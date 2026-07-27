Η influencer με το σκοτεινό παρελθόν: Νέα ζωή για τη σύζυγο του ναρκοβαρόνου «El Chapo»

Snapshot Η Έμμα Κορονέλ αποφυλακίστηκε το 202 μετά από ποινή λιγότερο τρία χρόνια για διακίνηση ναρκωτικών και ξέπλυμα χρήματος.

Είναι η σύζυγος διαβόητου ναρκοβαρόνου «El Chapo», που καταδικάστηκε σε 30 χρόνια φυλάκισης για πολλαπλές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της δολοφονίας και διακίνησης ναρκωτικών.

Μετά την αποφυλάκισή της, η Έμμα έγινε influencer και ετοιμάζει τηλεοπτική σειρά και βιβλίο για τη ζωή της και την περίοδο στη φυλακή.

Το ζευγάρι έχει χωρίσει, και η Έμμα μοιράζεται τη ζωή της με τους 592.000 ακόλουθους της στο Instagram.

Ο «El Chapo» κρίθηκε ένοχος για βίαιες πράξεις, όπως το να θάβει ζωντανούς ανθρώπους, σύμφωνα με καταθέσεις στη δίκη του. Snapshot powered by AI

Η Έμμα Κορονέλ μοιάζει με μια τυπική influencer που προβάλλει τον τρόπο ζωής, αλλά έχει ένα σκοτεινό παρελθόν — και κάποτε καταδικάστηκε μαζί με τον σύζυγό της, τον «El Chapo», για αδικήματα που σχετίζονται με τα ναρκωτικά

Η σύζυγος του διαβόητου φυλακισμένου βαρόνου των ναρκωτικών «El Chapo» άφησε πίσω της τη ζωή στο καρτέλ για να γίνει influencer.

Η 36χρονη αποφυλακίστηκε το 2023, αφού εξέτισε ποινή λιγότερο από τρία χρόνια για διακίνηση ναρκωτικών και ξέπλυμα χρήματος. Τώρα έχει γίνει διαδικτυακή διασημότητα, μοιράζεται μυστικά ομορφιάς και δημοσιεύει αισθησιακές selfie από τη λαμπερή ζωή της. Ο 69χρονος σύζυγός της, ο «El Chapo», συνιδρυτής του διαβόητου καρτέλ της Σιναλόα, παραμένει πίσω από τα σίδερα. Ήταν τόσο βίαιος που έθαβε ανθρώπους ζωντανούς.

Στο δικαστήριο αποκαλύφθηκε επίσης ότι χτυπούσε τους ανθρώπους για ώρες πριν τους οδηγήσει στον τόπο μιας τεράστιας φωτιάς, όπου τους πυροβολούσε και έκαιγε τα πτώματά τους.

Καταδικάστηκε σε 30 χρόνια κάθειρξη, αφού κρίθηκε ένοχος για πολλαπλές κατηγορίες διακίνησης ναρκωτικών, διοίκησης εγκληματικής οργάνωσης, συνωμοσίας για ξέπλυμα χρήματος, συνωμοσίας για δολοφονία και αδικημάτων σχετικών με πυροβόλα όπλα.

Ο Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουζμάν, με χειροπέδες, εμφανίζεται ενώπιον του Τύπου καθώς συνοδεύεται προς ένα ελικόπτερο από Μεξικανούς στρατιώτες και πεζοναύτες σε ένα ομοσπονδιακό υπόστεγο στην Πόλη του Μεξικού, στις 8 Ιανουαρίου 2016 AP

Το ζευγάρι έχει πλέον χωρίσει και η ίδια μοιράζεται τη ζωή της με τους 592.000 ακόλουθους της στο Instagram. Επίσης, ετοιμάζει μια τηλεοπτική σειρά για τη ζωή του συζύγου της, όπως την αφηγείται η ίδια.

Η Έμμα εκμεταλλεύεται επίσης τη ζωή της, γράφοντας ένα βιβλίο για την περίοδο που πέρασε στη φυλακή, αφού ήταν μέλος του φημισμένου Καρτέλ της Σιναλόα. Η πρώην βασίλισσα ομορφιάς παντρεύτηκε τον «El Chapo» την ημέρα των 18ων γενεθλίων της, όταν εκείνος ήταν 50 ετών.

Ο «El Chapo» φυλακίστηκε μετά από μια δίκη το 2019, κατά την οποία ο πρώην σωματοφύλακάς του, ο Isaías Valdez Ríos, στράφηκε εναντίον του κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του, αποκαλύπτοντας ότι ο 69χρονος πλέον έθαβε ζωντανούς μέλη αντίπαλων καρτέλ.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, η Έμμα Κορονέλ εμφανιζόταν καθημερινά στο δικαστήριο φορώντας ρούχα γνωστών σχεδιαστών, πλαισιωμένη από σωματοφύλακες, μέχρι που συνελήφθη και η ίδια από τις αμερικανικές αρχές και φυλακίστηκε. Γλίτωσε την ποινή φυλάκισης μετά από συμφωνία με την εισαγγελία. Η ίδια ζήτησε συγγνώμη από τα θύματά του.