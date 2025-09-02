Ισπανία: Από το ναυτικό στην αεροπορία - Η πριγκίπισσα Λεονόρ εκπαιδεύεται στο πιλοτήριο μαχητικού
Η θητεία της διαδόχου του ισπανικού θρόνου θα ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2026
Το τρίτο υποχρεωτικό στάδιο της στρατιωτικής εκπαίδευσής της, ως διαδόχου του ισπανικού θρόνου, ολοκληρώνει φέτος η πριγκίπισσα Λεονόρ.
Μετά τον Στρατό Ξηράς, και το Ναυτικό, τη θητεία στο οποίο ολοκλήρωσε το καλοκαίρι, ήρθε η ώρα για την Πολεμική Αεροπορία
Την 1η Σεπτεμβρίου, η Λεονόρα της Ισπανίας ξεκίνησε την εκπαίδευσή της.
Η πρωτότοκη κόρη του βασιλιά Φελίπε VI και της βασίλισσας Letizia εντάχθηκε στη Γενική Ακαδημία Αεροπορίας και Διαστήματος στο San Javier της Μούρθια για το τρίτο και τελευταίο στάδιο της στρατιωτικής της εκπαίδευσης.
Η πριγκίπισσα των Αστουριών εμφανίστηκε ντυμένη με την μπλε στολή της πολεμικής αεροπορίας. Φορώντας ένα καπέλο διακοσμημένο με το έμβλημα της Πολεμικής Αεροπορίας, έναν χιτώνα με κλειστά πέτα και στρατιωτικά παράσημα.
Μετά την τελετή υποδοχής, η 19χρονη φόρεσε τη στολή πτήσης. Ήταν μια ευκαιρία να ανακαλύψει τους προσομοιωτές και το πιλοτήριο του Pilatus PC - 21, του εκπαιδευτικού αεροσκάφους στο οποίο θα εκπαιδευτεί.
Από το 2023, η Λεονόρ παρακολουθεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί για να προετοιμαστεί για τον μελλοντικό της ρόλο ως επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων. Μετά τον στρατό στη Σαραγόσα και το ναυτικό στο Marín, η αεροπορία κλείνει αυτόν τον κύκλο.
Η διάδοχος του θρόνου θα ολοκληρώσει την εκπαίδευσή της τον Ιούλιο του 2026, όταν θα είναι επίσημα έτοιμη να αναλάβει τον ρόλο της ως αρχηγός των τριών στρατών, όταν η μοίρα της το απαιτήσει.