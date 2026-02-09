Super Bowl: Δεύτερος τίτλος για τους Σιάτλ Σίχοκς με MVP τον Γουόκερ

Μεγάλος πρωταγωνιστής της κορυφαίας αθλητικής βραδιάς στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, την οποία παρακολούθησαν πάνω από 110 εκατομμύρια τηλεθεατές, ήταν ο Κένεθ Γουόκερ.

Ο αστέρας των Σίχοκς πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση, σημειώνοντας 135 γιάρδες στο έδαφος, και αναδείχθηκε MVP του αγώνα. Καθοριστική ήταν και η συμβολή του Τζέισον Μάγιερς, ο οποίος ευστόχησε και στις πέντε προσπάθειες για field goal, καταρρίπτοντας σχετικό ρεκόρ.

THE SEATTLE SEAHAWKS ARE SUPER BOWL LX CHAMPIONS ? pic.twitter.com/EuftZfN9lP — NFL (@NFL) February 9, 2026

Το Σιάτλ ολοκλήρωσε τη σεζόν με συνολικό ρεκόρ 17-3, ενώ οι Πάτριοτς έχασαν την ευκαιρία να κατακτήσουν το έβδομο Super Bowl της ιστορίας τους.

Οι ομάδες με τους περισσότερους τίτλους:

6: Νιου Ίνγκλαντ Πάτριοτς, Πίτσμπουρ Στίλερς

5: Ντάλας Κάουμποϊς, Σαν Φρανσίσκο 49ερς

4: Νιου Γιορκ Τζάιαντς, Γκριν Μπέι Πάκερς

3: Κάνσας Τσιφς, Ουάσινγκτον Κομάντερς, Ντένβερ Μπρόνκος, Λας Βέγκας Ρέιντερς

