Super Bowl: Οι 6+1 στιγμές που ξεχώρισαν εντός κι εκτός halftime show

Με μεγάλη επιτυχία και χιλιάδες αντιδράσεις πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου το Super Bowl. Δεν πρόκειται μόνο για τον τελικό του NFL, αλλά για ένα παγκόσμιο τηλεοπτικό γεγονός, όπου το θέαμα συχνά συναγωνίζεται - ή και ξεπερνά - τον ίδιο τον αγώνα.

Το φετινό Super Bowl LX έδωσε για ακόμη μία φορά άφθονο υλικό για συζήτηση, με το show του Bad Bunny στο ημίχρονο και όσα συνέβησαν γύρω του να μονοπωλούν το ενδιαφέρον.

Ο Bad Bunny στο επίκεντρο

Μία από τις πιο πολυσυζητημένες παρουσίες του φετινού Super Bowl ήταν αυτή του Bad Bunny, με το halftime show του να προκαλεί χιλιάδες σχόλια και αντιδράσεις.

Ο καλλιτέχνης βρέθηκε στη σκηνή για περίπου 13 λεπτά, ερμηνεύοντας αποκλειστικά ισπανόφωνα κομμάτια, ενώ στο πλευρό του εμφανίστηκαν δεκάδες χορευτές, μετατρέποντας τη σκηνή σε μια μεγάλη latin γιορτή.

Με καταγωγή από το Πουέρτο Ρίκο, ο Bad Bunny αξιοποίησε την εμφάνισή του για να αναδείξει την κουλτούρα και την ταυτότητά του, δίνοντας στο show έντονο προσωπικό και πολιτισμικό χαρακτήρα.

https://www.instagram.com/p/DUhZMgIEZ7v/

Mέσα από μηνύματα όπως «Together, we are America» και «the only thing more powerful than hate is love», έστειλε μήνυμα ενότητας και αποδοχής.

Bad Bunny's Super Bowl halftime show featured a tribute to his uncle with a '64' jersey. Read more: https://t.co/3QdWbwfNXk pic.twitter.com/8NuRd7wPnb — Complex (@Complex) February 9, 2026

Εμφανίστηκε στη σκηνή φορώντας φανέλα με τον αριθμό 64 - μία καθόλου τυχαία επιλογή. Όπως έγινε γνωστό, ο αριθμός αποτελούσε φόρο τιμής στον θείο του, ο οποίος είχε ασχοληθεί με το αμερικανικό ποδόσφαιρο και φορούσε τον ίδιο αριθμό.

Katy Perry posts a message of encouragement to Bad Bunny for his #SuperBowlLX halftime show. pic.twitter.com/Qi7pGLszKG — InMusic (@_inmusic_) February 8, 2026

Το halftime show, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, ωστόσο δεν έλειψαν και τα μηνύματα στήριξης προς τον καλλιτέχνη. Αρκετοί δημοφιλείς καλλιτέχνες, όπως η Katy Perry και η Jennifer Lopez, εξέφρασαν δημόσια τη στήριξή τους στον Bad Bunny μέσω αναρτήσεων στα social media.

Bad Bunny…mandándote todo el amor, la positividad y el abrazo más grande del mundo. ¡Todos estamos contigo esta noche! Sé que la vas a romper. Estoy aquí contigo de la misma manera que tú estuviste conmigo. ¡Tan orgullosa de ser boricua! Dale fuerte Benito. ¡Como solo tú puedes… pic.twitter.com/kfVnm43haG — jlo (@JLo) February 8, 2026

Η εμφάνιση-έκπληξη της Lady Gaga

Η απρόσμενη εμφάνιση της Lady Gaga στη σκηνή του halftime show προκάλεσε ενθουσιασμό στο στάδιο και στα social media, αποτελώντας μία από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές της βραδιάς.

lady gaga performing ‘die with a smile’ at the super bowl pic.twitter.com/PvhE4vKAql — 2000s (@PopCulture2000s) February 9, 2026

Η τραγουδίστρια ερμήνευσε το «Die With a Smile» σε μια latin εκδοχή, μπαίνοντας απόλυτα στο κλίμα που είχε ήδη δημιουργηθεί στη σκηνή.

Στη σκηνή του halftime show του Super Bowl LX εμφανίστηκε ως guest-έκπληξη και ο Ricky Martin, ανεβάζοντας τον παλμό του show.

Σε πλάνα γύρω από τη σκηνή και στις εξέδρες καταγράφηκαν παρουσίες διάσημων όπως η Cardi B, ο Pedro Pascal, η Jessica Alba, η Karol G, η Alix Earle και η Young Miko.

Ο γάμος στη σκηνή του halftime show

Τη στιγμή που η Lady Gaga ερμήνευε το «Die With a Smile» στη σκηνή, ανάμεσα σε χιλιάδες χορευτές, εκτυλίχθηκε μια απρόσμενη σκηνή: ένα ζευγάρι παντρεύτηκε ζωντανά επί σκηνής, κατά τη διάρκεια του halftime show.

Δεν αποτελούσε μέρος του concept ή κάποιο ρόλο, αλλά πραγματικό γάμο, με την τελετή να πραγματοποιείται μπροστά στο κοινό και τις κάμερες.

The wedding ceremony that took place during Bad Bunny's #SuperBowl Halftime Show was real.https://t.co/m7JTKA6VHl pic.twitter.com/SdryILfroU — Variety (@Variety) February 9, 2026

Eντυπωσιακό φινάλε με 10.000 πυροτεχνήματα

Η στιγμή που το halftime show κορυφώθηκε με σχεδόν 10.000 πυροτεχνήματα να φωτίζουν τον ουρανό πάνω από το στάδιο. Ξεχωριστή συζήτηση προκάλεσε η ερμηνεία ότι οι χρωματισμοί των πυροτεχνημάτων παρέπεμπαν στη σημαία του Πουέρτο Ρίκο.

Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί αν πράγματι υπήρξε τέτοιος σχηματισμός, ωστόσο πολλοί επισήμαναν ότι τα κόκκινα, μπλε και λευκά χρώματα ταιριάζουν τόσο με τη σημαία του Πουέρτο Ρίκο όσο και με εκείνη των ΗΠΑ, γεγονός που πυροδότησε αντιδράσεις και συζητήσεις στα social media.

Εθνικός ύμνος στο ίδιο στυλ, 35 χρόνια μετά

Η 28χρονη ηθοποιός και τραγουδίστρια Coco Jones τραγούδησε τον εθνικό ύμνο φορώντας λευκή φόρμα και λευκή κορδέλα στα μαλλιά, ένα στιλ που είχε υπάρξει ξανά στο Super Bowl.

Πριν από 35 χρόνια, η Whitney Houston είχε ερμηνεύσει τον ύμνο με αντίστοιχη εμφάνιση, με τη σημερινή επιλογή να λειτουργεί ως φόρος τιμής σε εκείνη την ιστορική στιγμή

Τραμπ κατά Bad Bunny

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρενέβη στη συζήτηση γύρω από το halftime show, επικρίνοντας τον Bad Bunny με ανάρτησή του στα social media και δίνοντας πολιτική χροιά στο ψυχαγωγικό γεγονός.

The Super Bowl Halftime Show is absolutely terrible, one of the worst, EVER! It makes no sense, is an affront to the Greatness of America, and doesn’t represent our standards of Success, Creativity, or Excellence. Nobody understands a word this guy is saying, and the dancing is… — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) February 9, 2026

Ο Τραμπ τοποθετήθηκε λέγοντας πως «δεν βγάζει νόημα», «δεν εκπροσωπεί τα αμερικανικά πρότυπα» και ότι «κανείς δεν καταλαβαίνει τι λέει ο καλλιτέχνης», σχόλια που συνδέθηκαν από πολλούς με το γεγονός ότι το show ήταν εξ ολοκλήρου στα ισπανικά.

Τι έγινε στον αγώνα

Ο αγώνας δεν βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης, καθώς είναι συχνό το εντυπωσιακό halftime show να «κλέβει» την παράσταση.

From @TheAthletic: The Seahawks won their second Super Bowl title and avenged their agonizing Super Bowl loss to the Patriots 11 years ago. Seattle won, 29-13, after holding New England scoreless through three quarters.https://t.co/RXlQeMGgLj pic.twitter.com/zMOCkEoiSk — The New York Times (@nytimes) February 9, 2026

Ωστόσο, ο τελικός κρίθηκε με σκορ 29–13, με τους Seattle Seahawks να επικρατούν των New England Patriots, σε έναν αγώνα που άνοιξε στο τέταρτο δωδεκάλεπτο, μετά από τρία quarters χαμηλού σκορ.

