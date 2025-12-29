Μπριζίτ Μπαρντό: Τι θα γίνει με την περιουσία της - Θα ταφεί τελικά στο νεκροταφείο του Σεν Τροπέ

Παρά τη διαχρονική της φήμη, η οικονομική της κατάσταση δεν αποτυπώνει μια «κολοσσιαία» περιουσία, καθώς η ίδια απέρριψε πολλές προσοδοφόρες προτάσεις μετά την αποχώρησή της από τον κινηματογράφο

Επιμέλεια - Μίλτος Τσεκούρας

Μπριζίτ Μπαρντό: Τι θα γίνει με την περιουσία της - Θα ταφεί τελικά στο νεκροταφείο του Σεν Τροπέ
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το είδωλο του γαλλικού κινηματογράφου, Μπριζίτ Μπαρντό, που απεβίωσε την Κυριακή σε ηλικία 91 ετών, θα ταφεί σε κοιμητήριο δίπλα στη θάλασσα, στο θέρετρο Σεν Τροπέ, όπως έκανε γνωστό εκπρόσωπος Τύπου του δήμου, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει την ακριβή ημερομηνία της τελετής.

Η ηθοποιός, σύμβολο της Γαλλίας των δεκαετιών του 1950 και του 1960, είχε αποσυρθεί οριστικά στο Σεν Τροπέ, όπου δήλωνε ότι βρήκε παρηγοριά κοντά στα ζώα και αφιέρωσε τη ζωή της στην προστασία τους.

«Ήταν τόσο καλή, τόσο καλή, δεν υπάρχουν άλλα λόγια. Ναι, θα μας λείψει», ανέφερε στο Reuters ο κάτοικος του Σεν Τροπέ, Φιλίπ Βολμιέ, ο οποίος είπε ότι τη γνώριζε περίπου 30 χρόνια και τη συναντούσε συχνά στην παραλία, όπου έβγαζε βόλτα τα σκυλιά της. «Μια φορά, έπεσε μέσα στο νερό με τον σκύλο της, χρειάστηκε να τη βγάλω έξω» πρόσθεσε, περιγράφοντάς την ως «μια φίλη που βοήθησε πολύ τους ανθρώπους».

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι η Μπαρντό ενσάρκωνε «μια ζωή ελευθερίας», κάνοντας λόγο για «μια γαλλική ύπαρξη, με οικουμενική ακτινοβολία» και σημειώνοντας πως «θρηνούμε για έναν θρύλο του αιώνα». Τα τελευταία χρόνια, η ηθοποιός ζούσε απομονωμένη στο θέρετρο, φροντίζοντας γάτες, σκύλους και άλογα, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της στο περιοδικό Paris Match, το 2024, είχε εκφράσει την επιθυμία να ταφεί στον κήπο της βίλας της. Ωστόσο, όπως ανέφερε η περιφέρεια Βαρ, δεν υποβλήθηκε κανένα επίσημο αίτημα για ιδιωτική ταφή, όπως θα απαιτούσε η νομοθεσία, και τελικά αποφασίστηκε να ενταφιαστεί στο κοιμητήριο του Σεν Τροπέ, όπου βρίσκεται και ο οικογενειακός τάφος.

Μπριζίτ Μπαρντό: Σε ποιον αφήνει την περιουσία της​

Παρότι η καριέρα της στη μεγάλη οθόνη ολοκληρώθηκε απότομα το 1973, η Μπριζίτ Μπαρντό πρόλαβε να εμφανιστεί σε 47 ταινίες, καθιερώνοντάς την ως sex symbol της δεκαετίας του 1960 και εμβληματική φιγούρα του ευρωπαϊκού σινεμά, μέσα από έργα όπως «Και ο Θεός… έπλασε τη γυναίκα», «Αν ο Δον Ζουάν ήταν γυναίκα» και το γουέστερν «Σάλακο», όπου συμπρωταγωνίστησε με τον Σον Κόνερι.

Παρά τη διαχρονική της φήμη, η οικονομική της κατάσταση δεν αποτυπώνει μια «κολοσσιαία» περιουσία, καθώς η ίδια απέρριψε πολλές προσοδοφόρες προτάσεις μετά την αποχώρησή της από τον κινηματογράφο. Ο βιογράφος της, Ιβ Μπιγκό, έχει επισημάνει ότι η Μπαρντό απέρριψε σχεδόν όλα τα πλουσιοπάροχα συμβόλαια που της προσφέρθηκαν μετά το 1973, λέγοντας πως αν τα είχε αποδεχθεί «θα καθόταν πάνω σε έναν πακτωλό χρημάτων».

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η περιουσία της ανέρχεται περίπου στα 65 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που σε μεγάλο βαθμό κατευθύνθηκε στο Fondation Brigitte Bardot, τον οργανισμό για την προστασία των ζώων που ίδρυσε η ίδια. Ο Μπιγκό έχει αναφέρει ότι πούλησε κινητά περιουσιακά στοιχεία σε δημοπρασίες για να ενισχύσει το ίδρυμα, ενώ υποθήκευσε και τη βίλα La Madrague για τη χρηματοδότηση των δράσεών του.

Η Μπαρντό αγόρασε τη La Madrague στο Σεν Τροπέ το 1958 και στη συνέχεια απέκτησε και μια δεύτερη βίλα στα υψώματα της περιοχής, ενώ το 2020 φέρεται να έθεσε προς πώληση ακίνητο στις Κάννες. Παρ’ όλα αυτά, η ίδια δήλωνε ότι προτιμούσε έναν απλό τρόπο ζωής: «Ζω με έναν εξαιρετικά απλό τρόπο. Δεν έχω προσωπικό στο σπίτι, ούτε σκάφος. Δεν μου αρέσει η πολυτέλεια, μου αρέσει η άνεση. Ο πλούτος με αηδιάζει. Ζω τη ζωή μου μέρα με τη μέρα, με αξιοπρέπεια και θετική διάθεση» είχε πει σε παλαιότερη συνέντευξη.

Η δημοσιογράφος και φίλη της, Ουέντι Μπουσάρ, μιλώντας στο ραδιόφωνο France Info, ανέφερε ότι η τελευταία επιθυμία της «Μπε Μπε» ήταν να ταφεί κοντά στα ζώα της, στη βίλα της. «Τα ζώα την έσωσαν. Από μικρή μεγάλωσε μαζί τους. Αυτή την τρυφερότητα, που ίσως δεν βρήκε στην οικογένειά της, την πήρε από τα ζώα» είπε, προσθέτοντας ότι η Μπαρντό «μοιραζόταν τον πόνο και την ευαλωτότητά τους» και ήθελε «να ενωθεί ξανά με τη γη όπου έζησε τον αγώνα της».

Η ηθοποιός απέκτησε έναν γιο, τον Νικολά Ζακ Σαρριέ, από τον γάμο της με τον ηθοποιό Ζακ Σαρριέ. Βάσει της γαλλικής νομοθεσίας, στον 65χρονο σήμερα Νικολά αναλογεί το 50% της κληρονομιάς, ωστόσο πληροφορίες αναφέρουν ότι το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας έχει ήδη κατευθυνθεί στο Fondation Brigitte Bardot μέσω δωρεών, πωλήσεων και μεταβιβάσεων

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:18ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Καρχαρίας κατασπάραξε αθλήτρια του τριάθλου ενώ κολυμπούσε

19:06ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Νεκρός 51χρονος καθηγητής σε τροχαίο - Τραυματίστηκε ένας 15χρονος

18:59ΠΑΙΔΕΙΑ

Φοιτητικές εστίες: Αναβαθμίζονται 12 σε όλη την Ελλάδα - Πάνω από 4,1 εκατ. ευρώ χρηματοδότηση

18:58ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Στο αποκορύφωμά της η αγωνία για τον αγνοούμενο πυροσβέστη - «Δεν τον είδε κανείς»

18:46ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Βαμβάκι και σανό σε δικηγορικό γραφείο βουλευτή στη Ροδόπη - Βίντεο

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: «Είναι παρανοϊκός», λέει ο επιστήθιος φίλος του 60χρονου γιου της

18:35ΕΛΛΑΔΑ

Πηγές ΥΠΕΘΑ: Παντελώς ανακριβείς οι ισχυρισμοί για δήθεν «εξαπάτηση» των στρατιωτικών - Σημαντικές αυξήσεις σε όλους και ουδεμία «κρυφή» μείωση

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο ατύχημα στην Πάτρα: Αγροτικό όχημα «μπήκε» σε ταβέρνα - Ο οδηγός έπεσε σε όρυγμα όταν βγήκε από το αυτοκίνητο

18:26ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Τρεις σκιερ νεκροί από χιονοστιβάδα στα Πυρηναία - Διασώθηκε μια τραυματίας

18:26ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας Γαβριήλ καλεί σε Αγρυπνία για την υποδοχή του 2026

18:22ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Νετανιάχου συναντήθηκε με τον Ρούμπιο, λίγο πριν την κρίσιμη συνάντηση με τον Τραμπ για την «εύθραυστη» εκεχειρία στη Γάζα

18:22ΚΟΣΜΟΣ

Μπριζίτ Μπαρντό: Τι θα γίνει με την περιουσία της - Θα ταφεί τελικά στο νεκροταφείο του Σεν Τροπέ και όχι στον κήπο της βίλας της

18:18ΚΟΣΜΟΣ

Χαμάς: Νέος εκπρόσωπος μετά τον θάνατο του προκατόχου του από ισραηλινά πυρά - Συνεχίζει με το ψευδώνυμο «Αμπού Ομπέιντα» - Βίντεο

18:16ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ και Πούτιν πραγματοποίησαν νέα «θετική» τηλεφωνική συνομιλία

18:10ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σαρωτικοί έλεγχοι της ΕΛΑΣ σε καταστήματα εστίασης - Πάνω από 25 παραβάσεις

18:07LIFESTYLE

Μαζωνάκης: Νέα μαρτυρία-κλειδί για τις σχέσεις του τραγουδιστή με τον Στέφανο Παπαδόπουλο

18:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξάρθρωση σπείρας διαρρήξεων σε Ψυχικό και Φιλοθέη: Πάνω από 1 εκατ. ευρώ η λεία - Βίντεο ντοκουμένα από τη δράση του ληστή

18:00WHAT THE FACT

Επιστήμονες ανακαλύπτουν νέες μορφές ζωής μέσα στο ανθρώπινο σώμα που δεν ταιριάζουν με καμία από τις κατηγορίες της βιολογίας

17:55ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League: Συνελήφθη Αμερικανός μπασκετμπολίστας για κατοχή ναρκωτικών

17:47ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Εντοπίστηκαν δύο σοροί έπειτα από τις σφοδρές πλημμύρες - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:56ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: «Κυρία, τι ώρα είναι;» - Απαγόρευσαν τα smartphones και διαπίστωσαν ότι οι μαθητές δεν μπορούν να διαβάσουν την ώρα

12:15ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Ιανουαρίου: Πότε και πού θα χιονίσει, οι εναλλαγές και οι εκπλήξεις

13:31ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Θανάσης Γκώγκος, στέλεχος του ΚΚΕ, σε ηλικία 48 ετών

08:49ΚΑΙΡΟΣ

Κλέαρχος Μαρουσάκης: «Ποδαρικό» με πολική αέρια μάζα - Πού «βλέπει» χιόνια παραμονή Πρωτοχρονιάς

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Το ορφανό γατάκι που λέει «ευχαριστώ» κάθε μέρα και συγκινεί όλο το διαδίκτυο

10:26ΑΠΟΨΕΙΣ

Ρε αγρότες, εμάς βρήκατε;

06:12ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν θα έχεις καλό τέλος παιδί μου» - Ο συγκλονιστικός τελευταίος διάλογος μητέρας και κόρης πριν την τραγωδία στα Βαρδούσια

19:05ΕΛΛΑΔΑ

Μαρτυρία οδηγού στο Newsbomb.gr για την ταλαιπωρία στην Εθνική: Θεσσαλονίκη - Θήβα πάνω από 8 ώρες!

13:04ΚΟΣΜΟΣ

Τι δώρο έκανε ο Πούτιν στη Ζαχάροβα για τα γενέθλιά της

11:22ΕΛΛΑΔΑ

«Είστε καλικάντζαροι» , «καθοδηγείστε κομματικά»: Διαφωνία αγροτών για τον διάλογο με την κυβέρνηση

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Άρης Μουγκοπέτρος: Στα δικαστήρια Τρίπολης ώστε να απολογηθεί για την ενδοοικογενειακή απειλή – «Φοβάμαι να τον αφήσω μόνο με τα παιδιά μου»

11:36ΚΟΣΜΟΣ

2025: Οι 10 φωτογραφίες που σημάδεψαν τη χρονιά που φεύγει και οι ιστορίες πίσω από τα «κλικ»

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πέθανε η ηλικιωμένη μετά τη φωτιά στο διαμέρισμά της

09:10LIFESTYLE

Σάκης Ρουβάς: Σήκωσε τη Νατάσσα Θεοδωρίδου και του σκίστηκε το παντελόνι στην πίστα

12:41ΚΟΣΜΟΣ

Πατέρας απέτρεψε την απαγωγή της κόρης του τα Χριστούγεννα - Την έσωσε ο γονικός έλεγχος στο κινητό

12:58ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη ταλαιπωρία για ταξιδιώτες από τη Θεσσαλονίκη: Έχασαν το καράβι για Χανιά και την… έβγαλαν στο λεωφορείο

12:33ΚΟΣΜΟΣ

H Κίνα «περικύκλωσε» την Ταϊβάν με πολεμικά πλοία και αεροπλάνα - Ανησυχία από τα στρατιωτικά γυμνάσια του Πεκίνου με πραγματικά πυρά

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα: Επιμένει ο «σκληρός πυρήνας» των αγροτών – Κόβουν την Ελλάδα στα δύο στις 16:00

11:05ΚΟΣΜΟΣ

Μισθός 30.000 ευρώ για 6 μήνες: Ζητούνται άτομα για εργασία σε έρημο νησί

21:05ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Νέος αποκλεισμός της Υψηλής Γέφυρας Χαλκίδας τη Δευτέρα (29/12)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ