Πριν από 3.000 χρόνια, η ανθρωπότητα μιλούσε χιλιάδες γλώσσες - μετά σώπασε - Τι συνέβη και χάθηκαν

Snapshot Πριν από 12.000 χρόνια, υπήρχαν μεταξύ 4.500 και 6.200 γλώσσες λόγω μικρών, απομονωμένων κοινοτήτων και περιορισμένου πληθυσμού.

Η εμφάνιση της γεωργίας πριν από 10.000 έως 3.000 χρόνια προώθησε τη γλωσσική διαφοροποίηση και αύξησε τον αριθμό των γλωσσών παγκοσμίως.

Η μεγαλύτερη γλωσσική ποικιλομορφία, με 20.000 έως 75.000 γλώσσες, καταγράφηκε μεταξύ 1000 π.Χ. και 1000 μ.Χ., πριν την άνοδο μεγάλων αυτοκρατοριών.

Η επέκταση ισχυρών κρατών και η καθιέρωση επίσημων γλωσσών οδήγησαν στη σταδιακή εξαφάνιση πολλών μικρότερων γλωσσών.

Ο ευρωπαϊκός αποικιοκρατισμός και η παγκοσμιοποίηση μετά το 1500 μ.Χ. επιτάχυναν την περαιτέρω μείωση της γλωσσικής ποικιλομορφίας, αφήνοντας σήμερα περίπου 7.500 γλώσσες. Snapshot powered by AI

Σε μια πρωτοποριακή μελέτη, διαπιστώθηκε υπήρξε μια ξεχασμένη εποχή εξαιρετικής γλωσσικής ποικιλομορφίας πριν από χιλιάδες χρόνια, όταν δηλαδή οι άνθρωποι μιλούσαν δεκάδες χιλιάδες περισσότερες γλώσσες σε σύγκριση με τις σημερινές.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι αυτή η χαμένη «χρυσή εποχή της γλώσσας» έφτασε στο αποκορύφωμά της πριν από την άνοδο ισχυρών κρατών, τις μεταναστεύσεις και την επέκταση των πολιτισμών, γεγονότα που με την πάροδο του χρόνου μεταμόρφωσαν τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούσαν οι άνθρωποι.

Πριν από περίπου 12.000 χρόνια, κατά την Πρώιμη Ολόκαινη περίοδο, στη Γη υπήρχαν μεταξύ 4.500 και 6.200 γλώσσες, ενώ ο συνολικός παγκόσμιος πληθυσμός ήταν μόλις περίπου 5 εκατομμύρια, περιορισμένος σε ξεχωριστές κοινότητες. Αυτό επηρέασε τον αριθμό των διαφορετικών γλωσσών που μπορούσαν να αναδυθούν. Ωστόσο, με την εμφάνιση της γεωργίας πριν από 10.000 έως 3.000 χρόνια, οι αγρότες στήριξαν μεγαλύτερους πληθυσμούς και ενθάρρυναν τους ανθρώπους να ιδρύσουν μόνιμους οικισμούς σε κοιλάδες, πεδιάδες, νησιά και λεκάνες ποταμών.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η γλώσσα να αρχίσει να διαφοροποιείται σταδιακά, καθώς οι κοινότητες παρέμεναν χωρισμένες για πολλές γενιές. Η νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Science» υποδηλώνει ότι η γεωργία αρχικά λειτούργησε ως ισχυρό εργαλείο γλωσσικής διαφοροποίησης, προκαλώντας εκθετική αύξηση του αριθμού των γλωσσών αντί για μείωση.

The findings suggest that the rise of agriculture triggered linguistic diversity, before these languages were lost https://t.co/Rj9Je3Ln9A — nature (@Nature) July 26, 2026

Οι ερευνητές υποδεικνύουν ότι η γλωσσική ποικιλομορφία διαμορφώθηκε μεταξύ του 1000 π.Χ. και του 1000 μ.Χ., με τον πλανήτη να φιλοξενεί πιθανώς 20.000 έως 75.000 ομιλούμενες και νοηματικές γλώσσες — τον υψηλότερο αριθμό στην καταγεγραμμένη ιστορία — που διαμορφώθηκαν από αμέτρητες κοινότητες και τα μοναδικά περιβάλλοντά τους.

Η μελέτη αμφισβητεί τις παραδοσιακές παραδοχές σχετικά με το πότε ξεκίνησε η απώλεια γλωσσών, εντοπίζοντας το πρώτο σημαντικό σημείο συμφόρησης στην άνοδο κεντρικών αυτοκρατοριών όπως η Ρώμη, η Κίνα της δυναστείας των Χαν και, αργότερα, τα αραβο-ισλαμικά κράτη, περίπου πριν από 2.000 χρόνια έως το 1500 μ.Χ.

Καθώς οι επίσημες γλώσσες έγιναν απαραίτητες για τη διοίκηση, το εμπόριο και το δίκαιο, οι μικρότερες περιφερειακές γλώσσες απορροφήθηκαν ή εξαλείφθηκαν σταδιακά.

Ο ευρωπαϊκός αποικιοκρατισμός, το παγκόσμιο εμπόριο και η τυποποιημένη εκπαίδευση μετά το 1500 μ.Χ. επιτάχυναν περαιτέρω αυτή την παρακμή.

Σήμερα, απομένουν μόνο περίπου 7.500 γλώσσες· οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι αυτοκρατορίες, και όχι μόνο ο αποικιοκρατισμός, προκάλεσαν την πρώτη μεγάλη κατάρρευση της γλωσσικής ποικιλομορφίας, σιωπώντας για πάντα αμέτρητες γλώσσες που δεν έχουν καταγραφεί.

Πώς χάνονται αυτές οι γλώσσες;

Για να ανακαλύψουν την άγνωστη ιστορία της ανθρώπινης ομιλίας, οι ερευνητές συνδύασαν υπολογιστικά μοντέλα, δημογραφικά δεδομένα και εθνογραφικά αρχεία, προκειμένου να χαρτογραφήσουν τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκαν οι γλώσσες κατά τη διάρκεια του Ολόκαινου, της γεωλογικής εποχής που ξεκίνησε περίπου πριν από 12.000 χρόνια.

Η έρευνά τους δείχνει ότι πριν από την ευρεία διάδοση της γεωργίας, οι άνθρωποι πιθανότατα επικοινωνούσαν σε χιλιάδες διαφορετικές γλώσσες που ήταν διασκορπισμένες σε διάφορες περιοχές. Καθώς οι γεωργικές πρακτικές εδραιώνονταν, οι κοινότητες μεγάλωναν σε μέγεθος και σχηματίζονταν νέες κοινωνικές ομάδες, ανοίγοντας περισσότερο χώρο για τις γλώσσες να διακλαδωθούν και να διαφοροποιηθούν. Ωστόσο, η τελική μείωση της γλωσσικής ποικιλομορφίας δεν οφειλόταν στο γεγονός ότι οι άνθρωποι σταμάτησαν να δημιουργούν νέες γλώσσες. Αντίθετα, οι ερευνητές την αποδίδουν σε ριζικές κοινωνικές αλλαγές που μείωσαν σταδιακά τον αριθμό των ανεξάρτητα ομιλούμενων γλωσσών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Κύριος παράγοντας ήταν η άνοδος των μεγάλων πολιτικών δυνάμεων. Καθώς οι αυτοκρατορίες επεκτείνονταν, οι επίσημες γλώσσες τους συχνά υπερίσχυαν στη διακυβέρνηση, το εμπόριο και την εκπαίδευση. Η ανάπτυξη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, για παράδειγμα, διέδωσε τα λατινικά σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης, διαμορφώνοντας τελικά την εμφάνιση γλωσσών όπως τα ισπανικά, τα γαλλικά, τα ιταλικά, τα πορτογαλικά και τα ρουμανικά.

Παρόμοιες τάσεις παρατηρήθηκαν και αλλού, καθώς τα κυρίαρχα κράτη επέκτειναν την επιρροή τους. Όπου μια ενιαία γλώσσα γινόταν απαραίτητη για το εμπόριο, τη διακυβέρνηση ή την κοινωνική κινητικότητα, οι μικρότερες τοπικές γλώσσες έτειναν να εξαφανίζονται.

Οι ερευνητές συνδέουν επίσης αυτή τη γλωσσική εξάπλωση με ευρύτερες πολιτισμικές μεταμορφώσεις — όταν οι κοινότητες σταμάτησαν να διδάσκουν μια γλώσσα στη νέα γενιά, οι παραδόσεις που συνδέονταν με αυτήν συχνά εξαφανίζονταν μαζί της.