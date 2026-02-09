Viral το φλερτ Καρντάσιαν-Χάμιλτον στο «Super Bowl» - Η στιχομυθία που απαθανάτισε η κάμερα

Ειδικός στην ανάγνωση χειλιών ερμήνευσε τη στιχομυθία του ζευγαριού από το στιγμιότυπο που έγινε viral

Ανθή Κουρεντζή

Viral το φλερτ Καρντάσιαν-Χάμιλτον στο «Super Bowl» - Η στιχομυθία που απαθανάτισε η κάμερα
LIFESTYLE
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Κιμ Καρντάσιαν και ο Λιούις Χάμιλτον πραγματοποίησαν την πρώτη τους κοινή δημόσια εμφάνιση, τραβώντας όλα τα βλέμματα στο λαμπερό «Super Bowl LX» που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στο Levi’s Stadium.

Η 45χρονη επιχειρηματίας και ο 41χρονος Βρετανός πρωταθλητής της Formula 1 απαθανατίστηκαν να παρακολουθούν μαζί τον μεγάλο αγώνα ανάμεσα στους Seattle Seahawks και τους New England Patriots, ενισχύοντας τα δημοσιεύματα που τους θέλουν να ζουν ένα «μυστικό ειδύλλιο».

Μάλιστα, ένα βίντεο από τη μετάδοση έγινε viral, με ειδικό στην ανάγνωση χειλιών να αποκαλύπτει μια… ιδιαίτερα προσωπική συζήτηση μεταξύ τους. Σύμφωνα με τη Nicola Hickling, ιδρύτρια του LipReader, ο Λιούις φέρεται να είπε στην Κιμ: «Δεν πηγαίνω οποιαδήποτε γυναίκα στη μαμά μου. Αλλά εσύ θα τη γνωρίσεις κάποια στιγμή. Είναι πολύ ενθουσιασμένη που θα σε δει».

Η ίδια ειδικός υποστήριξε ότι η Kim φάνηκε να νιώθει ελαφρώς αμήχανα, μετακινώντας νευρικά τη θέση της και καλύπτοντας για λίγο το πρόσωπό της, πριν απαντήσει απλά «εντάξει».

Παράλληλα, η ειδικός στη γλώσσα του σώματος Judi James ανέλυσε τη μεταξύ τους χημεία, σημειώνοντας πως η Κιμ χρησιμοποίησε μια τεχνική φλερτ «ζεστό – κρύο» που φαίνεται να γοήτευσε τον Χάμιλτον.

«Αρχικά υπάρχει μια στάση σώματος που δείχνει απόλυτη προσοχή μεταξύ τους, κάτι που λειτουργεί σαν ένα μη λεκτικό χάδι όταν βρίσκεσαι σε ραντεβού», εξήγησε. «Η Kim γέρνει ελαφρώς προς τα πίσω για να τον κοιτάξει καλύτερα ενώ μιλά, κάτι που τον κολακεύει και φαίνεται να τον κάνει να χαλαρώνει και να χαμογελά».

Σύμφωνα με την ίδια, η Κιμ ενίσχυσε το φλερτ με μικρές, διακριτικές κινήσεις, όπως όταν άφησε την άκρη της γλώσσας της να φανεί στο πλάι του στόματός της — μια κίνηση που συχνά συνδέεται με παιχνιδιάρικο ενδιαφέρον.

Ωστόσο, στη συνέχεια άλλαξε στάση, απομακρύνοντας το βλέμμα της και αγγίζοντας τα μαλλιά της, καλύπτοντας στιγμιαία το πρόσωπό της. «Αυτή η εναλλαγή έντονου ενδιαφέροντος και απόστασης είναι μια έξυπνη τεχνική που κρατά ζωντανό το ενδιαφέρον του άλλου», σημείωσε η James στη «Daily Mail», προσθέτοντας ότι η κίνηση της Κιμ έδειχνε πως θεωρεί τον Λιούις έναν ιδιαίτερα ελκυστικό σύντροφο.

Στυλιστικά, η Κιμ έκλεψε επίσης την παράσταση, επιλέγοντας ένα μαύρο γούνινο jacket και oversized γυαλιά ηλίου. Τα μαλλιά της ήταν πιασμένα σε ένα κομψό updo, ενώ ολοκλήρωσε το look με ένα εντυπωσιακό, chunky choker.

Οι τηλεθεατές με… κοφτερό μάτι δεν άργησαν να εντοπίσουν το δίδυμο στις οθόνες τους, με την εμφάνισή τους να γίνεται αμέσως θέμα συζήτησης στα social media.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:43ΚΟΣΜΟΣ

Στην Αρμενία ο Τζέι Ντι Βανς - Ο πιο υψηλόβαθμος αξιωματούχος των ΗΠΑ που επισκέπτεται τη χώρα

18:40ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Κατέσχεσαν κι άλλο ρωσικό δεξαμενόπλοιο έπειτα από καταδίωξη 10.000 μιλίων - Βίντεο

18:34ΕΛΛΑΔΑ

ΒΙΚΟΣ COLA & VS Hospitality Group: Game-Changer στην Ελληνική Εστίαση

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Παρέμβαση Νίκου Πλακιά για τα «χαμένα βίντεο» από τα Τέμπη - Γνήσια 100%, κανέναν παράνομο φορτίο

18:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι της μαφίας των λαθραίων τσιγάρων - Ο «Πούτιν», τα «κορίτσια» και το «καρούμπαλο»

18:26ΚΟΣΜΟΣ

Το Ηνωμένο Βασίλειο προσλαμβάνει γιατρούς που θα μπορούν να εργάζονται ακόμη και από την παραλία

18:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τρομακτικές εικόνες στη Βραζιλία: Ποδοσφαιριστής κατέρρευσε την ώρα του αγώνα κι υπέστη σπασμούς

18:12ΚΟΣΜΟΣ

Ο Άσαντ απλώς έπαψε να ενδιαφέρεται: Εμμονικός με το σεξ και το Candy Crush ενώ η Συρία κατέρρεε

18:11ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Πώς βρέθηκαν φωτογραφίες στο κινητό της μητέρας που κατηγορείται για πορνογραφικό υλικό

18:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Καλλιάνος: «Απαραίτητη η ομπρέλα αυτήν την εβδομάδα» - Τι είναι τα «εργοστάσια καταιγίδων»

18:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέα Πέραμος: Το θύμα γνώριζε τους δολοφόνους του - Τα κληρονομικά στο επίκεντρο των ερευνών

18:05ΠΑΙΔΕΙΑ

Πρυτανικές Αρχές για επεισόδια στο ΑΠΘ: Στην ίδια πλευρά με το υπουργείο Παιδείας

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία στην ΕΑΒ: «Δεν κάνουμε πίσω» δηλώνει ο πρόεδρος των εργαζομένων στο newsbomb

17:57ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Μαρία Σάκκαρη: Δυνατό ξεκίνημα στην Ντόχα - Η Παολίνι επόμενη αντίπαλος

17:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βενιζέλος: «Η κοινωνία αξιώνει, και ορθά, να αλλάξει ριζικά το άρθρο 86»

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Εξιτήριο για τη Μαρέβα Μητσοτάκη μετά το χειρουργείο στα δύο χέρια

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Πύλος: Η στιγμή που πελάτης επιτίθεται με γκλοπ σε κουρέα επειδή δεν του άρεσε το κούρεμα - Βίντεο

17:43ΚΟΣΜΟΣ

J.K. Rowling: Τίμησε διαδηλωτή θαυμαστή του Harry Potter που σκοτώθηκε κατά την εξέγερση στο Ιράν

17:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Αποθεώθηκε ο Μάριος Ηλιόπουλος από τον κόσμο στις Σέρρες – Δείτε βίντεο

17:35ΕΛΛΑΔΑ

Εφιάλτης για 85χρονη θύμα ληστείας στο κέντρο της Αθήνας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:58ΕΛΛΑΔΑ

Λάμπρος Φιλίππου: Ένοχος ο ηθοποιός και σκηνοθέτης για βιασμό και δύο απόπειρες βιασμού

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Αντί για μουσεία σε... ιδιώτες: Βγαίνουν στο «σφυρί» τα κειμήλια του 1821

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Γκρέμισαν τον τοίχο στην ανακαίνιση και βρήκαν χαρτονόμισμα και σημείωμα 20 ετών

20:15WHAT THE FACT

Αυτό είναι το χωριό με το πιο μεγάλο όνομα στην Τουρκία - Αποτελείται από 23 γράμματα

19:22ΕΛΛΑΔΑ

Βροχές στον Μόρνο: Ρεκόρ δεκαετίας τις πρώτες 39 ημέρες του 2026 - Δείτε τα γραφήματα

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Πύλος: Η στιγμή που πελάτης επιτίθεται με γκλοπ σε κουρέα επειδή δεν του άρεσε το κούρεμα - Βίντεο

16:40ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στη Ρωσία: Βίασε τη 17χρονη κόρη του αφεντικού του και την τάισε στα γουρούνια

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Η μεταφορά του 2χρονου που έπεσε σε σιντριβάνι στο νοσοκομείο - Βίντεο ντοκουμέντο

09:57ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Απέραντη θλίψη για τον αιφνίδιο θάνατο της 35χρονης Ευανθίας – Η χαρά μετατράπηκε σε τραγωδία

17:41ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Όταν η ιστορία γράφεται αλλιώς: Πώς ο Μάικλ Ντάγκλας θα έχανε το Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου το 1988

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Χριστιανικές εικόνες στα ελληνικά δικαστήρια: Αποφασίζει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μετά από προσφυγή

15:19ΕΛΛΑΔΑ

Οικογενειακό δράμα στη Λαμία: Εγκατέλειψε το 10χρονο ΑμεΑ παιδί της έξω από τα δικαστήρια κι έφυγε

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 8/2/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

11:42ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Από την Θεσσαλονίκη ο 26χρονος που σκότωσε τον ελεγκτή – Τι λέει η οικογένεια του θύματος

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκδοσή τους

15:24ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: «Είπα ψέματα ότι είμαι γιατρός για να με αφήσουν να κάνω ΚΑΡΠΑ στο κοριτσάκι που έπεσε στο συντριβάνι» λέει ο νεαρός που έδωσε τις πρώτες βοήθειες

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 9 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

18:12ΚΟΣΜΟΣ

Ο Άσαντ απλώς έπαψε να ενδιαφέρεται: Εμμονικός με το σεξ και το Candy Crush ενώ η Συρία κατέρρεε

12:28LIFESTYLE

Γιώργος Μάρκου: Πέθανε ο διευθυντής του MAD TV σε ηλικία 58 ετών

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Εξιτήριο για τη Μαρέβα Μητσοτάκη μετά το χειρουργείο στα δύο χέρια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ