταφέραμε να εξασφαλίσουμε εγκαίρως τα χρήματα που απαιτούνταν. Θα ήθελα να ήταν εδώ», πρόσθεσε ο Βοζίνια, με τον Guardian να υπενθυμίζει ότι από τον περασμένο Ιανουάριο η κυβέρνηση Τραμπ πρόσθεσε το Πράσινο Ακρωτήρι στη λίστα των χωρών στις οποίες οι πολίτες θα έπρεπε να καταβάλλουν έξτρα $15.000 προκειμένουν να εξασφαλίσουν βίζα για τις ΗΠΑ.

https://www.instagram.com/p/DZopVBEljLd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

«Όλη μου τη ζωή δούλεψα και περίμενα αυτή τη στιγμή, είμαι 40 τώρα, ξεκίνησα να παίζω επαγγελματικά στα 25 μου. Σκέφτηκα να τα παρατήσω, αλλά συνέχισα για ένα όνειρο. Κι αυτό είναι το μήνυμά μου προς όλους. Με ανέδειξαν MVP, αλλά αφιερώνω τη διάκριση στους συμπαίκτες μου. Χωρίς αυτούς, τίποτα δεν θα ήταν δυνατό».

Σε ηλικία 40 ετών, ο Βοζίνια έδειξε ότι υπάρχει ακόμα χώρος για ποδοσφαιρικά «παραμύθια» γεμάτα δάκρυα και βραδιές ντυμένες με τα χρώματα και τις εμπειρίες των αουτσάιντερ.

Ο Βοζίνια κατάφερε να γίνει ο απόλυτος πρωταγωνιστής και η ιστορία του συγκίνησε περισσότερους από 6 εκατομμύρια φίλους του ποδοσφαίρου, αφού μετά τον αγώνα, οι ακόλουθοι του στα social media αυξήθηκαν από 50.000 σε πάνω από 6 εκατομμύρια.

https://www.instagram.com/reel/DZno5Zsxo6V/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:21ΚΟΣΜΟΣ

Μουντιάλ 2026: Έξαλλές οι Γιαπωνέζες με τους οπαδούς που καθάρισαν το γήπεδο - «Να βοηθάτε και στο σπίτι»

14:20ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Ο θεατράνθρωπος της καρδιάς μας δεν είναι πια εδώ»: Η ανακοίνωση του πολιτιστικού οργανισμού «Η Πρόβα» για τον θάνατο του Σωτήρη Τσόγκα

14:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επίσημο: Τέλος εποχής με Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ

14:16ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Συγγενής προσώπου που εμπλέκεται στην υπόθεση της Μυρτούς παρέλαβε δέμα με 1 κιλό κάνναβη μέσω κούριερ

14:15ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Ο Πούτιν φοβάται τον στρατό του - Η Ουκρανία έχει de facto τον δεύτερο στρατό του ΝΑΤΟ

14:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Περνάει ιατρικά ο Ετιέν Καμαρά - Τότε ανακοινώνεται

14:06ANNOUNCEMENTS

Ο «Μεσικός» Στέφανος Καπίνο στο Allwyn Game Time

14:06ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μισθοδοσία Αρχιερέων: Ανακρίβειες τα υπέρογκα ποσά, εξηγεί η Διαρκής Ιερά Σύνοδος

14:01ΕΛΛΑΔΑ

1566: Ο ενιαίος αριθμός υγείας που άλλαξε την πρόσβαση των πολιτών στο ΕΣΥ

13:45ΚΟΣΜΟΣ

Όλοι οι σταρ που παρευρέθηκαν στα εγκαίνια του Προεδρικού Κέντρου του Ομπάμα: Από τους πρώην προέδρους έως την Κριστίνα Αγκιλέρα και τον Στίβι Γουόντερ

13:39ΕΛΛΑΔΑ

Βαγγέλης Μαρινάκης για Ανδρέα Μαζαράκη: Παντοτινέ φίλε να έχεις καλές τις αιώνιες θάλασσες

13:37ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Το Πράσινο Ακρωτήριο τίμησε τον Βοζίνια με εντυπωσιακό και γιγαντιαίο γκράφιτι

13:30ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Το viral χορευτικό του Τζέσι Μαρς στο 2–0 του Καναδά επί του Κατάρ

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Απίστευτη ουρά δεκάδων τουριστών για μια φωτογραφία με το διάσημο τοπίο

13:29LIFESTYLE

Τηλεθέαση: «Σόι σου» και «Να μ’ αγαπάς» χτύπησαν κόκκινο

13:28LIFESTYLE

Μπλε Ώρες: Ο Αντώνης Φραγκάκης επιστρέφει μέσα από τη νέα σειρά του ΣΚΑΪ

13:16ΚΟΣΜΟΣ

Άντι Μπέρναμ: Ποιος είναι ο «Βασιλιάς του Βορρά» που θα αμφισβητήσει τον Κιρ Στάρμερ

13:04ΚΟΣΜΟΣ

Μόσχα: Καρέ – καρέ σε βίντεο το πώς χτυπήθηκε το διυλιστήριο και εκτοξεύθηκε το τεράστιο καπάκι – Ευθύνονται αντιαεροπορικά φίλια πυρά των Ρώσων;

13:03ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν το αντέχω»: Συγκλονίζει η Μαίρη Ραζή με την τελευταία φωτογραφία του Σωτήρη Τσόγκα

12:59ΚΟΣΜΟΣ

Ένας βιαστής, ένας σαμάνος και μια φίλη του Έπσταϊν: Αυτή είναι η βασιλική οικογένεια της Νορβηγίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Βρέθηκε ο Καργάκης που έδωσε εντολή για την έκρηξη στο σπίτι του Φραγκιαδάκη

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Απίστευτη ουρά δεκάδων τουριστών για μια φωτογραφία με το διάσημο τοπίο

10:14ΚΟΣΜΟΣ

Επιστήμονες προειδοποιούν: Το ρήγμα του Αγίου Ανδρέα έχει συσσωρεύσει ενέργεια 1.000 ετών - «Έρχεται μεγάλος σεισμός»

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 34χρονος εκβίαζε 13χρονο και του απέσπασε 370.000 ευρώ - Δεν βρέθηκαν τα χρήματα

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Ο προϊστορικός θηρευτής του Λαγοκέφαλου: Ποιος είναι ο φυσικός του αντίπαλος στις ελληνικές θάλασσες

06:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «κλειδώνει» καύσωνα... εκτός Ελλάδας - Ο ρόλος του αντικυκλώνα για τη χώρα μας

12:59ΚΟΣΜΟΣ

Ένας βιαστής, ένας σαμάνος και μια φίλη του Έπσταϊν: Αυτή είναι η βασιλική οικογένεια της Νορβηγίας

13:04ΚΟΣΜΟΣ

Μόσχα: Καρέ – καρέ σε βίντεο το πώς χτυπήθηκε το διυλιστήριο και εκτοξεύθηκε το τεράστιο καπάκι – Ευθύνονται αντιαεροπορικά φίλια πυρά των Ρώσων;

13:03ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν το αντέχω»: Συγκλονίζει η Μαίρη Ραζή με την τελευταία φωτογραφία του Σωτήρη Τσόγκα

16:19ΕΛΛΑΔΑ

Χαμός σε βάφτιση στην Κρήτη: Ιερέας έδιωξε τους νονούς και σταμάτησε το μυστήριο

10:30WHAT THE FACT

Κίνδυνος από το σκιαγραφικό της μαγνητικής: Πώς μια απλή εξέταση μπορεί να προκαλέσει σοβαρές παρενέργειες

12:32ΚΟΣΜΟΣ

«Φτιάξαμε ένα τέρας»: Γιατί εταιρίες-κολοσσοί βάζουν φρένο στη χρήση AI από τους εργαζόμενους

07:23ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε ποδοσφαιρικό αγώνα: Νεκρός 14χρονος μετά από σουτ που δέχτηκε στο στήθος

15:18ΕΘΝΙΚΑ

Τα 14 ελληνικά χωριά της Μακεδονίας που δόθηκαν στην Αλβανία - Τι προέβλεπε το Δεύτερο Πρωτόκολλο της Φλωρεντίας του 1925

12:39ΚΟΣΜΟΣ

Το φιάσκο στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν: Πώς η «συμφωνία του αιώνα έγινε κατάρα» - Η Τεχεράνη έθεσε βέτο λόγω των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο

12:23ΚΟΣΜΟΣ

Σε κρίσιμη κατάσταση ο τρίχρονος που πέταξε σε λάκκο κροκοδείλων, 30χρονος με νοητική υστέρηση

10:42ΚΟΣΜΟΣ

Όμηρος της Χαμάς για 739 ημέρες: Βιασμοί, εξευτελισμοί, κτηνωδία - «Κάθε δευτερόλεπτο ήταν σαν μια ζωή»

14:06ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μισθοδοσία Αρχιερέων: Ανακρίβειες τα υπέρογκα ποσά, εξηγεί η Διαρκής Ιερά Σύνοδος

13:39ΕΛΛΑΔΑ

Βαγγέλης Μαρινάκης για Ανδρέα Μαζαράκη: Παντοτινέ φίλε να έχεις καλές τις αιώνιες θάλασσες

11:50ΕΛΛΑΔΑ

«Βγήκαν απ'τα ρούχα τους»: Για 19η χρονιά διοργανώνεται η Γυμνή Ποδηλατοδρομία στη Θεσσαλονίκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ