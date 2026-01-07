Λάρισα: Μέλη του Ρουβίκωνα βανδάλισαν γραφεία της Νέας Δημοκρατίας - Φωτογραφίες
Τα μέλη του Ρουβίκωνα εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους στις αγροτικές κινητοποιήσεις
Αργά το βράδυ της Τετάρτης 7 Ιανουαρίου, μέλη του Ρουβίκωνα βανδάλισαν γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στη Λάρισα.
Οι δράστες πέταξαν τρικάκια και έγραψαν συνθήματα στους τοίχους, εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους στις αγροτικές κινητοποιήσεις.
«Νίκη στα μπλόκα των αγροτών», έγραψαν χαρακτηριστικά στον τοίχο του κτιρίου
