Μουντιάλ 2026: Το Πράσινο Ακρωτήριο τίμησε τον Βοζίνια με εντυπωσιακό και γιγαντιαίο γκράφιτι

Snapshot Ο 40χρονος τερματοφύλακας Βοζίνια αναδείχθηκε σε εθνικό ήρωα του Πράσινου Ακρωτηρίου μετά την ιστορική ισοπαλία 0

0 με την Ισπανία στο Μουντιάλ 2026.

Στην πρωτεύουσα Πράια δημιουργήθηκε ένα γιγαντιαίο γκράφιτι προς τιμήν του Βοζίνια, αναγνωρίζοντας τη σημαντική του συμβολή στο τουρνουά.

Ο Βοζίνια δάκρυσε μετά τον αγώνα, εκφράζοντας τη λύπη του που οι παππούδες και η μητέρα του δεν μπόρεσαν να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση λόγω προβλημάτων με βίζες.

Η εμφάνιση του Βοζίνια αύξησε τους ακόλουθούς του στα social media από 50.000 σε πάνω από 6 εκατομμύρια, δείχνοντας το διεθνές ενδιαφέρον για την ιστορία του.

Ο ίδιος αφιέρωσε τον τίτλο του πολυτιμότερου παίκτη στους συμπαίκτες του και τόνισε τη σημασία της επιμονής και του ονείρου στη ποδοσφαιρική του πορεία. Snapshot powered by AI

Το Πράσινο Ακρωτήριο έχει έναν νέο ήρωα μετά την εμφάνιση του στο Μουντιάλ 2026 και η αναγνώριση προς το πρόσωπό του αποτυπώθηκε με τον πιο ιδιαίτερο τρόπο.

Σε πλατεία στην πρωτεύουσα της χώρας, Πράια, δημιουργήθηκε ένα εντυπωσιακό και γιγαντιαίο γκράφιτι προς τιμήν του Βοζίνια, του 40χρονου τερματοφύλακα που ξεχώρισε στο Παγκόσμιο Κύπελλο και χάρισε στιγμές υπερηφάνειας στους φιλάθλους του νησιωτικού κράτους.

Ο Βοζίνια αποτέλεσε έναν από τους πρωταγωνιστές της ιστορικής ισοπαλίας του Πράσινου Ακρωτηρίου στη διοργάνωση, με την εμφάνισή του απέναντι στην Ισπανία (0-0) να τον φέρνει στο επίκεντρο διεθνούς προσοχής. Η συμβολή του δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς οι συμπατριώτες του τον αναγόρευσαν σε εθνικό ήρωα, αναγνωρίζοντας τη σημασία της παρουσίας του για την επιτυχία της ομάδας τους.

An entire City came together for one man Vozinha the keeper who mesmerised everyone ? @soka25east pic.twitter.com/U4BHHphj57 — Collins Okinyo (@bedjosessien) June 18, 2026

Η στιγμή που ο Βοζίνια ξεσπά σε κλάματα μετά την ιστορική ισοπαλία με την Ισπανία

Ο 40χρονος τερματοφύλακας του Πράσινου Ακρωτηρίου, Βοζίνια κατάφερε να διατηρήσει ανέπαφη την εστία του απέναντι στο τεράστιο επιθετικό ταλέντο των Ισπανών και έγινε ο απόλυτος ήρωας.

Έχοντας κάνει τον αγώνα της ζωής του και ολοκληρώνοντας μια αναμέτρηση βγαλμένη από παραμύθι που θα μνημονεύεται για πάντα στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων, με το σφύριγμα της λήξης ο Μποζίνια κρύφτηκε στις αγκαλιές των συμπαικτών του και στη συνέχεια λύγισε και μπροστά στις κάμερες όταν παρέλαβε το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη της αναμέτρησης.

The hero of the day. ???



Josimar Dias explained why he was in tears after Cabo Verde’s historic draw against Spain. pic.twitter.com/ShbTAhkwqH — Rooted in the Game (@rootedinthegame) June 16, 2026

«Έκλαψα γιατί γεννήθηκα και μεγάλωσα με τους παππούδες μου στο Πράσινο Ακρωτήρι. Δεν μπορούσαν να δουν τι συνέβη, έχουν πεθάνει. Ήταν τα πάντα για εμένα, ολόκληρη η ζωή μου. Έκλαψα γιατί η μητέρα μου δεν μπόρεσε να είναι εδώ, δεν κατάφερε να εξασφαλίσει βίζα», είπε.

«Δεν καταφέραμε να εξασφαλίσουμε εγκαίρως τα χρήματα που απαιτούνταν. Θα ήθελα να ήταν εδώ», πρόσθεσε ο Βοζίνια, με τον Guardian να υπενθυμίζει ότι από τον περασμένο Ιανουάριο η κυβέρνηση Τραμπ πρόσθεσε το Πράσινο Ακρωτήρι στη λίστα των χωρών στις οποίες οι πολίτες θα έπρεπε να καταβάλλουν έξτρα $15.000 προκειμένουν να εξασφαλίσουν βίζα για τις ΗΠΑ.

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«Όλη μου τη ζωή δούλεψα και περίμενα αυτή τη στιγμή, είμαι 40 τώρα, ξεκίνησα να παίζω επαγγελματικά στα 25 μου. Σκέφτηκα να τα παρατήσω, αλλά συνέχισα για ένα όνειρο. Κι αυτό είναι το μήνυμά μου προς όλους. Με ανέδειξαν MVP, αλλά αφιερώνω τη διάκριση στους συμπαίκτες μου. Χωρίς αυτούς, τίποτα δεν θα ήταν δυνατό».

Σε ηλικία 40 ετών, ο Βοζίνια έδειξε ότι υπάρχει ακόμα χώρος για ποδοσφαιρικά «παραμύθια» γεμάτα δάκρυα και βραδιές ντυμένες με τα χρώματα και τις εμπειρίες των αουτσάιντερ.

Ο Βοζίνια κατάφερε να γίνει ο απόλυτος πρωταγωνιστής και η ιστορία του συγκίνησε περισσότερους από 6 εκατομμύρια φίλους του ποδοσφαίρου, αφού μετά τον αγώνα, οι ακόλουθοι του στα social media αυξήθηκαν από 50.000 σε πάνω από 6 εκατομμύρια.

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