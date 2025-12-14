Τσουκαλάς για ανάρτηση Μητσοτάκη: Ύβρις να μιλά για έμπρακτη στήριξη στους συνταξιούχους

Κατηγορηματικός ήταν στην αντίδρασή του στο κυριακάτικο μήνυμα του πρωθυπουργού ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα όσα δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τους συνταξιούχους.



Αναφορικά με τα όσα δήλωσε για τους αγρότες, ο κ. Τσουκαλάς τονίζει ότι «ο Πρωθυπουργός ομολογεί πίσω από τις λέξεις ότι αν περνούσε από το χέρι του και δεν τον είχε ξεβολέψει η ευρωπαϊκή εισαγγελία με το πόρισμα της, το πλιάτσικο στον ΟΠΕΚΕΠΕ θα συνεχιζόταν με τις ευλογίες του».



Η δήλωση του κ. Τσουκαλά όμως επικεντρώνεται περισσότερο στις δηλώσεις του πρωθυπουργού για τους συνταξιούχους. Όπως αναφέρει συγκεκριμένα για όσα αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης για την προσωπική διαφορά, «ο Πρωθυπουργός επιμένει να μην αναγνωρίζει ότι αναγκάστηκε να υιοθετήσει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, την οποία απέρριπτε μέχρι χθες ως λαϊκισμό».



«Το να δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι η κυβέρνηση του "στηρίζει έμπρακτα τους συνταξιούχους" είναι ο απόλυτος εμπαιγμός. Η κυβέρνηση του εφάρμοσε με φανατισμό τον νόμο Κατρούγκαλου, αύξησε το 2022 τα όρια ηλικίας των δημοσίων υπαλλήλων, κατάργησε βοηθήματα χαμηλοσυνταξιούχων, διατήρησε μέχρι κεραίας τη βαθιά αναχρονιστική και άδικη εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων, κράτησε το επαχθές 6% εισφορά ασθένειας σε επικουρικές συντάξεις και συντάξεις χηρείας όπως το θέσπισε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, κράτησε παγωμένες τις επικουρικές συντάξεις και δεν εφαρμόζει τις δικαστικές αποφάσεις», τονίζει ο κ. Τσουκαλάς και συνεχίζει:



«Είναι ύβρις να μιλά για έμπρακτη υποστήριξη στους συνταξιούχους, όταν και οι πενιχρές αυξήσεις που δόθηκαν βάσει του ν.4387/2016 είναι χαμηλότερες του πληθωρισμού».



«Όπως εξαπάτησε τους συνταξιούχους όταν τους προέτρεπε να μην κάνουν αγωγές για να μην τους πληρώσει μετά τα αναδρομικά, έτσι σήμερα εμπαίζει τους αγρότες», καταλήγει ο κ. Τσουκαλάς.