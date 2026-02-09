Εξιτήριο για τη Μαρέβα Μητσοτάκη μετά το χειρουργείο στα δύο χέρια
Η σύζυγος του πρωθυπουργού τραυματίστηκε το Σάββατο (7/2) στο Μιλάνο και μεταφέρθηκε άμεσα στην Αθήνα, όπου νοσηλεύτηκε στο ΚΑΤ
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Εξιτήριο πήρε το πρωί της Δευτέρας (9/2) η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη από το ΚΑΤ.
Το Σάββατο (7/2) η σύζυγος του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη είχε ατύχημα στο Μιλάνο, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί άμεσα στην Αθήνα και να νοσηλευτεί στο ΓΝΑ ΚΑΤ, όπου την Κυριακή (8/2) υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στα δύο χέρια.
Το ζεύγος Μητσοτάκη είχε δώσει το παρών την Παρασκευή (6/2) στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «Μιλάνο-Κορτίνα 2026».
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:35 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΑΕΚ: Αποθεώθηκε ο Μάριος Ηλιόπουλος από τον κόσμο στις Σέρρες – Δείτε βίντεο
17:35 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Εφιάλτης για 85χρονη θύμα ληστείας στο κέντρο της Αθήνας
20:15 ∙ WHAT THE FACT
Αυτό είναι το χωριό με το πιο μεγάλο όνομα στην Τουρκία - Αποτελείται από 23 γράμματα
11:14 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκδοσή τους
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 9 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
12:28 ∙ LIFESTYLE