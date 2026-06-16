Μουντιάλ 2026: Η μυθιστορηματική ζωή του τερματοφύλακα του Πράσινου Ακρωτηρίου που έγραψε ιστορία

Snapshot Ο 40χρονος τερματοφύλακας Βοζίνια κράτησε το μηδέν σε ισοπαλία 0

0 του Πράσινου Ακρωτηρίου με την Ισπανία, πραγματοποιώντας επτά κρίσιμες αποκρούσεις.

Ο Βοζίνια έγινε ο γηραιότερος παίκτης που αγωνίστηκε στον πρώτο αγώνα της χώρας του σε Παγκόσμιο Κύπελλο, σε ηλικία 40 ετών και 12 ημερών.

Η εμφάνιση του Βοζίνια αναγνωρίστηκε ως η καλύτερη του αγώνα, με τον ίδιο να αφιερώνει την επιτυχία στους συναδέλφους του και την οικογένειά του.

Το Πράσινο Ακρωτήρι, με πληθυσμό λίγο πάνω από μισό εκατομμύριο, πανηγύρισε το σημαντικό αποτέλεσμα ως ιστορική στιγμή για τη χώρα.

Μετά τον αγώνα, οι ακόλουθοι του Βοζίνια στα social media αυξήθηκαν από 50.000 σε πάνω από 5 εκατομμύρια, αναδεικνύοντας τη δημοτικότητά του διεθνώς. Snapshot powered by AI

Μόλις ακούστηκε το σφύριγμα της λήξης στο στάδιο της Ατλάντα, οι κάμερες έστρεψαν το βλέμμα τους στον τερματοφύλακα του Πράσινου Ακρωτηρίου, Βοζίνια. Δάκρυα κυλούσαν στο πρόσωπο του 40χρονου, καθώς άρχιζε να συνειδητοποιεί το μέγεθος αυτού που μόλις είχε καταφέρει: ισοπαλία 0-0 με την Ισπανία, το μεγάλο φαβορί για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Οι φίλαθλοι στις κερκίδες ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς. Χιλιάδες οπαδοί του Πράσινου Ακρωτηρίου, που είχαν στηρίξει την ομάδα τους για 90 λεπτά, γιόρταζαν όλοι μαζί αγκαλιάζοντας ο ένας τον άλλον, χορεύοντας και απολαμβάνοντας το αποτέλεσμα. Στο γήπεδο, οι παίκτες έτρεχαν ο ένας προς τον άλλον γεμάτοι χαρά. Ακόμη και οι ουδέτεροι είχαν παρασυρθεί από την ατμόσφαιρα.

Η απόδοση της ζωής του και η αφιέρωση

Ενάντια στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία, ο βετεράνος τερματοφύλακας Βοζίνια είχε πραγματοποιήσει την εμφάνιση της ζωής του για να πετύχει ένα ηρωικό clean sheet (σ.σ. διατήρηση ανέπαφης της εστίας του) και το πιο αξιομνημόνευτο αποτέλεσμα στην ιστορία της χώρας του. Με επτά κρίσιμες αποκρούσεις, απέναντι στην καταιγιστική επίθεση της Ισπανίας που είχε 27 σουτ στα 90 λεπτά.

«Έκλαψα γιατί μεγάλωσα με τους παππούδες μου», είπε ο Βοζίνια αφού ανακηρύχθηκε MVP του αγώνα. «Δυστυχώς δεν ήταν εδώ. Πέθαναν πριν από μερικά χρόνια. Ήταν τα πάντα για μένα, τα πάντα για τη ζωή μου. Και επίσης λόγω της μαμάς μου. Δεν κατάφερε να έρθει εδώ λόγω της βίζας. Λόγω των χρημάτων που πρέπει να πληρώσεις για τη βίζα, δεν τα καταφέραμε εγκαίρως. Θα ήθελα να ήταν εδώ».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Το καλύτερο όπλο μας είναι η ενότητά μας. Ανεξάρτητα από τον παίκτη που έρχεται σήμερα, ή τον παίκτη που είναι 10 ή 15 ετών, ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε την οικογένειά μας είναι η μεγαλύτερη δύναμή μας. Όλοι πίστευαν ότι ήρθαμε εδώ απλώς για να απολαύσουμε το Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά όχι. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ομάδες που θα σεβόμαστε πάντα, επειδή είναι η πρώτη μας συμμετοχή, όμως βρισκόμαστε εδώ για να αγωνιστούμε και να παλέψουμε για τη χώρα μας».

«Ήταν ένα όνειρο από τότε που ήμουν παιδί»

Για τον Βοζίνια, αυτή η στιγμή ήταν το αποκορύφωμα μιας ολόκληρης ζωής. Γεννημένος ως Ζοσίμαρ Ντίας, ο τερματοφύλακας του Πράσινου Ακρωτηρίου έχει περάσει όλη του την καριέρα κυνηγώντας το όνειρο να παίξει σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Σε ηλικία 40 ετών και 12 ημερών, έγινε ο γηραιότερος παίκτης που εμφανίστηκε στον πρώτο αγώνα μιας χώρας σε Παγκόσμιο Κύπελλο, ξεπερνώντας το ρεκόρ που είχε καταρρίψει την Κυριακή ο Ελόι Ρουμ του Κουρασάο. Στην πραγματικότητα, μόνο ο Αιγύπτιος Εσάμ Ελ Χαντάρι ήταν μεγαλύτερος όταν έκανε το ντεμπούτο του στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Πρόκειται για ένα αξιοσημείωτο ορόσημο σε μια καριέρα που χαρακτηρίζεται από επιμονή. «Ξεκίνησα να παίζω επαγγελματικό ποδόσφαιρο όταν ήμουν 25 ετών, το 2012. Ήταν πολύ αργά για κάποιον σαν εμένα», δήλωσε ο Βοζίνια. «Σκέφτηκα να αποχωρήσω από την εθνική ομάδα, αλλά τελικά συνέχισα εξαιτίας αυτού του ονείρου. Είμαι ο καλύτερος παίκτης του αγώνα, αλλά αυτό το βραβείο είναι για όλους τους συναδέλφους μου, γιατί χωρίς αυτούς τίποτα δεν είναι δυνατό. Και θα συνεχίσω να εργάζομαι για την ομάδα και για τον λαό».

Ο κοντός που όρθωσε το ανάστημά του

Το Πράσινο Ακρωτήριο βρίσκεται περίπου 600 χλμ. μακριά από τη δυτική ακτή της Αφρικής, ένα όμορφο αλλά απομονωμένο αρχιπέλαγος όπου οι ευκαιρίες για τους νέους ποδοσφαιριστές είναι περιορισμένες. Μεγαλώνοντας στο Μιντέλο, ο Βοζίνια αντιμετώπισε προκλήσεις από την αρχή. «Ήμουν ένας από τους καλύτερους τερματοφύλακες στο νησί μου, αλλά ήμουν κοντός», θυμάται. «Ακόμα και όταν έπαιζα καλά, δεν με επιλέγανε λόγω του ύψους μου».

Όπως πολλοί παίκτες πριν από αυτόν, τελικά έφυγε για την Πορτογαλία, την πρώην αποικιακή δύναμη της χώρας, αναζητώντας ευκαιρίες. Αυτή η απόφαση σηματοδότησε την αρχή μιας καριέρας που θα τον οδηγούσε στη Σλοβακία, την Αγκόλα, τη Μολδαβία και την Κύπρο. Τώρα ο Βοζίνια παίζει με την ομάδα της δεύτερης κατηγορίας της Πορτογαλίας, τη Τσάβες.

Ακόμη και το όνομα του Βοζίνια φέρει ένα κομμάτι της ποδοσφαιρικής ιστορίας. Ο πατέρας του ήθελε να τον ονομάσει «Βαλντάνο», προς τιμήν του μεγάλου Αργεντινού και παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης Χόρχε Βαλντάνο, αλλά οι αρχές του Πράσινου Ακρωτηρίου αρνήθηκαν. Αντ' αυτού, ονομάστηκε Ζοσίμαρ, προς τιμήν του Βραζιλιάνου αμυντικού που αναδείχθηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1986. Δεκαετίες αργότερα, σε μια άλλη σκηνή του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο Βοζίνια έγραψε τη δική του ιστορία.

Με την ενθάρρυνση χιλιάδων οπαδών του Πράσινου Ακρωτηρίου, άντεξε στην καταιγιστική επίθεση της Ισπανίας, πραγματοποιώντας επτά κρίσιμες αποκρούσεις. Ο μόνος τερματοφύλακας άνω των 40 ετών που έχει πραγματοποιήσει περισσότερες αποκρούσεις σε αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου ήταν ο Πατ Τζένινγκς, με 10 αποκρούσεις την ημέρα των 41ων γενεθλίων του, όταν η Βόρεια Ιρλανδία αντιμετώπισε τη Βραζιλία το 1986.

Κάθε απόκρουση πανηγυρίστηκε σαν γκολ του Πράσινου Ακρωτηρίου από τους θεατές στις κερκίδες της Ατλάντα. Εκτός γηπέδου, έγινε επίσης viral φαινόμενο: οι ακόλουθοί του στο Instagram αυξήθηκαν από 50.000 σε περισσότερους από 5 εκατομμύρια, αφού το CazeTV—το κανάλι του YouTube που κατέχει τα δικαιώματα του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη Βραζιλία—προέτρεψε τους θεατές του να τον ακολουθήσουν. «Αυτό είναι τρελό», σχολίασε στους δημοσιογράφους όταν του το ανέφεραν μετά το παιχνίδι.

Ο πρώην εξτρέμ της Σκωτίας, Πατ Νέβιν, είπε ότι ο τερματοφύλακας «έλαμψε σε αυτό το παιχνίδι». «Το έκανε σε ηλικία 40 ετών. Όλες οι κάμερες είναι στραμμένες πάνω του, όλοι οι παίκτες του τον δείχνουν. Είναι μια υπέροχα στιγμή. Το Πράσινο Ακρωτήριο πέρασε το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα στην περιοχή του. Για να το κάνεις αυτό και να διατηρήσεις αυτό το επίπεδο συγκέντρωσης, το κάνεις μόνο αν είσαι ομάδα».

Ο πρώην ποδοσφαιριστής και νυν σχολιαστής, Λι Ντίξον στο ITV πρόσθεσε: «Είναι απολύτως φανταστικό. Μια λαμπρή εμφάνιση. Αξίζουν αυτόν τον βαθμό περισσότερο από οτιδήποτε άλλο και η Ισπανία σχεδόν δεν αξίζει κανέναν βαθμό. Φεύγουν απογοητευμένοι, αλλά η βραδιά ανήκει στο Πράσινο Ακρωτήριο. Τι παράσταση από τον καθένα τους, τους κεντρικούς αμυντικούς, τους πλάγιους αμυντικούς, αυτόν τον άντρα εκεί (σ.σ.τον Βοζίνια) που κλαίει—σχεδόν κλαίω κι εγώ».

Πανηγυρίστηκε από όλους τους φιλάθλους

Για μια χώρα με πληθυσμό λίγο πάνω από μισό εκατομμύριο κατοίκους, την τρίτη μικρότερη που έχει προκριθεί ποτέ σε Παγκόσμιο Κύπελλο, αυτό ήταν ένα αποτέλεσμα τεράστιας σημασίας. Στις κερκίδες, οι οπαδοί τους ανταποκρίθηκαν με την ίδια ένταση. Ντυμένοι στα μπλε και κυματίζοντας κόκκινες, λευκές και μπλε σημαίες, τραγουδούσαν και χόρευαν καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, ενθαρρύνοντας την ομάδα τους σε κάθε δύσκολη στιγμή.

Μέχρι το τέλος του αγώνα, είχαν κερδίσει και τους ουδέτερους. Η ιστορία του Πράσινου Ακρωτηρίου είχε γίνει η ιστορία όλων.

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