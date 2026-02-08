Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη είχε ατύχημα στο Μιλάνο και χειρουργήθηκε και στα δύο χέρια στο ΚΑΤ

Η σύζυγος του Κυριάκου Μητσοτάκη υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο ΚΑΤ και βρίσκεται στο στάδιο ανάρρωσης

Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη είχε ατύχημα στο Μιλάνο και χειρουργήθηκε και στα δύο χέρια στο ΚΑΤ

Η Μαρέβα Μητσοτάκη

Ατύχημα είχε στο Μιλάνο η σύζυγος του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, Μαρέβα Μητσοτάκη.

Οι δυο τους βρέθηκαν στο Μιλάνο για την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής (6/2) στο στάδιο Σαν Σίρο.

Ωστόσο, η επίσκεψή τους εκεί είχε δυσάρεστη τροπή, αφού η Μαρέβα Μητσοτάκη τραυματίστηκε το Σάββατο (7/2), με αποτέλεσμα να μεταφερθεί άμεσα στην Αθήνα, στο ΓΝΑ ΚΑΤ, όπου και υποβλήθηκε σήμερα, Κυριακή (8/2) σε χειρουργική επέμβαση στα δύο χέρια.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η σύζυγος του πρωθυπουργού βρίσκεται στο στάδιο ανάρρωσης.

