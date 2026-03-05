Εορτολόγιο 6 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

Ποιους Αγίους τιμά στις 6 Μαρτίου η Εκκλησία

Εορτολόγιο 6 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο
ΕΛΛΑΔΑ
Αύριο Παρασκευή 6 Μαρτίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη του Οσίου Ησυχίου του θαυματουργού.

Τα ονόματα που γιορτάζουν είναι τα εξής:

  • Ησύχιος,
  • Ησύχης,
  • Ησυχία.

Όσιος Ησύχιος ο Θαυματουργός

Ο Όσιος Ησύχιος καταγόταν από την αρχαία πόλη Άνδραπα (ή Άνδράκινα ή – κατά τον Μ. Γαλανό – Νέα Κλαυδιούπολη) της Γαλατίας. Σε νεαρή ηλικία, φλεγόμενος από πόθο για τη μοναχική πολιτεία, εγκατέλειψε την πατρίδα του και κατέφυγε στα προς την θάλασσα μέρη της Αρδανίας, προς το όρος του Μαΐωνος, όπου έκτισε καλύβα και διέμενε καλλιεργώντας τους έρημους αγρούς που βρίσκονταν γύρω από το κελί του. Για το άνυδρο του τόπου κατέβηκε στους πρόποδες του βουνού, όπου βρήκε πηγή νερού και εκεί έκτισε ναό αφιερωμένο στον Απόστολο Ανδρέα. Έζησε αυστηρό ασκητικό βίο και ο Θεός του δώρισε το χάρισμα της θαυματουργίας.

Ο Όσιος Ησύχιος κοιμήθηκε σε βαθύ γήρας με ειρήνη και ενταφιάσθηκε εντός του ναού, που είχε οικοδομήσει, πλησίον της δεσποτικής πύλης και μέσα σε λίθινη λάρνακα. Κατά το έτος 781 μ.Χ., ο Επίσκοπος Αμασείας Θεοφύλακτος μετέφερε το ιερό λείψανο αυτού στην Αμάσεια και απέθεσε αυτό στο δεξιό μέρος του Θυσιαστηρίου. Η μνήμη του Οσίου Ησυχίου επαναλαμβάνεται και στις 10 Μαΐου.

