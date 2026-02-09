Βενιζέλος: «Η κοινωνία αξιώνει, και ορθά, να αλλάξει ριζικά το άρθρο 86»

Σε εξέλιξη είναι η εκδήλωση του Κύκλου Ιδεών με θέμα «Οι προϋποθέσεις της αναθεώρησης του Συντάγματος», με τον Ευάγγελο Βενιζέλο να αναφέρεται σε δήλωση στο άρθρο 86 του Συντάγματος.

Στη συζήτηση συμμετέχουν οι Νίκος Αλιβιζάτος, Χαράλαμπος Ανθόπουλος, Σπύρος Βλαχόπουλος, Ξενοφών Κοντιάδης, Λίνα Παπαδοπούλου, Νίκος Παπασπύρου, Τζούλια Ηλιοπούλου–Στράγγα, Φίλιππος Σπυρόπουλος, Ευριπίδης Στυλιανίδης, Κώστας Χρυσόγονος και Ευάγγελος Βενιζέλος, ο οποίος έχει και τον συντονισμό της συζήτησης.

Ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στην αναθεώρηση του συντάγματος και συγκεκριμένα το άρθρο 86 υποστηρίζοντας: «το 2019, η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας είχε τη δυνατότητα να διαμορφώσει τη διάταξη αυτή όπως ήθελε και άφησε την ευκαιρία αυτή να περάσει. Είναι λοιπόν σα να λέει ένας δολοφόνος ότι οδηγήθηκε στο φόνο επειδή ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας δεν είναι επαρκώς αυστηρός και, αντί να αναλάβει την ευθύνη της για αυτό, λέει ότι φταίει η διατύπωση του 2001 που την έκανα εγώ».

Αναλυτικά η δήλωση του Ευάγγελου Βενιζέλου:

«Η κυβέρνηση μας είπε σήμερα ότι αφού συγκάλυψε τις ευθύνες των Υπουργών της στις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των Τεμπών, καταστρατηγώντας το άρθρο 86, τώρα είναι έτοιμη να διαμορφώσει μία τέλεια διάταξη του άρθρου 86, που δεν θα μπορεί να την παραβιάσει και να την καταστρατηγεί.

Και προφανώς η κοινωνία αξιώνει, και ορθά, να αλλάξει ριζικά αυτή η διάταξη γιατί πρέπει να ελεγχθούν στην επόμενη βουλευτική περίοδο πολύ συγκεκριμένες ευθύνες της παρούσας κυβέρνησης.

Όμως, το 2019, η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας είχε τη δυνατότητα να διαμορφώσει τη διάταξη αυτή όπως ήθελε και άφησε την ευκαιρία αυτή να περάσει. Είναι λοιπόν σα να λέει ένας δολοφόνος ότι οδηγήθηκε στο φόνο επειδή ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας δεν είναι επαρκώς αυστηρός και, αντί να αναλάβει την ευθύνη της για αυτό, λέει ότι φταίει η διατύπωση του 2001 που την έκανα εγώ.

Ευχαριστώ για την τιμή αλλά αδικεί ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας, όπως ο Προκόπης Παυλόπουλος, ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, η Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη και πάντως αδικεί όλους τους τότε βουλευτές της που ψήφισαν πολύ ευχάριστα τη διάταξη αυτή, που τη θεώρησαν καινοτομική, γιατί συγκέντρωσε 268 βουλευτές υπέρ και ο νόμος περί Ευθύνης Υπουργών 300 και τον τότε Συνασπισμό και το ΚΚΕ».

Μαρινάκης κατά Βενιζέλου για τον «αναθεωρητικό λαϊκισμό»: Οξύμωρο να μιλά

Πρωτοβουλία της κυβερνητικής πλειοψηφίας για την αναθεώρηση του Συντάγματος δεν αποτελεί προϊόν «συνταγματικού λαϊκισμού», αλλά μια επιβεβλημένη θεσμική πράξη ευθύνης, επισήμανε κατά την διάρκεια της ενημέρωσης των πολικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απαντώντας σε σχετική ερώτηση για το άρθρο του Ευάγγελου Βενιζέλου ο οποίος μεταξύ άλλων έκανε λόγο για «παγίδας του αναθεωρητικού λαϊκισμού», τονίζοντας ότι η αναθεώρηση του Συντάγματος πρέπει να είναι μια ορθολογική διαδικασία εντός των θεσμικών ορίων.

Όπως είπε ο κ. Μαρινάκης η κυβέρνηση με την εκκίνηση αυτής της κορυφαίας διαδικασίας φέρνει στην ατζέντα κρίσιμα ζητήματα που το πολιτικό σύστημα απέφευγε να αγγίξει για δεκαετίες.

«Ειδικό καθεστώς υπήρχε και πριν το 2001 σχετικά με τη δίωξη ή μη ενός υπουργού ή ενός υφυπουργού. Και θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει μια ειδική διαδικασία και βούληση της κυβερνητικής πλειοψηφίας είναι να παραμείνει μία ειδική διαδικασία. Το θέμα είναι ποια είναι η διαδικασία; Τι προσετέθη στη συνταγματική αναθεώρηση του 2001, όπου εμπνευστής αυτών των αλλαγών ήταν ο κ. Βενιζέλος;

Προσετέθη καταρχάς το «αμελλητί». Τι είναι το αμελλητί για να καταλαβαίνει ο κόσμος; Μόλις "πέσει" η Δικαιοσύνη πάνω σε ένα όνομα κυβερνητικού στελέχους σταματάει την οποιαδήποτε έρευνα. Αυτό δεν υπήρχε μέχρι το 2001. Αυτό το οποίο, δηλαδή, συνέβη και στις περιπτώσεις, όπως μας κατηγορεί και ο κ. Βενιζέλος, του κ. Βορίδη, του κ. Αυγενάκη ή σε άλλες περιπτώσεις άλλων υποθέσεων, σχετικά και με το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, όπου η Δικαιοσύνη δεν μπορεί να προχωρήσει την έρευνα, να κάνει, δηλαδή, την προκαταρκτική έρευνα και να αποφασίσει στο τέλος η Βουλή, όπως συνέβαινε μέχρι το 2001, για το αν θα ασκήσει ή όχι δίωξη, το αμελλητί προσετέθη από το Σύνταγμα του 2001. Επειδή απαντάω σε άρθρο του κ. Βενιζέλου. Ο κ. Βενιζέλος ήταν εκ των πρωτεργατών των αλλαγών του 2001. Ένα είναι αυτό.

Δεύτερον, τι δεν υπήρχε μέχρι το 2001; Η διαδικασία της προκαταρκτικής εξέτασης. Και αυτό προσετέθη στη συνταγματική αναθεώρηση του 2001. Τι, τρίτον, δεν υπήρχε στο Σύνταγμα, αλλά υπήρχε στον εκτελεστικό νόμο, αλλά προσετέθη στο Σύνταγμα; Η αποσβεστική προθεσμία. Και, μάλιστα, για να είμαστε δίκαιοι ήταν μέχρι τον πρώτο χρόνο μετά τις εκλογές, δηλαδή την πρώτη Σύνοδο της Βουλής και πήγε στη δεύτερη Σύνοδο της Βουλής, δηλαδή ουσιαστικά δύο χρόνια μετά τις εκλογές στην πραγματικότητα. Δεν υπήρχε στο Σύνταγμα. Προσετέθη. Πάμε λοιπόν.

Αυτά έγιναν από το ΠΑΣΟΚ τότε και από τον κ. Βενιζέλο και όλους τους υπόλοιπους. Πάμε τώρα σε εμάς. Ποιος είναι πρωθυπουργός; Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 2006. Δύο χρόνια βουλευτής Β’ Αθηνών ο Κυριάκος Μητσοτάκης και μάζευε υπογραφές για να αλλάξει το άρθρο 86. Αξίζει τον κόπο να δείτε κιόλας την επιστολή η οποία υπεγράφη τότε συνολικά από ακόμη επτά συναδέλφους του, κατά κανόνα της Ν.Δ.. Τότε ήταν και ο κ. Λοβέρδος που τώρα είναι στη Ν.Δ.. Μέσα στους οκτώ, πέραν του νυν πρωθυπουργού, ήταν τότε ο νυν Πρόεδρος της Δημοκρατίας και πρώην Πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Κωνσταντίνος Τασούλας. Τότε, οι οκτώ δεν γίνανε 50. Μείνανε οκτώ στον αριθμό και δεν έγινε τότε, δεν προχώρησε στην τότε συνταγματική αναθεώρηση, η οποία ολοκληρώθηκε λίγους μήνες μετά, η μεγάλη αλλαγή του άρθρου 86.

Άρα, θεωρώ λίγο οξύμωρο, για να το πω ευγενικά, ο εμπνευστής του "αμελλητί", της προκαταρκτικής εξέτασης και αυτός που εισήγαγε την αποσβεστική προθεσμία στο Σύνταγμα, να κατηγορεί την Κυβέρνηση που έχει επικεφαλής αυτόν που από το 2006 ζητάει την αλλαγή του άρθρου 86.

Και επί των ημερών του καταργήθηκε η αποσβεστική προθεσμία, για να μην μπορεί να τη γλιτώσει κανένας και να έχουμε όλοι, είτε έχουμε διατελέσει είτε όχι, υπουργοί και υφυπουργοί την ίδια παραγραφή. Αμ’ έπος αμ’ έργον. Εδώ είναι η επόμενη συνταγματική αναθεώρηση για να μην περνάει από το φίλτρο της Βουλής και των κομμάτων, η δίωξη ή μη ενός διατελέσαντος Υπουργού ή Υφυπουργού και πάει λέγοντας. Αυτή είναι η θέση μας.

Θεωρώ ότι εδώ πρέπει να έρθει και το ΠΑΣΟΚ να συμφωνήσει. Και τα περί λαϊκισμού θεωρώ ότι δεν έχουν καμία αξία για την κοινωνία. Ήρθε η ώρα να αλλάξει το άρθρο 86, να μην περνάει από το φίλτρο της Βουλής με τη λογική των πολιτικών συσχετισμών όλη αυτή η διαδικασία και θεωρώ ότι όλοι θα κριθούμε για τη στάση μας. Όλα τα κόμματα θα κριθούν για τη στάση τους. Θα πούνε ναι ή θα πούνε όχι;».

