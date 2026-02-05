Αρμενία - Η συγκινητική ιστορία του Βίκεν που απήχθη στον πόλεμο του Ναγκόρνο Καραμπάχ

Το Αζερμπαϊτζάν τον καταδίκασε ως «μισθοφόρο» της Αρμενίας και τον κράτησε στις φυλακές για 5 χρόνια

Επιμέλεια - Ευαγγελία Απολλωνάτου 

Αρμενία - Η συγκινητική ιστορία του Βίκεν που απήχθη στον πόλεμο του Ναγκόρνο Καραμπάχ

O Βίκεν Ελτζεκτζιάν και η σύζυγός του, Λίντα την ημέρα της αποφυλάκισής του. 

Χ
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σύμβολο υπομονής, επιμονής και αγάπης έχει γίνει στην Αρμενία η ιστορία του Βίκεν Ελτζεκτζιάν, ο οποίος κρατήθηκε επί 5 χρόνια σε φυλακές του Αζερμπαϊτζάν και της συζύγου του, Λίντα. Ο Βίκεν Ελτζεκτζιάν, Αρμένιος γεννημένος στην Λίβανο, απήχθη από στρατιωτικές δυνάμεις του Αζερμπαϊτζάν μετά τον πόλεμο στο Ναγκόρνο- Καραμπάχ στις 10 Νοεμβρίου του 2020.

Για τα επόμενα πέντε χρόνια παρέμενε στις φυλακές και επιτρεπόταν να έχει ένα τηλεφώνημα με τη σύζυγο του και ένα γράμμα κάθε μήνα. Η σύζυγός του ξεκίνησε μία τεράστια εκστρατεία για να γίνει γνωστή η ιστορία του και ζητούσε συνεχώς την απελευθέρωσή του.

Τον περασμένο Δεκέμβριο το Αζερμπαϊτζάν έδωσε το όνομα του στη λίστα με όσους Αρμένιους είχε συλλάβει κατά τη διάρκεια του πολέμου και θα τους αποφυλάκιζε. Την τελευταία στιγμή, όμως, ο Βίκεν Ελτζεκτζιάν δεν ήταν μέσα στους αποφυλακισθέντες.

Η απογοήτευση της οικογένειας ήταν μεγάλη. Τελικά στις 14 Ιανουαρίου η ευχή τους έγινε πραγματικά και ο Βίκεν Ελτζεκτζιάν περνούσε ελεύθερος στην Αρμενία. Η στιγμή της επανένωσης με την σύζυγό του έχει καταγραφεί σε ένα εξαιρετικά συγκινητικό βίντεο, όταν την βλέπει για πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια.

Η ιστορία του Βίκεν

Ο Βίκεν Ελτζεκτζιάν γεννήθηκε στην Βηρυτό του Λιβάνου, όπου είχε καταφύγει η οικογένεια του για να γλιτώσει από την γενοκτονία των Αρμενίων την περίοδο 1915-1923. Το 2017 αποφάσισε να φύγει από τον Λίβανο εξαιτίας της κακής κατάστασης της οικονομίας.

Επέστρεψε στην Αρμενία όπου εργάστηκε ως οδηγός ταξί και κάποια στιγμή άνοιξε ένα εστιατόριο με έναν συνεταίρο. Η πανδημία του 2020 του στέρησε την πελατεία και χρειάστηκε να κλείσει την επιχείρησή του.

«Εκείνη την εποχή, η κυβέρνηση της Δημοκρατίας του Αρτσάχ (σ.σ. προηγουμένως γνωστή ως Δημοκρατία του Ναγκόρνο Καραμπάχ) πρόσφερε βοήθεια για στέγαση σε όσους ήθελαν να μετακομίσουν εκεί από την Αρμενία. Ο Βίκεν βρήκε ένα μέρος για να μείνει στο Σούσι [σ.σ. στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ]. Υποτίθεται ότι θα τον συναντούσαμε εκεί το 2020, αλλά τότε ξέσπασε ο πόλεμος και επέστρεψε στο Γερεβάν»., ανέφερε η σύζυγός του.

Η επίθεση του Αζερμπαϊτζάν στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ το 2020 διήρκεσε 44 ημέρες και στοίχισε τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους. Στις 9 Νοεμβρίου, οι αζερικές δυνάμεις κατέλαβαν το Σούσι. Στη συνέχεια, η Ρωσία επέβαλε το τέλος των εχθροπραξιών και ανακοινώθηκε κατάπαυση του πυρός.

Μετά την κατάπαυση του πυρός, ο Βίκεν και ο συνεταίρος του επέστρεψαν στο Σούσι για να προσπαθήσουν να μαζέψουν τα πράγματά τους. Ωστόσο στρατιώτες του Αζερμπαϊτζάν τους σταμάτησαν σε έλεγχο με το αυτοκίνητό τους και τους συνέλαβαν.

«Δεν είχαμε νέα του για ένα μήνα. Στη συνέχεια, έμαθα από τη λιβανέζικη τηλεόραση ότι ο σύζυγός μου ήταν ζωντανός και κρατούμενος στη φυλακή Γκομπουστάν στο Μπακού. Μετά από άλλους οκτώ μήνες χωρίς νέα, έλαβα τελικά ένα γράμμα από τον Βίκεν μέσω της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού (ICRC)», είπε η Λίντα.

«Να με περιμένεις»

Από τότε η Λίντα ξεκίνησε μία τεράστια εκστρατεία και δεν σταμάτησε μέχρι να βγάλει από την φυλακή τον σύζυγό της, ο οποίος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Έδινε συνεντεύξεις, μιλούσε με ανθρωπιστικές οργανώσεις και πολλές φορές δημοσίευε νέα για την κατάσταση της υγείας του ή για τα γράμματα που έστελνε μέσα από την φυλακή.

Πριν την αποφυλάκιση του η οικογένεια, που είχε μήνες να μάθει νέα του Βίκεν, έλαβε τελικά ένα γράμμα. Σε αυτό ο Βίκεν Ελτζεκτζιάν ζητούσε από τον 26χρονο γιο του να τον περιμένει για να είναι στο πλευρό του στον γάμο του. «Θέλω να είμαι στο πλευρό του μονάκριβου γιου μου», έγραφε ο Βίκεν.

«Ήταν ένα πολύ συγκινητικό μήνυμα. Ζήτησε από τον γιο μας να αναβάλει τον γάμο του και μου ζήτησε να φροντίσω τη μητέρα μου, επειδή ήταν πάντα στο πλευρό του και τώρα πάσχει από καρκίνο», ανέφερε τότε η Λίντα Ελτζεκτζιάν.

Φυσικά ο γιος του τον περίμενε και η ευχή όλων για την αποφυλάκιση του πραγματοποιήθηκε μερικές ημέρες αργότερα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:46ΥΓΕΙΑ

ΕΟΔΥ: Επτά θάνατοι από COVID-19 και 9 από γρίπη την τελευταία εβδομάδα

17:45ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δέσμευση λογαριασμών Παναγόπουλου για ξέπλυμα: Το modus operandi, οι απ' ευθείας αναθέσεις έργων 75 εκατ. για κατάρτιση εργαζομένων και η εναλλαγή των ίδιων εταιρειών

17:41ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Έφοδος της ΔΑΕΕ στο σπίτι του Τζιωρτζιώτη - Ξανάρχισαν οι έρευνες για τη φονική έκρηξη

17:33ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Εντοπίστηκε το σημείο διαρροής προπανίου πριν την έκρηξη - Φωτογραφία ντοκουμέντο

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Αρμενία - Η ιστορία του Βίκεν που εμπνέει ελπίδα: Απήχθη στον πόλεμο του Ναγκόρνο Καραμπάχ - Μετά από 5 χρόνια στη φυλακή βρίσκεται πλέον στην αγκαλιά της γυναίκας του

17:26ΕΛΛΑΔΑ

35 χρόνια από τη συντριβή του C-130 στο όρος Όθρυς με 63 νεκρούς: «Επί 3 ημέρες δεν μπορούσαμε να εντοπίσουμε τίποτα» λέει απόστρατος πτέραρχος

17:24ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο Ισραήλ: Έκτακτο συμβούλιο Ασφαλείας πριν τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στο Ομάν

17:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live η συνέντευξη Μητσοτάκη στο περιοδικό «Foreign Policy»

17:05ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Hellenic Heritage: Ψηφιακή πρόσβαση στον Πολιτισμό - Από τον Απρίλιο σε πλήρη ισχύ

17:03ΚΟΣΜΟΣ

Η μυστηριώδης ασθένεια του Πράσινου Ακρωτηρίου που χτυπά τουρίστες: Δραματική προειδοποίηση από οικογένεια Βρετανίδας

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία - Πύργος: Κατέρρευσε ο κεντρικός αγωγός ύδρευσης - Κλειστά τα σχολεία την Παρασκευή

16:48ΑΠΟΨΕΙΣ

Καζακστάν: Το σχέδιο νέου Συντάγματος της χώρας στο πλαίσιο θεσμικών μεταρρυθμίσεων

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Θανατηφόρο τροχαίο στον ΒΟΑΚ - Μία γυναίκα νεκρή και τρεις τραυματίες

16:37ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρός άντρας που έπεσε από μπαλκόνι 4ου ορόφου

16:30ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έκρηξη σε διαμέρισμα στην περιοχή της Καλαμαριάς

16:16ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μασκ «κατέβασε τον διακόπτη»: Τα Starlink των Ρώσων βγήκαν εκτός μάχης στην Ουκρανία - Πώς αλλάζει το πεδίο της μάχης

16:01ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ και Ρωσία επαναφέρουν τον διάλογο μεταξύ στρατιωτικών υψηλού επιπέδου

16:00MEETING POINT

Βενιζέλος στο Newsbomb: Ανιστόρητο ότι ασκώ κριτική επειδή ο Μητσοτάκης δεν με πρότεινε για Πρόεδρο Δημοκρατίας

15:52LIFESTYLE

Survivor spoiler: Πότε θα δούμε τους νέους παίκτες στον Άγιο Δομίνικο

15:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παναγόπουλος για δέσμευση των λογαριασμών του: «Δεν έχω να κρύψω τίποτα - Θέμα χρόνου η αποκατάσταση της αλήθειας»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:26ΕΛΛΑΔΑ

Αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας ο στρατιωτικός που συνελήφθη για κατασκοπεία - Η δράση του

10:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Ποιος είναι ο «ψυχρός» πατέρας της - Η θητεία στον Σοβιετικό στρατό και ο φόβος του Πούτιν

13:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Θανάσης Σκουρτόπουλος: Υπέστη καρδιακή ανακοπή ενώ βρισκόταν στο σπίτι του στην Μογγολία

19:34ΕΘΝΙΚΑ

Επίδειξη δύναμης της Πολεμικής Αεροπορίας: Ταυτόχρονη συμμετοχή σε τρεις διεθνείς ασκήσεις

16:37ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρός άντρας που έπεσε από μπαλκόνι 4ου ορόφου

17:03ΚΟΣΜΟΣ

Η μυστηριώδης ασθένεια του Πράσινου Ακρωτηρίου που χτυπά τουρίστες: Δραματική προειδοποίηση από οικογένεια Βρετανίδας

07:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτή είναι η 56χρονη δασκάλα γιόγκα που ανατίναζε οχήματα επειδή δεν της έδιναν δανεικά

07:44ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Ο πραγματικός λόγος που οι γονείς της δεν πηγαίνουν στη Γερμανία να τη βρουν

06:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Τα ψέματα του πατέρα στην Αστυνομία - Γιατί φοβόταν τον... Πούτιν

14:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Νόμος Κατσέλη: Δικαίωση για 250.000 δανειολήπτες από τον Άρειο Πάγο – Πώς υπολογίζεται πλέον ο τόκος στα «κόκκινα» δάνεια

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Θανατηφόρο τροχαίο στον ΒΟΑΚ - Μία γυναίκα νεκρή και τρεις τραυματίες

16:16ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μασκ «κατέβασε τον διακόπτη»: Τα Starlink των Ρώσων βγήκαν εκτός μάχης στην Ουκρανία - Πώς αλλάζει το πεδίο της μάχης

14:52ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: «Ο Σερκάν πέθανε μπρος στα μάτια των παιδιών του, εγώ υπέστην έμφραγμα» λέει ο πατέρας του

17:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live η συνέντευξη Μητσοτάκη στο περιοδικό «Foreign Policy»

09:46ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: Υβριδικός πόλεμος στο διάστημα: Ρωσικά διαστημικά σκάφη αναχαίτισαν τουλάχιστον 12 δορυφόρους της Ευρώπης

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοφανής υπόθεση κατασκοπείας:Συνελήφθη αξιωματικός για μετάδοση μυστικών πληροφορίων σε ξένη χώρα

15:21ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αιτωλοακαρνανία: Νεκρό βρέφος 6 μηνών

16:00MEETING POINT

Βενιζέλος στο Newsbomb: Ανιστόρητο ότι ασκώ κριτική επειδή ο Μητσοτάκης δεν με πρότεινε για Πρόεδρο Δημοκρατίας

15:37ΠΑΙΔΕΙΑ

Εθνικό Απολυτήριο: Εξετάσεις με την Τράπεζα Θεμάτων από την Α’ Λυκείου – Τα σενάρια για τις αλλαγές

12:56ΚΑΙΡΟΣ

Τσατραφύλλιας: Το ένα μετά το άλλο έρχονται τα βαρομετρικά χαμηλά, αλλά χωρίς τα «βαριά» κρύα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ