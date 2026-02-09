Στην Αρμενία ο Τζέι Ντι Βανς - Ο πιο υψηλόβαθμος αξιωματούχος των ΗΠΑ που επισκέπτεται τη χώρα

Ο Τζέι Ντι Βανς συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό της Αρμενίας, έγινε γνωστό από το γραφείο του Νικόλ Πασινιάν, χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες

Στην Αρμενία ο Τζέι Ντι Βανς - Ο πιο υψηλόβαθμος αξιωματούχος των ΗΠΑ που επισκέπτεται τη χώρα

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς με τον πρωθυπουργό της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν, στο Γερεβάν, τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2026. 

O αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς έφθασε τη Δευτέρα (09/02) στην Αρμενία, πριν από μία προγραμματισμένη επίσκεψη αύριο Τρίτη στο Αζερμπαϊτζάν, με την Ουάσιγκτον να επιδιώκει να εδραιώσει την ειρηνευτική συμφωνία που υπογράφηκε υπό την αιγίδα της μεταξύ των δύο χωρών του Νοτίου Καυκάσου και να προχωρήσει το σχέδιό της για έναν διαμετακομιστικό διάδρομο.

Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη ενός τόσο υψηλόβαθμου Αμερικανού αξιωματούχου στην Αρμενία, μια χώρα με παραδοσιακά στενές σχέσεις με τη Ρωσία, την ώρα που η επιρροή της Μόσχας στην περιοχή εξασθένισε μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται να συναντηθεί σήμερα στο Γερεβάν με τον πρωθυπουργό της Αρμενίας, έγινε γνωστό από το γραφείο του Νικόλ Πασινιάν, χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Τζέι Ντι Βανς αναμένεται μεθαύριο στο Μπακού, την πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν.

Συμφωνία υπό την αιγίδα του Ντόναλντ Τραμπ

Η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν υπέγραψαν τον Αύγουστο μια συμφωνία στην Ουάσιγκτον υπό την αιγίδα του Ντόναλντ Τραμπ που προέβλεπε τον τερματισμό της πολυετούς εδαφικής αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο χωρών.

Αυτή η σύρραξη αφορούσε κυρίως το Ναγκόρνο Καραμπάχ, έναν ορεινό θύλακα που βρέθηκε στο επίκεντρο δύο πολέμων, έναν με την πτώση της ΕΣΣΔ και έναν άλλο το 2020. Το Αζερμπαϊτζάν το ανέκτησε εντέλει από τους Αρμένιους αυτονομιστές έπειτα από μια αστραπιαία επίθεση το 2023.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν, δεξιά, και ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ, στην υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών του Καυκάσου, στον Λευκό Οίκο, την Παρασκευή 8 Αυγούστου 2025.

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ είχε προσφάτως αναφέρει πως αυτή η επίσκεψη θα επιτρέψει «να προχωρήσουν οι ειρηνευτικές προσπάθειες του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και να προωθηθεί η Διαδρομή Τραμπ για τη διεθνή ειρήνη και ευημερία (TRIPP)», αναφερόμενο σε ένα σχέδιο διαμετακομιστικού διαδρόμου.

Η συμφωνία προβλέπει κυρίως τη δημιουργία μιας ζώνης μεταφορών που θα διέρχεται από την Αρμενία και θα συνδέει το Αζερμπαϊτζάν με τον θύλακά του Ναχιτσεβάν δυτικότερα, ενσωματώνοντας την περιοχή σε μια εμπορική διαδρομή από την ανατολή στη δύση, η οποία θα συνδέει την κεντρική Ασία και τη λεκάνη της Κασπίας Θάλασσας με την Ευρώπη.

Οι λεπτομέρειες της επίσκεψης του Αμερικανού αντιπροέδρου δεν έχουν γίνει γνωστές, όμως αυτή πραγματοποιείται την ώρα που η Ουάσιγκτον επιδιώκει να ενισχύσει τη διπλωματική και οικονομική παρουσία της στον Νότιο Καύκασο.

Σε αυτό το κλίμα περίπου 20 αρμενικές οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προέτρεψαν τον Τζέι Ντι Βανς, σε μια ανοικτή επιστολή, να ζητήσει την απελευθέρωση των Αρμενίων που κρατούνται σε φυλακές του Μπακού. Παράλληλα, πρόφυγες από το Καραμπάχ έχουν προγραμματίσει μια συγκέντρωση στο Γερεβάν απόψε για τον ίδιο λόγο.

Την περασμένη εβδομάδα, ένα στρατοδικείο στο Μπακού καταδίκασε σε ποινές, που φθάνουν την ισόβια κάθειρξη, Αρμένιους αυτονομιστές του Καραμπάχ, που έκρινε ένοχους για διεξαγωγή ενός "επιθετικού πολέμου".

