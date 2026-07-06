Οργή στην Ιταλία με το ριψοκίνδυνο άλμα Αμερικανού influencer - «Η λίμνη Κόμο δεν είναι λούνα παρκ»

Πώς είναι το να ξυπνάς στην Λίμνη Κόμο; Ένας Αμερικανός influencer, ο Josh Pumb απάντησε με τον πιο πρωτότυπο και extreme τρόπο, πηδώντας από το μπαλκόνι του δωματίου του απευθείας στην λίμνη.

Το ριψοκίνδυνο άλμα του νεαρού influencer που προκάλεσε «θύελλα» αντιδράσεων στην Ιταλία, χαρακτηρίστηκε από τον ίδιο ως ένα «επικό stunt».

? American influencer Josh Pumb from Salt Lake City dives off a balcony at the lovely Hotel Villa Flori on Lake Como, calling it an epic stunt



But Italians are furious ??



Over the danger, potential rescues, and the bad example it sets



No wonder Italy is cracking down with… pic.twitter.com/YboKSsASbs — Mambo Italiano (@mamboitaliano__) July 6, 2026

Το βίντεο του Pumb έκανε το γύρο του διαδικτύου, μέσα από τη δημόσια έκκληση κατοίκων του δήμου Νέσσο στην επαρχία Κόμο «να σταματήσει επιτέλους ο "επικίνδυνος τουρισμός"». Στο στόχαστρο βρέθηκαν influencers που δημοσιεύουν τις extreme βουτιές τους στην λίμνη Κόμο μόνο και μόνο για τα likes και τα σχόλια.

Μέσα από αυτή την έκκληση που έχει γίνει viral, οι κάτοικοι ζητούν να μην μετατραπεί το Λάριο σε «λούνα παρκ», καταγγέλλοντας reels που δείχνουν βουτιές από γέφυρες, προβλήτες ακόμη και μπαλκόνια ξενοδοχείων.

Δεν είναι τυχαίο ότι η Ιταλία αυστηροποιεί πλέον τους κανόνες για τις ακραίες συμπεριφορές επισκεπτών σε λίμνες, βουνά και παραλίες. Στο Νέσσο οι κάτοικοι ζητούν εισιτήριο εισόδου με χρονικό περιορισμό, έλεγχο στον αριθμό των επισκεπτών και απαγόρευση εισόδου σε ασυνόδευτους ανηλίκους.

Η viral έκκληση: «Η λίμνη Κόμο δεν είναι λούνα παρκ»

«Η Λίμνη Κόμο δεν είναι λούνα παρκ.

Υπάρχουν άνθρωποι που βουτούν από μπαλκόνι ξενοδοχείου απευθείας στη λίμνη.

Άλλοι πηδούν από γέφυρες.

Ακόμη και στο Faggeto συμβαίνει από την προβλήτα, θέτοντας σε κίνδυνο όχι μόνο τη δική τους ζωή, αλλά και μια βασική υπηρεσία μεταφοράς, όπως η ναυσιπλοΐα.

Τα βίντεο και τα reels που δείχνουν βουτιές και ακραίες πράξεις σε ευαίσθητα σημεία δεν είναι ψυχαγωγία: κανονικοποιούν επικίνδυνες συμπεριφορές και ωθούν άλλους να τις μιμηθούν.

Στο Nesso το πρόβλημα είναι τεράστιο: βουτιές από τη γέφυρα Civera, απαγορεύσεις που αγνοούνται, μια ευαίσθητη περιοχή και κάτοικοι σε απόγνωση.

Viral reels με 220.000 προβολές σε δύο ημέρες δεν είναι απλώς αριθμοί: μπορούν να μετατραπούν σε εκατοντάδες ανθρώπους που θεωρούν φυσιολογικό, ασφαλές ή επιτρεπτό να κάνουν το ίδιο.

Ας ευαισθητοποιήσουμε creators και influencers: μην προωθείτε επικίνδυνες συμπεριφορές για ένα reel.

Σεβαστείτε τα μέρη.

Σεβαστείτε όσους ζουν εκεί.

Σεβαστείτε όσους εργάζονται και εξασφαλίζουν βασικές υπηρεσίες στη λίμνη.

Διαδώστε το».

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