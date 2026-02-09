Εξιτήριο για τη Μαρέβα Μητσοτάκη μετά το χειρουργείο στα δύο χέρια

Η σύζυγος του πρωθυπουργού τραυματίστηκε το Σάββατο (7/2) στο Μιλάνο και μεταφέρθηκε άμεσα στην Αθήνα, όπου νοσηλεύτηκε στο ΚΑΤ

Ανθή Κουρεντζή

Εξιτήριο για τη Μαρέβα Μητσοτάκη μετά το χειρουργείο στα δύο χέρια

Η Μαρέβα Μητσοτάκη και ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Εξιτήριο πήρε το πρωί της Δευτέρας (9/2) η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη από το ΚΑΤ.

Το Σάββατο (7/2) η σύζυγος του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη είχε ατύχημα στο Μιλάνο, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί άμεσα στην Αθήνα και να νοσηλευτεί στο ΓΝΑ ΚΑΤ, όπου την Κυριακή (8/2) υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στα δύο χέρια.

Το ζεύγος Μητσοτάκη είχε δώσει το παρών την Παρασκευή (6/2) στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «Μιλάνο-Κορτίνα 2026».

