Μπριζίτ Μπαρντό: Τι θα γίνει με την περιουσία της - Θα ταφεί τελικά στο νεκροταφείο του Σεν Τροπέ

Το είδωλο του γαλλικού κινηματογράφου, Μπριζίτ Μπαρντό, που απεβίωσε την Κυριακή σε ηλικία 91 ετών, θα ταφεί σε κοιμητήριο δίπλα στη θάλασσα, στο θέρετρο Σεν Τροπέ, όπως έκανε γνωστό εκπρόσωπος Τύπου του δήμου, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει την ακριβή ημερομηνία της τελετής.

Η ηθοποιός, σύμβολο της Γαλλίας των δεκαετιών του 1950 και του 1960, είχε αποσυρθεί οριστικά στο Σεν Τροπέ, όπου δήλωνε ότι βρήκε παρηγοριά κοντά στα ζώα και αφιέρωσε τη ζωή της στην προστασία τους.

«Ήταν τόσο καλή, τόσο καλή, δεν υπάρχουν άλλα λόγια. Ναι, θα μας λείψει», ανέφερε στο Reuters ο κάτοικος του Σεν Τροπέ, Φιλίπ Βολμιέ, ο οποίος είπε ότι τη γνώριζε περίπου 30 χρόνια και τη συναντούσε συχνά στην παραλία, όπου έβγαζε βόλτα τα σκυλιά της. «Μια φορά, έπεσε μέσα στο νερό με τον σκύλο της, χρειάστηκε να τη βγάλω έξω» πρόσθεσε, περιγράφοντάς την ως «μια φίλη που βοήθησε πολύ τους ανθρώπους».

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι η Μπαρντό ενσάρκωνε «μια ζωή ελευθερίας», κάνοντας λόγο για «μια γαλλική ύπαρξη, με οικουμενική ακτινοβολία» και σημειώνοντας πως «θρηνούμε για έναν θρύλο του αιώνα». Τα τελευταία χρόνια, η ηθοποιός ζούσε απομονωμένη στο θέρετρο, φροντίζοντας γάτες, σκύλους και άλογα, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της στο περιοδικό Paris Match, το 2024, είχε εκφράσει την επιθυμία να ταφεί στον κήπο της βίλας της. Ωστόσο, όπως ανέφερε η περιφέρεια Βαρ, δεν υποβλήθηκε κανένα επίσημο αίτημα για ιδιωτική ταφή, όπως θα απαιτούσε η νομοθεσία, και τελικά αποφασίστηκε να ενταφιαστεί στο κοιμητήριο του Σεν Τροπέ, όπου βρίσκεται και ο οικογενειακός τάφος.

Μπριζίτ Μπαρντό: Σε ποιον αφήνει την περιουσία της​

Παρότι η καριέρα της στη μεγάλη οθόνη ολοκληρώθηκε απότομα το 1973, η Μπριζίτ Μπαρντό πρόλαβε να εμφανιστεί σε 47 ταινίες, καθιερώνοντάς την ως sex symbol της δεκαετίας του 1960 και εμβληματική φιγούρα του ευρωπαϊκού σινεμά, μέσα από έργα όπως «Και ο Θεός… έπλασε τη γυναίκα», «Αν ο Δον Ζουάν ήταν γυναίκα» και το γουέστερν «Σάλακο», όπου συμπρωταγωνίστησε με τον Σον Κόνερι.

Παρά τη διαχρονική της φήμη, η οικονομική της κατάσταση δεν αποτυπώνει μια «κολοσσιαία» περιουσία, καθώς η ίδια απέρριψε πολλές προσοδοφόρες προτάσεις μετά την αποχώρησή της από τον κινηματογράφο. Ο βιογράφος της, Ιβ Μπιγκό, έχει επισημάνει ότι η Μπαρντό απέρριψε σχεδόν όλα τα πλουσιοπάροχα συμβόλαια που της προσφέρθηκαν μετά το 1973, λέγοντας πως αν τα είχε αποδεχθεί «θα καθόταν πάνω σε έναν πακτωλό χρημάτων».

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η περιουσία της ανέρχεται περίπου στα 65 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που σε μεγάλο βαθμό κατευθύνθηκε στο Fondation Brigitte Bardot, τον οργανισμό για την προστασία των ζώων που ίδρυσε η ίδια. Ο Μπιγκό έχει αναφέρει ότι πούλησε κινητά περιουσιακά στοιχεία σε δημοπρασίες για να ενισχύσει το ίδρυμα, ενώ υποθήκευσε και τη βίλα La Madrague για τη χρηματοδότηση των δράσεών του.

Η Μπαρντό αγόρασε τη La Madrague στο Σεν Τροπέ το 1958 και στη συνέχεια απέκτησε και μια δεύτερη βίλα στα υψώματα της περιοχής, ενώ το 2020 φέρεται να έθεσε προς πώληση ακίνητο στις Κάννες. Παρ’ όλα αυτά, η ίδια δήλωνε ότι προτιμούσε έναν απλό τρόπο ζωής: «Ζω με έναν εξαιρετικά απλό τρόπο. Δεν έχω προσωπικό στο σπίτι, ούτε σκάφος. Δεν μου αρέσει η πολυτέλεια, μου αρέσει η άνεση. Ο πλούτος με αηδιάζει. Ζω τη ζωή μου μέρα με τη μέρα, με αξιοπρέπεια και θετική διάθεση» είχε πει σε παλαιότερη συνέντευξη.

Η δημοσιογράφος και φίλη της, Ουέντι Μπουσάρ, μιλώντας στο ραδιόφωνο France Info, ανέφερε ότι η τελευταία επιθυμία της «Μπε Μπε» ήταν να ταφεί κοντά στα ζώα της, στη βίλα της. «Τα ζώα την έσωσαν. Από μικρή μεγάλωσε μαζί τους. Αυτή την τρυφερότητα, που ίσως δεν βρήκε στην οικογένειά της, την πήρε από τα ζώα» είπε, προσθέτοντας ότι η Μπαρντό «μοιραζόταν τον πόνο και την ευαλωτότητά τους» και ήθελε «να ενωθεί ξανά με τη γη όπου έζησε τον αγώνα της».

Η ηθοποιός απέκτησε έναν γιο, τον Νικολά Ζακ Σαρριέ, από τον γάμο της με τον ηθοποιό Ζακ Σαρριέ. Βάσει της γαλλικής νομοθεσίας, στον 65χρονο σήμερα Νικολά αναλογεί το 50% της κληρονομιάς, ωστόσο πληροφορίες αναφέρουν ότι το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας έχει ήδη κατευθυνθεί στο Fondation Brigitte Bardot μέσω δωρεών, πωλήσεων και μεταβιβάσεων

