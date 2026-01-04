Νέα μεγάλη δημοσκόπηση φέρνει τη Νέα Δημοκρατία πρώτη με 17,3% από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ

Στην αυγή του 2026 ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Ν.Δ. παραμένουν η μοναδική αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης της χώρας, έχοντας και χαώδη διαφορά από το δεύτερο κόμμα και την κατακερματισμένη αντιπολίτευση, συγκεντρώνοντας στην εκτίμηση ψήφου 29,6% έναντι 12,3% που με το ζόρι πιάνει το ΠΑΣΟΚ.

Η δημοσκόπηση της «Palmos Analysis», που παρουσιάζει σήμερα ο «Ελεύθερος Τύπος», το αποτυπώνει. Αξίζει να σημειωθεί πως σε λίγες ημέρες ο Κυριάκος Μητσοτάκης κλείνει δέκα χρόνια στην προεδρία της κεντροδεξιάς παράταξης και σε λίγους μήνες δέκα χρόνια απόλυτης κυριαρχίας στις δημοσκοπήσεις.

Το 2026 θα είναι μια προεκλογική χρονιά, καθώς οι εθνικές εκλογές αναμένεται να διεξαχθούν την άνοιξη του 2027. Αρα, απομένουν πάνω – κάτω 450 ημέρες έως την ημέρα που θα στηθούν οι κάλπες. Υπάρχει, όμως, μια πρωτοφανής ιδιομορφία. Για πρώτη φορά η Ν.Δ. θα δίνει μάχη για να κερδίσει μια τρίτη αυτοδύναμη κυβερνητική θητεία και αρκετά κόμματα της αντιπολίτευσης θα δίνουν μάχη για το ποιο θα έρθει στη δεύτερη και τρίτη θέση. Ενώ σε αυτή τη δυσεπίλυτη εξίσωση της αντιπολίτευσης αναμένεται να προστεθούν στους επόμενους μήνες και τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού.

Αντίπαλος

Στην ουσία ο μοναδικός και πραγματικός αντίπαλος της κυβέρνησης είναι τα προβλήματα της χώρας και των πολιτών, προφανώς με την ακρίβεια να κυριαρχεί, αλλά βέβαια και η αποφυγή νέων αστοχιών στους τελευταίους 15 μήνες πριν από τις κάλπες.

Το 32% των πολιτών θεωρεί πως η χώρα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, ενώ το 62% προς τη λανθασμένη. Μπορεί τα νούμερα να φαίνονται εντυπωσιακά, αλλά αξίζει να θυμηθεί κανείς πως στα exit polls των εθνικών εκλογών του 2023, στις οποίες η Ν.Δ. έλαβε 41%, μόλις το 36% των πολιτών θεωρούσε πως η χώρα πήγαινε προς τη σωστή κατεύθυνση.

Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει πως είναι όλα ρόδινα για τη Ν.Δ. Υπάρχουν ρωγμές στη δημοσκοπική της εικόνα, οι οποίες οφείλονται καταρχάς στην αναμενόμενη φθορά καθώς διανύει τον έβδομο χρόνο στη διακυβέρνηση, αλλά προφανώς και στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία ήρθε προσθετικά στην υπόθεση διερεύνησης της τραγωδίας των Τεμπών.

Πάντως η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 17,3 μονάδες στην εκτίμηση ψήφου από το ΠΑΣΟΚ, καθώς συγκεντρώνει 29,6% όταν πριν από ακριβώς έναν χρόνο βρισκόταν στο 31,3% και προηγούνταν με 15 μονάδες από το ΠΑΣΟΚ.

Στη Χαριλάου Τρικούπη πρέπει να υπάρχει μεγάλο άγχος, καθώς σημειώνεται πτώση 4 μονάδων σε ένα έτος. Από εκεί και πέρα οι κερδισμένοι του 2025 είναι η Πλεύση Ελευθερίας που έχει ανέβει στο 11,2% από 4,9% και η Ελληνική Λύση στο 9,7% από 8,1% αποκομίζοντας οφέλη από την εργαλειοποίηση των Τεμπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το ΚΚΕ βρίσκεται στο υψηλό 8,9%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 6,9%, η Φωνή Λογικής στο 5,7% και η Νίκη, οι Σπαρτιάτες, το Μέρα25, η Νέα Αριστερά και το Κίνημα Δημοκρατίας κινούνται κάτω από το 2,5%.

Πολιτικοί αρχηγοί

Στη δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών πρώτη εμφανίζεται η Ζωή Κωνσταντοπούλου με θετικές γνώμες στο 27%, ακολουθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 26%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 20%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 16%, ο Νίκος Ανδρουλάκης με 13%, ενώ από τους φερόμενους ως νέους αρχηγούς κομμάτων η Μαρία Καρυστιανού φτάνει στο 33% και ο Αλέξης Τσίπρας στο 15%.

Εξαιρετικά θετική για την κυβέρνηση είναι η εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στη θέση του προέδρου του Eurogroup, καθώς το 49% τη θεωρεί σημαντική, ενώ το 36% πιστεύει ότι η θέση της Ελλάδας στον διεθνή χώρο έχει ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια, σε αντίθεση με το 30% που βλέπει στασιμότητα και το 33% αποδυνάμωση.

Οι αναποφάσιστοι και η γαλάζια πρωτοκαθεδρία στο Κέντρο

Από τα ποιοτικά στοιχεία της έρευνας της «Palmos Analysis» προκύπτουν σημαντικά ευρήματα. Η Ν.Δ. παρουσιάζει συσπείρωση 58%, η οποία προφανώς κινείται χαμηλά, αλλά κανείς δεν μπορεί να παραβλέψει ότι βρισκόμαστε ακόμα σε ένα μη προεκλογικό σκηνικό, κάτι που αναδεικνύεται και από το γεγονός ότι ένα σημαντικό μέρος των ψηφοφόρων της Ν.Δ. του 2023, που αγγίζει το 13%, δεν έχει ακόμα αποφασίσει τι θα ψηφίσει.

Παράλληλα, η Ν.Δ. δείχνει να διατηρεί ξεκάθαρα την πρωτοκαθεδρία στο Κέντρο με 23% έναντι 16% του ΠΑΣΟΚ, και να σαρώνει στην Κεντροδεξιά με 54% και στη Δεξιά με 41%, στην Κεντροαριστερά κυριαρχεί η Πλεύση Ελευθερίας και στην Αριστερά το ΚΚΕ.

Τέλος όσον αφορά στην ψήφο ανά επάγγελμα, η Ν.Δ. βρίσκεται στην πρώτη θέση σε όλους τους κλάδους με 42% στους συνταξιούχους, 18% στους δημόσιους υπαλλήλους, 20% στους ελεύθερους επαγγελματίες, 23% στα οικιακά, αλλά παρουσιάζει υστέρηση στους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα με 16%.

Το κορυφαίο πρόβλημα των πολιτών, εδώ και τρία χρόνια, προφανώς και είναι η ακρίβεια σε προϊόντα, υπηρεσίες και στέγη. Αυτό αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά από τη δημοσκόπηση της «Palmos Analysis» για τον «Ελεύθερο Τύπο», καθώς το 39% θεωρεί ως το σημαντικότερο πρόβλημα της χώρας το ράλι του πληθωρισμού, αλλά διαφαίνεται μια μεγάλη πτώση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια καθώς το 2023 βρισκόταν στο 63% και το 2024 στο 57%.

Παράλληλα, όμως, παρατηρείται μεγάλη άνοδος και προβληματισμός των πολιτών για τα ζητήματα διαφάνειας και διαφθοράς, ενώ στην αξιολόγηση των προβλημάτων ακολουθούν η Υγεία, η Παιδεία, οι χαμηλοί μισθοί, το φορολογικό και το δημογραφικό.

Αντιθέτως, χαμηλά βρίσκονται η ανεργία, προφανώς γιατί πλέον έχει πέσει στο 8% σε σχέση με το 2019 που βρισκόταν στο 17,5%, τα ζητήματα εγκληματικότητας και ασφάλειας και το μεταναστευτικό.

Αντίστοιχη μείωση ως προς τη σημαντικότητα παρατηρείται και για τα ελληνοτουρκικά, κάτι που προφανώς έχει σχέση και με ένα άλλο ερώτημα, για τη στρατιωτική ισχύ της χώρας μας έναντι της Τουρκίας, όπου το 46% κρίνει πως έχει βελτιωθεί και το 31% πως παραμένει σχεδόν ίδια.

Διασπορά απόψεων

Οταν οι πολίτες ερωτώνται για το πού θα πρέπει να ρίξει το βάρος της η κυβέρνηση, τότε σε κάποια πράγματα επιβεβαιώνουν τους προβληματισμούς τους, αλλά σε άλλα εμφανίζονται να έχουν διαφορετική άποψη.

Το 45% ζητάει συνέχεια σε μειώσεις φόρων και ενίσχυση εισοδημάτων, κάτι που συνάδει με το γεγονός ότι η πλειοψηφία θεωρεί σημαντικότερο πρόβλημα την ακρίβεια. Αξίζει να σημειωθεί πως πιο έντονο αίτημα για αύξηση αποδοχών υπάρχει από τις ηλικίες 35 έως 54 ετών, κάτι που είναι απόλυτα λογικό καθώς είναι εκείνες που επλήγησαν περισσότερο στην προηγούμενη δεκαετία της κρίσης, ενώ κομματικά πρόκειται για οριζόντια απαίτηση.

Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι το πόσο σημαντικό θεωρούν οι πολίτες την αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, κάτι στο οποίο ποντάρει σημαντικά και η κυβέρνηση με το βραχιολάκι στα επείγοντα, τις προσλήψεις υγειονομικών και τις ανακαινίσεις νοσοκομείων.

Υψηλά βρίσκονται και τα μέτρα για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, κάτι που πλέον αποτελεί μια στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης, καθώς οι δραστικές μειώσεις φόρων από τον Κυριάκο Πιερρακάκη και το οικονομικό επιτελείο έχουν ως βασικούς αποδέκτες τις οικογένειες με παιδιά, αλλά και τους νέους έως 30 ετών.

Ψηλά, όπως πάντοτε, βρίσκεται η αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού συστήματος, από το Δημοτικό έως το Λύκειο.

Αυτό που αξίζει να σχολιαστεί είναι πως παρότι οι πολίτες αναδεικνύουν με 33% τα ζητήματα διαφθοράς ως το δεύτερο σημαντικότερο πρόβλημα στη χώρα, στις μεταρρυθμίσεις η θεσμική θωράκιση της δικαιοσύνης και η επιτάχυνση του συστήματος απονομής βρίσκονται μόλις στην πέμπτη θέση με 21%. Κάτι που αναδεικνύει και την εργαλειοποίηση των υποθέσεων των Τεμπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

«Ναι» σε ηλεκτρονική ψήφο και δήμαρχο από τον πρώτο γύρο

Οι πολίτες δείχνουν εξαιρετικά θετικοί σε δυο σημαντικές μεταρρυθμίσεις που προωθεί προς υλοποίηση η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Το 56% τάσσεται υπέρ της καθιέρωσης της δυνατότητας συμμετοχής στις εκλογικές αναμετρήσεις μέσω ηλεκτρονικής ψήφου, ενώ το 35% δηλώνει αντίθετο. Κάτι που θα μπορούσε να αυξήσει σημαντικά τη συμμετοχή στις κάλπες, καθώς ειδικά οι νεότερες ηλικίες διάκεινται θετικά προς αυτή τη μεγάλη αλλαγή. Παράλληλα, η θετική άποψη διαπερνά οριζόντια όλα τα κόμματα, με υψηλότερα ποσοστά σε Ν.Δ., ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ.

Συγχρόνως, με ένα συντριπτικό «ναι», το 69% των πολιτών επικροτεί την αλλαγή στο εκλογικό σύστημα για την τοπική αυτοδιοίκηση, με την εκλογή δημάρχων και περιφερειαρχών από τον πρώτο γύρο, ενώ μόλις το 24% δηλώνει πως διαφωνεί. Αυτά τα ευρήματα καλό θα ήταν να τα μελετήσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που έχουν ταχθεί κατά των δυο σημαντικών εκλογικών μεταρρυθμίσεων.

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»