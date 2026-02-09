Άδωνις Γεωργιάδης για τη Μαρέβα Μητσοτάκη: Εμπιστεύτηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας

Περαστικά ευχήθηκε στη σύζυγο του πρωθυπουργού Μαρέβα Μητσοτάκη, που είχε ατύχημα στην Ιταλία, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης. Η κυρία Μητσοτάκη χειρουργήθηκε την Κυριακή στο νοσοκομείο ΚΑΤ και στα δύο χέρια.

Η κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη εμπιστεύτηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, επισήμανε ο κύριος Γεωργιάδης, μιλώντας για το ΚΑΤ, το οποίο χαρακτήρισε ως «νοσοκομείο με συγκλονιστικές επιτυχίες». Αποκάλυψε δε πως μεταξύ πολλών περιστατικών, μία γυναίκα, Ελληνίδα δισεκατομμυριούχος, όπως χαρακτηριστικά είπε, είχε πρόβλημα στο πόδι, είχε επισκεφθεί κορυφαία νοσοκομεία σε όλη την Ευρώπη «και την έκανε καλά στο ΚΑΤ ο κ. Πολυζώης», είπε ο υπουργός.

Το ΚΑΤ έχει κάνει πολύ μεγάλη πρόοδο, τα ΤΕΠ και ο γύρω χώρος έχει γίνει καινούριος, πρόσθεσε και συνέχισε αποκαλύπτοντας πως «είναι στα σκαριά μία πολύ μεγάλη δωρεά για το ΚΑΤ». «Έχω πολύ μεγάλα σχέδια», είπε ο υπουργός Υγείας.

Η Μαρέβα Μητσοτάκη είχε ατύχημα στο Μιλάνο, όπου βρέθηκε με τον πρωθυπουργό για για την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής (6/2) στο στάδιο Σαν Σίρο. Τραυματίστηκε το Σάββατο (7/2), με αποτέλεσμα να μεταφερθεί άμεσα στην Αθήνα, στο ΓΝΑ ΚΑΤ, όπου και υποβλήθηκε χθες, Κυριακή (8/2) σε χειρουργική επέμβαση στα δύο χέρια.

