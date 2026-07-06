Βασανιστήρια σε 55χρονη Ρωσίδα στην Κρήτη: Τι βρήκαν οι αστυνομικοί στο κινητό της Ρουμάνας

Snapshot Μία 42χρονη γυναίκα στη Κρήτη κακοποίησε βάναυσα μία 55χρονη Ρωσίδα, καταγράφοντας τα βασανιστήρια σε 11 βίντεο που βρέθηκαν στο κινητό της δράστριας.

Το θύμα υπέστη σοβαρά χτυπήματα, κόψιμο μαλλιών με μπαλτά και δεσίματα μέσα σε ένα διαμέρισμα του Ηρακλείου, όπου ο ιδιοκτήτης του σπιτιού συνελήφθη χωρίς να έχει γνώση των βασανιστηρίων.

Η 55χρονη κατάφερε να δραπετεύσει όταν η δράστιδα αποκοιμήθηκε και βρέθηκαν στοιχεία όπως αίματα, μπαλτάς και σπασμένο ξύλινο κοντάρι στο χώρο.

Γείτονες ανέφεραν ότι άκουγαν φωνές και απειλές τη νύχτα, ενώ η 42χρονη είχε κλειδώσει την πόρτα και κρατούσε το θύμα φυλακισμένο.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εκμετάλλευσης της άστεγης γυναίκας, πιθανώς για εκδίωξη, ενώ οι εμπλεκόμενοι αναμένεται να δικαστούν. Snapshot powered by AI

Φρίκη και αποτροπιασμό προκαλούν οι εικόνες από το Ηράκλειο της Κρήτης που κάνουν το γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες, με μία γυναίκα ρουμανικής καταγωγής να υποβάλει σε φρικτά βασανιστήρια μία Ρωσίδα.

Το βίντεο της κακοποίησης είναι σοκαριστικό. Το άγριο ξύλο που δέχεται το 55χρονο θύμα που είναι δεμένη, διαδέχεται το κόψιμο των μαλλιών της με χρήση μπαλτά, χαστούκια, κλωτσιές και ύβρεις. Η γυναίκα που την βασανίζει και καταγράφει τις εικόνες με κινητό τηλέφωνο συνεχίζει. Θέλει όπως φαίνεται να ταπεινώσει και να κάνει το θύμα να υποφέρει όσο το δυνατόν περισσότερο.

Φρίκη από τα βασανιστήρια

Η 42χρονη δράστρια στο βίντεο καταγράφεται να κάθεται δίπλα στο θύμα με ένα ρόπαλο στο χέρι και να τη χτυπά στο κεφάλι. Η 55χρονη αιμορραγεί από τα χτυπήματα ωστόσο η 42χρονη όχι μόνο δεν δείχνει έλεος αλλά δείχνει να το απολαμβάνει.

Στο βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, φαίνεται ένα ρολόι τοίχου που γράφει την ώρα 19:40. Το ίδιο ρολόι διακρίνεται και σε άλλο βίντεο κάτι που οδηγεί τις Αρχές ότι τα βασανιστήρια καταγράφηκαν στο ίδιο δωμάτιο του σπιτιού, μπροστά στην ίδια κάμερα, από την ίδια γυναίκα. Η 42χρονη συνελήφθη στο πλαίσιο άλλης υπόθεσης με τα βίντεο της φρίκης να εντοπίζονται από τους αστυνομικούς στο κινητό της και να ξεσκεπάζουν το μαρτύριο που βίωνε η 55χρονη.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν συνολικά 11 βίντεο στο κινητό της 42χρονης με σκληρές εικόνες. Στα βίντεο είχαν καταγραφεί σκηνές φρίκης και βίας. Συγκεκριμένα χτυπήματα στο κεφάλι του θύματος με ρόπαλο όπως και χρήση μπαλτά για το κόψιμο των μαλλιών της 55χρονης.

Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού συνελήφθη, αν και όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία, απουσίαζε κατά τη διάρκεια των βασανιστηρίων, με τον ίδιο να δηλώνει άγνοια για τα όσα συνέβαιναν. Είχε παραχωρήσει το διαμέρισμα στην 42χρονη, η οποία έδεσε και χτυπούσε ανελέητα την 55χρονη, χωρίς ακόμα να έχουν γίνει γνωστά τα αίτια.

Γειτόνισσα σε δηλώσεις της ανέφερε ότι τις νύχτες άκουγε φωνές. Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια βάζανε δυνατά τη μουσική για να μην ακούγονται οι φωνές.

«Άκουγα φωνές ειδικά τη νύχτα», λέει γειτόνισσα. «Άκουγα ‘εγώ θα σε σφάξω’».

«Εγώ φοβήθηκα να επικοινωνήσω με κάποιον, γιατί είμαι μόνη μου», συμπλήρωσε.

Πού κινείται η έρευνα των Αρχών

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, η 55χρονη δεχόταν συνεχείς απειλές για τη ζωή της και ύβρεις, χωρίς όμως να γίνονται ξεκάθαρα τα αίτια της επίθεσης. Η 42χρονη δράστιδα είχε κλειδώσει την εξώπορτα, είχε δέσει το θύμα και κατέγραφε τα πάντα.

Το θύμα κατάφερε να αποδράσει από την κατοικία όταν η 42χρονη αποκοιμήθηκε. Η 55χρονη λύθηκε και αιμόφυρτη κατάφερε να δραπετεύσει.

Κατά τις έρευνες των αστυνομικών κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο μπαλτάς που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, ρούχα με κηλίδες αίματος, μία τούφα πιθανότατα από τα μαλλιά της 55χρονης, ένα σπασμένο ξύλινο κοντάρι, καθώς και κινητά τηλέφωνα.

Η σοκαριστική υπόθεση εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου και οι εμπλεκόμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Όπως ανέφερε ο επίτιμος πρόεδρος ένωσης αστυνομικών υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, το θύμα ήταν άστεγη που την πήραν στο σπίτι (η 42χρονη δράστρια με τον Αλβανό ιδιοκτήτη του σπιτιού) και πιθανώς την εξέδιδαν.

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