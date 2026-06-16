Μουντιάλ 2026: Εκατομμύρια followers κέρδισε ο τερματοφύλακας του Πράσινου Ακρωτηρίου

Ο Βοζίνια κατάφερε να διατηρήσει ανέπαφη την εστιά του και στη λήξη του αγώνα ξέσπασε σε κλάματα

Ζωή Μακρυγιάννη

Μουντιάλ 2026: Εκατομμύρια followers κέρδισε ο τερματοφύλακας του Πράσινου Ακρωτηρίου

Ο Βοζίνια

AP
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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  • Ο τερματοφύλακας Βοζίνια κράτησε ανέπαφη την εστία του απέναντι στην Ισπανία, πρωταθλήτρια Ευρώπης, στον αγώνα για το Μουντιάλ 2026.
  • Μετά τον αγώνα, ο Βοζίνια ξέσπασε σε κλάματα και κέρδισε τον τίτλο του πολυτιμότερου παίκτη της αναμέτρησης.
  • Ο 40χρονος τερματοφύλακας απέκτησε σχεδόν 7 εκατομμύρια νέους followers στο Instagram μέσα σε ένα βράδυ.
  • Ο Βοζίνια αφιέρωσε τη διάκριση στους συμπαίκτες του και ανέφερε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, όπως την απουσία της μητέρας του λόγω προβλημάτων θεώρησης.
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Όχι μία, όχι δύο, αλλά επτά φορές κατάφερε να «μπλοκάρει» την μπάλα και να προστατεύσει την εστία του ο τερματοφύλακας του Πράσινου Ακρωτηρίου, στον χθεσινό αγώνα του Μουντιάλ 2026. Και όχι από τον οποιονδήποτε αντίπαλο, αλλά από την Ισπανία, η οποία θεωρείται ένα από τα φαβορί της διοργάνωσης και είναι, μάλιστα, πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Δεν είναι και μικρό το επίτευγμα του Βοζίνια, ο οποίος καταφέρνοντας για 90 λεπτά να μην αφήσει μπάλα να περάσει τη γραμμή του τέρματός του, μόλις άκουσε το σφύριγμα της λήξης, ξέσπασε σε κλάματα. Και έγινε το πρόσωπο του αγώνα, κερδίζοντας μέσα σε μια βραδιά εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram.

Cape Verde Spain WCup Soccer

Η στιγμή που ο Βοζίνια ξεσπά σε κλάματα

AP

Σίγουρα το να διατηρήσει ανέπαφη την εστία του είναι μεγαλύτερη επιτυχία, αλλά και τα σχεδόν 7 εκατομμύρια followers που κέρδισε (6,8 για την ακρίβεια), δεν είναι και λίγο.

Λόγω της εξαιρετικής εμφάνισης του Βοζίνια, το Πράσινο Ακρωτήρι, πάντως, πέρασε με ισοπαλία από την ισχυρή Ισπανία, με το αποτέλεσμα να εκπλήσσει τους απανταχού ποδοσφαιρόφιλους.

Vozinha

Ο Βοζίνια αποκρούει επίθεση της Ισπανίας

AP

Η στιγμή που ο Βοζίνια ξεσπά σε κλάματα

Έχοντας κάνει τον αγώνα της ζωής του και ολοκληρώνοντας μια αναμέτρηση βγαλμένη από παραμύθι που θα μνημονεύεται για πάντα στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων, με το σφύριγμα της λήξης ο 40χρονος Βοζίνια κρύφτηκε στις αγκαλιές των συμπαικτών του και στη συνέχεια λύγισε και μπροστά στις κάμερες όταν παρέλαβε το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη της αναμέτρησης.

«Έκλαψα γιατί γεννήθηκα και μεγάλωσα με τους παππούδες μου στο Πράσινο Ακρωτήρι. Δεν μπορούσαν να δουν τι συνέβη, έχουν πεθάνει. Ήταν τα πάντα για εμένα, ολόκληρη η ζωή μου. Έκλαψα γιατί η μητέρα μου δεν μπόρεσε να είναι εδώ, δεν κατάφερε να εξασφαλίσει βίζα», είπε.

«Δεν καταφέραμε να εξασφαλίσουμε εγκαίρως τα χρήματα που απαιτούνταν. Θα ήθελα να ήταν εδώ», πρόσθεσε ο Βοζίνια, με τον Guardian να υπενθυμίζει ότι από τον περασμένο Ιανουάριο η κυβέρνηση Τραμπ πρόσθεσε το Πράσινο Ακρωτήρι στη λίστα των χωρών στις οποίες οι πολίτες θα έπρεπε να καταβάλλουν έξτρα 15.000 δολάρια προκειμένουν να εξασφαλίσουν βίζα για τις ΗΠΑ.

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«Όλη μου τη ζωή δούλεψα και περίμενα αυτή τη στιγμή, είμαι 40 τώρα, ξεκίνησα να παίζω επαγγελματικά στα 25 μου. Σκέφτηκα να τα παρατήσω, αλλά συνέχισα για ένα όνειρο. Κι αυτό είναι το μήνυμά μου προς όλους. Με ανέδειξαν MVP, αλλά αφιερώνω τη διάκριση στους συμπαίκτες μου. Χωρίς αυτούς, τίποτα δεν θα ήταν δυνατό», ανέφερε επιπλέον ο Βοζίνια.

Cape Verde Spain WCup Soccer

Ο Βοζίνια στη λήξη του αγώνα

AP

Σε ηλικία 40 ετών, ο Βοζίνια έδειξε ότι υπάρχει ακόμα χώρος για ποδοσφαιρικά «παραμύθια» γεμάτα δάκρυα και βραδιές ντυμένες με τα χρώματα και τις εμπειρίες των αουτσάιντερ.

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