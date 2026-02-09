Super Bowl: Δεύτερος τίτλος για τους Σιάτλ Σίχοκς με MVP τον Γουόκερ

Οι Σίχοκς, με άμυνα από «ατσάλι», επικράτησαν των Πάτριοτς με 29-13 και κατέκτησαν το φετινό Super Bowl, το δεύτερο στην ιστορία του συλλόγου από το Σιάτλ.

Newsbomb

Super Bowl: Δεύτερος τίτλος για τους Σιάτλ Σίχοκς με MVP τον Γουόκερ
AP Photo/Matt Slocum
ΑΘΛΗΜΑΤΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μεγάλος πρωταγωνιστής της κορυφαίας αθλητικής βραδιάς στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, την οποία παρακολούθησαν πάνω από 110 εκατομμύρια τηλεθεατές, ήταν ο Κένεθ Γουόκερ.

Ο αστέρας των Σίχοκς πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση, σημειώνοντας 135 γιάρδες στο έδαφος, και αναδείχθηκε MVP του αγώνα. Καθοριστική ήταν και η συμβολή του Τζέισον Μάγιερς, ο οποίος ευστόχησε και στις πέντε προσπάθειες για field goal, καταρρίπτοντας σχετικό ρεκόρ.

Το Σιάτλ ολοκλήρωσε τη σεζόν με συνολικό ρεκόρ 17-3, ενώ οι Πάτριοτς έχασαν την ευκαιρία να κατακτήσουν το έβδομο Super Bowl της ιστορίας τους.

Οι ομάδες με τους περισσότερους τίτλους:

6: Νιου Ίνγκλαντ Πάτριοτς, Πίτσμπουρ Στίλερς
5: Ντάλας Κάουμποϊς, Σαν Φρανσίσκο 49ερς
4: Νιου Γιορκ Τζάιαντς, Γκριν Μπέι Πάκερς
3: Κάνσας Τσιφς, Ουάσινγκτον Κομάντερς, Ντένβερ Μπρόνκος, Λας Βέγκας Ρέιντερς

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:29ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Πέρασαν από τη Βοστώνη οι Νικς – Τα αποτελέσματα και τα highlights της βραδιάς

09:25ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδια στο ΑΠΘ - Πληροφορίες Newsbomb.gr: Συνάντηση Ζαχαράκη - πρύτανη εντός της ημέρας

09:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τέσσερα πακέτα αναδρομικών έως 8.500 ευρώ για 500.000 συνταξιούχους

09:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινάει διπλό κύμα κακοκαιρίας - Δύσκολη η βραδιά της Τσικονοπέμπτης

09:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης για τη Μαρέβα Μητσοτάκη: Εμπιστεύτηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας

09:11ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση: Στο «κόκκινο» Κηφισός, Κηφισίας, Λ. Ποσειδώνος - Καθυστερήσεις έως 30 λεπτά στην Αττική Οδό

09:04ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα υποδέχεται το Σεληνιακό Νέο Έτος με ρομπότ να… χορεύουν – Δείτε βίντεο

09:02ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Ένοπλοι άνδρες με πολιτικά απήγαγαν αρχηγό της αντιπολίτευσης

09:02ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Super Bowl: Δεύτερος τίτλος για τους Σιάτλ Σίχοκς με MVP τον Γουόκερ

08:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Τανγκό θριάμβου» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Ημέρα της Γαλεντίνας: Τι είναι και πώς μπορείτε να την γιορτάσετε με τις φίλες σας

08:43ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Καρπενήσι με το αυτοκίνητο που έπεσε σε γκρεμό 300 μέτρων - Γυμνή και ακέφαλη εντοπίστηκε η σορός του οδηγού

08:36ΚΟΣΜΟΣ

Χονγκ Κονγκ: Καταδίκη 20 ετών φυλάκισης σε επικριτή της Κίνας και βαρόνο των μίντια

08:32ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: «Δεν ήμουν ο οδηγός της λέμβου, τον είχα πλάτη», λέει ο Μαροκινός διακινητής

08:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης - Ερντογάν: Με θετική προσέγγιση, απάντηση σε τυχόν προκλήσεις και σαφή μηνύματα η συνάντηση στην Άγκυρα

08:15ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Νέα πολυετής ποινή φυλάκισης για τη βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Νάργκες Μοχαμαντί – Σε απεργία πείνας η 53χρονη

08:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν: Διάλογος χωρίς αυταπάτες - Τι θέλουν να αποφύγουν Αθήνα και Άγκυρα

08:04ΕΛΛΑΔΑ

Ανήλικη βρέθηκε μεθυσμένη στο λιμάνι Ρεθύμνου – Δύο συλλήψεις

08:04ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακοί Αγώνες: Πώς συνέβη το σοκαριστικό on camera ατύχημα της Λίντσεϊ Βον στο σκι

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οι απώλειες στην Κίνα μεταφέρουν την πίεση στην Ευρώπη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:43ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Καρπενήσι με το αυτοκίνητο που έπεσε σε γκρεμό 300 μέτρων - Γυμνή και ακέφαλη εντοπίστηκε η σορός του οδηγού

21:18ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με ανήλικο που έπεσε σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα: Το επανέφεραν οι γιατροί στο Παίδων

19:22ΕΛΛΑΔΑ

Βροχές στον Μόρνο: Ρεκόρ δεκαετίας τις πρώτες 39 ημέρες του 2026 - Δείτε τα γραφήματα

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 8/2/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

06:18ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Σε κρίσιμη κατάσταση το 2,5 ετών κοριτσάκι που έπεσε στο σιντριβάνι

20:12ΕΛΛΑΔΑ

Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη είχε ατύχημα στο Μιλάνο και χειρουργήθηκε και στα δύο χέρια στο ΚΑΤ

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Χριστιανικές εικόνες στα ελληνικά δικαστήρια: Αποφασίζει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μετά από προσφυγή

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκδοσή τους

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 9 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Σπουδαία ανακάλυψη: Xρονικό του κόσμου 1.300 ετών βρέθηκε στη Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Το δεύτερο κινητό «έκαψε» τον σμήναρχο - Ο ρόλος της γυναίκας

08:04ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακοί Αγώνες: Πώς συνέβη το σοκαριστικό on camera ατύχημα της Λίντσεϊ Βον στο σκι

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Παραιτήσεις, σκάνδαλα και ακυρώσεις γάμων, η Ντόρα, ο Κώστας και η Α' Αθήνας, ο γρίφος του Παύλου, η επόμενη μέρα στη ΓΣΕΕ χωρίς Παναγόπουλο, το «πρώτο τραπέζι» Τσίπρα, ο πήχης του Μαρινάκη και οι βασιλόπιτες

08:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Τανγκό θριάμβου» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

09:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης για τη Μαρέβα Μητσοτάκη: Εμπιστεύτηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας

21:43ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Προυσό: Νεκρός 59χρονος οδηγός αυτοκίνητου που έπεσε σε γκρεμό

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Αντί για μουσεία σε... ιδιώτες: Βγαίνουν στο «σφυρί» τα κειμήλια του 1821

04:24LIFESTYLE

Super Bowl: Εκρηκτικό σόου με οικοδεσπότη τον Bad Bunny και καλεσμένη την Lady Gaga – Εμφάνιση με έντονο κοινωνικό συμβολισμό αλλά χωρίς ευθείες πολιτικές αιχμές

17:41ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Όταν η ιστορία γράφεται αλλιώς: Πώς ο Μάικλ Ντάγκλας θα έχανε το Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου το 1988

09:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινάει διπλό κύμα κακοκαιρίας - Δύσκολη η βραδιά της Τσικονοπέμπτης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ