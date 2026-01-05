Τσουκαλάς: Στίγμα για τη ΝΔ η δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα

Τις «υγιείς δυνάμεις της κοινωνίας, είτε βρίσκονται στα αριστερά είτε στο κέντρο είτε στα δεξιά», καλεί ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς να απομονώσουν τον πρωθυπουργό «και την παρέα του Μαξίμου πριν εκτός από επικίνδυνοι, γίνουν και μοιραίοι για τη χώρα».



Αφορμή για τη σκληρή δήλωση του εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ στάθηκε η προγενέστερη δήλωση του πρωθυπουργού ότι «δεν είναι η στιγμή να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών», η οποία αναφερόταν στη «σύλληψη» του προέδρου της Βενεζουέλας ύστερα από επέμβαση των ΗΠΑ στο Καράκας.



Ο κ. Τσουκαλάς, σχολιάζοντας σχετικές δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, τόνισε ότι ο κ. Μαρινάκης «με σοφιστείες και λογικές ακροβασίες προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα από την ανεπίγνωστη τοποθέτηση του Πρωθυπουργού. Επιβεβαίωσε επί της ουσίας πως δεν ήταν ούτε τυχαία ούτε γλωσσικό ατόπημα η φράση του κ. Μητσοτάκη πως "δεν είναι κατάλληλη στιγμή να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των ενεργειών"».



Όπως τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς, «το να κλείνει τα μάτια στην παραβίαση του διεθνούς δικαίου ήταν συνειδητή του επιλογή» και συμπληρώνει: «Αυτή η στάση θα αποτελεί στίγμα για τη Νέα Δημοκρατία. Δεν πρέπει όμως να γίνει στίγμα για τη χώρα. Ας αντιληφθεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι το διεθνές δίκαιο το υπερασπίζεσαι χωρίς αστερίσκους και "ναι μεν αλλά" , γιατί σε διαφορετική περίπτωση συναινείς στο δίκαιο της ισχύος».



«Είναι η ώρα οι υγιείς δυνάμεις της κοινωνίας, είτε βρίσκονται στα αριστερά είτε στο κέντρο είτε στα δεξιά, να απομονώσουν τον Πρωθυπουργό και την παρέα του Μαξίμου πριν εκτός από επικίνδυνοι, γίνουν και μοιραίοι για τη χώρα. Πρέπει να μπει ένα τέλος στον κατήφορο, που προσβάλλει τις δημοκρατικές παραδόσεις του λαού μας και την ιστορία της χώρας μας», καταλήγει η δήλωση του Κώστα Τσουκαλά.

