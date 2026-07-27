Νέα Σμύρνη: Οδηγός τραμ οδηγούσε καπνίζοντας και με τα πόδια πάνω στην κονσόλα

Snapshot Ο οδηγός του τραμ στη Νέα Σμύρνη καπνίζε και είχε τα πόδια του πάνω στην κονσόλα ενώ βρισκόταν σε υπηρεσία.

Το περιστατικό καταγράφηκε από επιβάτη και προκάλεσε αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ΣΤΑΣΥ έχει ταυτοποιήσει τον οδηγό και θα κινηθεί πειθαρχικά σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό της εταιρείας.

Η εταιρεία τονίζει ότι η τήρηση των κανόνων λειτουργίας και ασφάλειας είναι υποχρέωση όλων των εργαζομένων και παραβάσεις αντιμετωπίζονται αυστηρά. Snapshot powered by AI

Ανακοίνωση εξέδωσε η διοίκηση της ΣΤΑΣΥ με αφορμή το περιστατικό που κατέγραψε επιβάτης σε τραμ στη Νέα Σμύρνη, όπου ο οδηγός βρίσκεται στην καμπίνα οδήγησης χωρίς παπούτσια, να καπνίζει και να έχει τοποθετήσει τα πόδια του πάνω στην κονσόλα χειρισμού.

Η ΣΤΑΣΥ δηλώνει πως θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη πειθαρχικά διαδικασία σημειώνοντας πως «ο συγκεκριμένος οδηγός έχει ταυτοποιηθεί και σε βάρος του θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της εταιρείας». Παράλληλα τονίζει πως η τήρηση των κανόνων λειτουργίας, επαγγελματικής συμπεριφοράς και ασφάλειας αποτελεί αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση για το σύνολο του προσωπικού και κάθε σχετική παράβαση αντιμετωπίζεται με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΣΥΑΣΥ έχει ως εξής: «Σε σχέση με δημοσιεύματα και αναφορές που διακινούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αφορούν βίντεο στο οποίο εμφανίζεται οδηγός του Τραμ χωρίς την προβλεπόμενη οδηγική συμπεριφορά και εικόνα, ενημερώνουμε ότι το σχετικό περιστατικό έχει ήδη διερευνηθεί. Ο συγκεκριμένος οδηγός έχει ταυτοποιηθεί και σε βάρος του θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της εταιρείας. Η τήρηση των κανόνων λειτουργίας, επαγγελματικής συμπεριφοράς και ασφάλειας αποτελεί αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση για το σύνολο του προσωπικού και κάθε σχετική παράβαση αντιμετωπίζεται με τις προβλεπόμενες διαδικασίες».

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