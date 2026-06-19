Ισπανία: Μετά το άλμα με αλεξίπτωτο η διάδοχος πιλοτάρει και ο βασιλιάς Φελίπε πετά δίπλα της

Ο βασιλιάς της Ισπανίας και η πρωτότοκη κόρη του Λεονόρ πέταξαν δίπλα-δίπλα σε δύο διαφορετικά εκπαιδευτικά αεροσκάφη

Ελένη Ευστρατίου

Ισπανία: Μετά το άλμα με αλεξίπτωτο η διάδοχος πιλοτάρει και ο βασιλιάς Φελίπε πετά δίπλα της

Ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε ΣΤ' και η πριγκίπισσα Λεονόρ

ΓΤ Βασιλικής Οικογένειας Ισπανίας
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο βασιλιάς Φελίπε ΣΤ' πέταξε μαζί με την κόρη του, πριγκίπισσα Λεονόρ, σε ξεχωριστά αεροσκάφη κατά τη στρατιωτική της εκπαίδευση στη Γενική Αεροπορική και Διαστημική Ακαδημία του Σαν Χαβιέρ.
  • Η πριγκίπισσα Λεονόρ ολοκληρώνει το τρίτο και τελευταίο έτος της στρατιωτικής της εκπαίδευσης, πραγματοποιώντας την δεύτερη πτήση της μόνη της.
  • Κατά την εκπαίδευσή της, η Λεονόρ συμμετείχε σε ασκήσεις επιβίωσης στη θάλασσα και πτήσεις με αεροσκάφη anti
  • G, ενώ έχει πραγματοποιήσει και πτήση με Pilatus PC
  • 21.
  • Μετά τη στρατιωτική εκπαίδευση, η πριγκίπισσα θα σπουδάσει Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Κάρλος Γ΄ της Μαδρίτης, συνδυάζοντας τις σπουδές με τις βασιλικές της υποχρεώσεις.
  • Τον Ιούλιο του 2027, η Λεονόρ αναμένεται να λάβει τις βασιλικές διακρίσεις του υπολοχαγού στον Στρατό Ξηράς και στην Πολεμική Αεροπορία και Διαστήματος.
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Μαζί πέταξαν ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε ΣΤ' με την κόρη του και διάδοχο του θρόνου πριγκίπισσα της Αστούριας Λεονόρ.

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Η κοινή πτήση του βασιλιά Φελίπε ΣΤ' και της πριγκίπισσας Λεονόρ

ΓΤ Βασιλικής οικογένειας της Ισπανίας

Η πτήση πραγματοποιήθηκε στo πλαίσιo της στρατιωτικής εκπαίδευσης της πριγκίπισσας στη Γενική Αεροπορική και Διαστημική Ακαδημία του Σαν Χαβιέρ στη Μούρθια.

Η πριγκίπισσα βρίσκεται στο τρίτο και τελευταίο έτος της σχολής της, όπου ολοκληρώνει τη στρατιωτική της προετοιμασία και πραγματοποίησε τη δεύτερη πτήση μόνη της, αφού ολοκλήρωσε την εκπαίδευσή της στη χρήση αλεξίπτωτου. Μόνο που αυτή τη φορά, με ξεχωριστό αεροσκάφος, τη συνόδευσε και ο πατέρας της, ο Βασιλιάς Φελίπε ΣΤ'.

Οι εντυπωσιακές εικόνες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, έδειξαν τις εξαιρετικές ικανότητες των μελών της Ισπανικής βασιλικής οικογένειας, αλλά και την ιδιαίτερη σχέση που έχουν μεταξύ τους, σχέση αγάπης και τρυφερότητας. Στον αέρα, πραγματοποίησαν αρκετούς ελιγμούς και μετά την προσγείωση αντάλλαξαν τρυφερή αγκαλιά.

Η εκπαίδευση της Πριγκίπισσας

Κατά την εκπαίδευσή της, η διάδοχος του θρόνου έχει λάβει μέρος σε ασκήσεις στρατιωτικής εκπαίδευσης της Πολεμικής Αεροπορίας, επιβίωση στη θάλασσα, εκπαίδευση σε αεροσκάφη anti-G, ενώ έχει πραγματοποιήσει ακόμη μία πτήση μόνη της, τον περασμένο Δεκέμβρη με ένα Pilatus PC-21.

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Μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής της σταδιοδρομίας, η Πριγκίπισσα της Αστούριας θα σπουδάσει Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Κάρλος Γ΄ της Μαδρίτης. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται μαθήματα σχετικά με τις Πολιτικές Επιστήμες, τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, το Δίκαιο, τα Οικονομικά, την Κοινωνιολογία, την Ιστορία και τις Διεθνείς Σχέσεις.

Η πριγκίπισσα Λεονόρ θα συνδυάσει αυτή την περίοδο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσής της με τις θεσμικές της δεσμεύσεις ως κληρονόμος του Στέμματος. Τον Ιούλιο του 2027, πρόκειται να λάβει τις βασιλικές διακρίσεις του υπολοχαγού στον Στρατό Ξηράς και στην Πολεμική Αεροπορία και Διαστήματος.

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