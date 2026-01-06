Επίθεση σε γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην Πεύκη - Φωτογραφίες

Βανδαλισμός σε γραφεία της ΝΔ στην Πεύκη

Επίθεση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου σε γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην Πεύκη από αγνώστους.

Από την επίθεση σημειώθηκαν μόνο υλικές ζημιές στις εγκαταστάσεις.

Η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας

«Η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει τη χθεσινοβραδινή επίθεση που προκάλεσε υλικές ζημιές στα γραφεία της Β1 ΔΕΕΠ Βορείου Τομέα Αθηνών στην Πεύκη και καλεί όλα τα κόμματα να πράξουν το ίδιο.



Τα στελέχη μας δεν εκφοβίζονται ούτε πτοούνται από τέτοιου είδους ενέργειες θρασύδειλων τραμπούκων».

Δείτε φωτογραφίες

