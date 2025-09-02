Ισπανία: Από το ναυτικό στην αεροπορία - Η πριγκίπισσα Λεονόρ εκπαιδεύεται στο πιλοτήριο μαχητικού

Το τρίτο υποχρεωτικό στάδιο της στρατιωτικής εκπαίδευσής της, ως διαδόχου του ισπανικού θρόνου, ολοκληρώνει φέτος η πριγκίπισσα Λεονόρ.

Μετά τον Στρατό Ξηράς, και το Ναυτικό, τη θητεία στο οποίο ολοκλήρωσε το καλοκαίρι, ήρθε η ώρα για την Πολεμική Αεροπορία

Την 1η Σεπτεμβρίου, η Λεονόρα της Ισπανίας ξεκίνησε την εκπαίδευσή της.

Η πριγκίπισσα Leonor της Ισπανίας, στέκεται με τους συναδέλφους της δόκιμους του Ναυτικού στο εκπαιδευτικό πλοίο Juan Sebastian de Elcano για το Βασιλικό Ισπανικό Ναυτικό καθώς πλησιάζει τις κλειδαριές Miraflores της διώρυγας του Παναμά στην πόλη του Παναμά, 6 Μαΐου 2025 AP/Matias Delacroix

Η πρωτότοκη κόρη του βασιλιά Φελίπε VI και της βασίλισσας Letizia εντάχθηκε στη Γενική Ακαδημία Αεροπορίας και Διαστήματος στο San Javier της Μούρθια για το τρίτο και τελευταίο στάδιο της στρατιωτικής της εκπαίδευσης.

Η πριγκίπισσα των Αστουριών εμφανίστηκε ντυμένη με την μπλε στολή της πολεμικής αεροπορίας. Φορώντας ένα καπέλο διακοσμημένο με το έμβλημα της Πολεμικής Αεροπορίας, έναν χιτώνα με κλειστά πέτα και στρατιωτικά παράσημα.

Μετά την τελετή υποδοχής, η 19χρονη φόρεσε τη στολή πτήσης. Ήταν μια ευκαιρία να ανακαλύψει τους προσομοιωτές και το πιλοτήριο του Pilatus PC - 21, του εκπαιδευτικού αεροσκάφους στο οποίο θα εκπαιδευτεί.

La princesa Leonor tiene su primera toma de contacto con el avión de entrenamiento Pilatus P-31, en el que se forman todos los alumnos del Ejército del Aire https://t.co/UvEX15ROS6 pic.twitter.com/JgFwqUxTsS — Europa Press (@europapress) September 1, 2025

?? La Princesa Leonor ingresa en la Academia del Aire para convertirse en piloto.



✈️ Desde hoy la princesa Leonor se formará en la Academia de San Javier, Murcia, para ser la primera Princesa de Asturias que se convierta en piloto en nuestra historia. pic.twitter.com/xoz6KfS4uS — Onda Cero (@OndaCero_es) September 1, 2025

Από το 2023, η Λεονόρ παρακολουθεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί για να προετοιμαστεί για τον μελλοντικό της ρόλο ως επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων. Μετά τον στρατό στη Σαραγόσα και το ναυτικό στο Marín, η αεροπορία κλείνει αυτόν τον κύκλο.

Η διάδοχος του θρόνου θα ολοκληρώσει την εκπαίδευσή της τον Ιούλιο του 2026, όταν θα είναι επίσημα έτοιμη να αναλάβει τον ρόλο της ως αρχηγός των τριών στρατών, όταν η μοίρα της το απαιτήσει.

Διαβάστε επίσης