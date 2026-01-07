Σε κλίμα βαθιάς θλίψης η κηδεία της Μπριζίτ Μπαρντό - Δείτε βίντεο

Το φέρετρο της ηθοποιού Brigitte Bardot μεταφέρεται από την εκκλησία Notre-Dame de l'Assomption μετά την κηδεία της, την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026 στο Saint-Tropez, στη νότια Γαλλία.

Σε κλίμα βαθιάς θλίψης και αβάσταχτου πόνου, η οικογένεια, συγγενείς και θαυμαστές της αποχαιρέτησαν σήμερα την θρύλο του κινηματογράφου Μπριζίτ Μπαρντό, η οποία έφυγε από την ζωή την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου, σε ηλικία 91 ετών.

Η κηδεία της πραγματοποιήθηκε στο Σεν-Τροπέ της Γαλλίας και ήταν απλή και λιτή, όπως δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Μπρουνό Ζακλέν, διευθυντής δημοσίων σχέσεων του Ιδρύματός της.

?? Well-wishers lined the streets in Brigitte Bardot's hometown of Saint-Tropez on Wednesday for the funeral of the French screen icon as her husband revealed she had died from cancer.

➡️ https://t.co/4bDLy60rbg pic.twitter.com/kqXD6f3d8h — AFP News Agency (@AFP) January 7, 2026

Είδωλο του κινηματογράφου, τον οποίο εγκατέλειψε για να γίνει φανατική υπέρμαχος των ζώων, η Μπε-Μπε «άντεξε πολύ καλά δύο εγχειρήσεις στις οποίες είχε υποβληθεί προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο καρκίνος», όπως αποκάλυψε ο σύζυγός της, Μπερνάρ ντ' Ορμάλ, σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε χθες, Τρίτη, το βράδυ στον ιστότοπο του Paris Match. Ο Μπερνάρ ντ' Ορμάλ δεν διευκρίνισε από τι είδους καρκίνο υπέφερε η Μπριζίτ Μπαρντό.

Κάτοικοι και θαυμαστές συγκεντρώθηκαν για να αποχαιρετήσουν την Μπαρντό, μια από τις πιο σημαντικές ηθοποιούς της δεκαετίας του 1960, καθώς το φέρετρό της μεταφερόταν μέσα από τα στενά δρομάκια της πόλης.

Η τελετή ξεκίνησε με το «Ave Maria» της Μαρίας Κάλλας στην καθολική εκκλησία Notre-Dame-de-l'Assomption, παρουσία του συζύγου, του γιου και των εγγονών της, καθώς και καλεσμένων της οικογένειας και του Ιδρύματος Brigitte Bardot για την προστασία των ζώων.

Obsèques de Brigitte Bardot : "l'Ave Maria" interprété par Vincent Niclo, au sein de l'église Notre-Dame-de-l'Assomption de Saint-Tropez pic.twitter.com/vnHhqw0xWo — LCI (@LCI) January 7, 2026

Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στη μικρή πόλη για να παρακολουθήσουν την αποχαιρετιστήρια τελετή σε μεγάλες οθόνες που είχαν στηθεί στο λιμάνι και σε δύο πλατείες.

Μια γυναίκα αφήνει ένα αρκουδάκι στο σπίτι της ηθοποιού Brigitte Bardot στο Saint-Tropez, στη νότια Γαλλία. AP

Μετά την εκκλησιαστική τελετή, η Μπαρντό θα ταφεί «με απόλυτη διακριτικότητα» σε ένα νεκροταφείο με θέα στη Μεσόγειο Θάλασσα, σύμφωνα με το δημαρχείο του Σαιν-Τροπέ.

«Η Μπριζίτ Μπαρντό θα συνδέεται για πάντα με το Σαιν-Τροπέ, του οποίου ήταν η πιο λαμπερή πρέσβειρα», δήλωσε το δημαρχείο την περασμένη εβδομάδα. «Με την παρουσία, την προσωπικότητα και την αύρα της, σημάδεψε την ιστορία της πόλης μας».

