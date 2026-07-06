Ηράκλειο: Την βασάνισε και της έκοψε τα μαλλιά με μπαλτά - Σοκαριστικές εικόνες στο Ηράκλειο

Snapshot Μία 43χρονη γυναίκα ρουμανικής καταγωγής βασάνισε και έκοψε τα μαλλιά μιας 55χρονης Ρωσίδας στο Ηράκλειο Κρήτης.

Η κακοποίηση καταγράφηκε σε βίντεο από κινητό που ανήκε σε μία 53χρονη φίλη της δράστιδας.

Η 53χρονη ανακάλυψε τα βίντεο και κατήγγειλε το περιστατικό στην Αστυνομία στις 25 Ιουνίου.

Στην έρευνα βρέθηκαν αποδεικτικά στοιχεία όπως τούφες μαλλιών, κηλίδες αίματος και ο μπαλτάς που χρησιμοποιήθηκε.

Στις 3 Ιουλίου συνελήφθησαν η 43χρονη δράστιδα και ο 61χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού όπου έγινε η κακοποίηση. Snapshot powered by AI

Εικόνες που προκαλούν αποτροπιασμό κάνουν το γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες, με μία γυναίκα ρουμανικής καταγωγής να υποβάλει σε φρικτά βασανιστήρια μία Ρωσίδα υπήκοο στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σύμφωνα με το cretalive, η κακοποίηση της γυναίκας φέρεται να διήρκησε σχεδόν ένα μήνα, με το περιστατικό να καταγράφεται στην περιοχή της Αγίας Τριάδας στο Ηράκλειο.

Η 42χρονη Ρουμάνα φέρεται να έβγαλε απίστευτο μένος στην Ρωσίδα, η οποία - όπως διακρίνεται στο βίντεο - είναι πεσμένη στο πάτωμα, φαίνεται να έχει καταναλώσει αλκοόλ και είναι σε κατάσταση που δεν μπορεί να αντιδράσει. Η δράστιδα δεν δίστασε να της κόψει τα μαλλιά με μπαλτά, ενώ σε άλλο βίντεο έχει καταγραφεί να την χτυπά με ρόπαλο στο κεφάλι. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ως πιθανό κίνητρο εξετάζεται η ερωτική αντιζηλία.

Πώς ξετυλίχθηκε το κουβάρι της υπόθεσης

Το χρονικό της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται την 1η Ιουλίου, με αφορμή καταγγελία για κλοπή κινητού τηλεφώνου. Κατά την διερεύνηση της υπόθεσης, οι αστυνομικοί εντόπισαν σειρά βίντεο που κατέγραφαν απίστευτη κακοποίηση, γεγονός που οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση για τον εντοπισμό της παθούσας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι, όταν τα επίμαχα βίντεο περιήλθαν στα χέρια των αστυνομικών, οι ίδιοι δεν γνώριζαν ποια ήταν η γυναίκα που εμφανιζόταν σε αυτά, αν ήταν ζωντανή ή πού βρισκόταν. Ακολούθησε μια μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού της παθούσας, με την έκδοση επείγοντος σήματος και την αξιοποίηση κάθε διαθέσιμης πληροφορίας.

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας εντόπισαν τη 55χρονη τα ξημερώματα της 3ης Ιουλίου, σε σπίτι στην οδό Ερωφίλης. Έφερε εμφανή σημάδια κακοποίησης και τραύματα στο κεφάλι.

Την μετέφεραν στην Ασφάλεια Ηρακλείου όπου και περιέγραψε τα όσα βίωσε για περίπου 30 ημέρες που κρατούνταν στο σπίτι στην Αγία Τριάδα. Όπως φέρεται να είπε, αυτό το διάστημα η ζωή της στο σπίτι δεν ήταν τίποτε άλλο από παρατεταμένη βία. Άλλωστε και στα επίμαχα βίντεο αποτυπώνεται η βία αυτή, με χτυπήματα σε διάφορα σημεία του προσώπου και του σώματος της 55χρονης, με χέρια, πόδια, ξύλινη ράβδο, αλλά και μπαλτά.

Η Ρωσίδα κατήγγειλε ότι την είχε δέσει ακόμα και με καλώδιο αλλά, όπως είπε, κατάφερε να λυθεί κάποια στιγμή που η 42χρονη Ρουμάνα κοιμόταν και να διαφύγει από το σπίτι της φρίκης.

Πέρα από την ποινική διαδικασία, τόσο η 42χρονη Ρουμάνα όσο και ο 61χρονος Αλβανός, φίλος της Ρουμάνας και ιδιοκτήτης της κατοικίας στην περιοχή της Αγίας Τριάδας όπου εκτυλίχθηκαν τα βασανιστήρια, τελούν υπό διοικητική κράτηση.

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