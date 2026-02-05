Αρμενία - Η συγκινητική ιστορία του Βίκεν που απήχθη στον πόλεμο του Ναγκόρνο Καραμπάχ

Σύμβολο υπομονής, επιμονής και αγάπης έχει γίνει στην Αρμενία η ιστορία του Βίκεν Ελτζεκτζιάν, ο οποίος κρατήθηκε επί 5 χρόνια σε φυλακές του Αζερμπαϊτζάν και της συζύγου του, Λίντα. Ο Βίκεν Ελτζεκτζιάν, Αρμένιος γεννημένος στην Λίβανο, απήχθη από στρατιωτικές δυνάμεις του Αζερμπαϊτζάν μετά τον πόλεμο στο Ναγκόρνο- Καραμπάχ στις 10 Νοεμβρίου του 2020.

Για τα επόμενα πέντε χρόνια παρέμενε στις φυλακές και επιτρεπόταν να έχει ένα τηλεφώνημα με τη σύζυγο του και ένα γράμμα κάθε μήνα. Η σύζυγός του ξεκίνησε μία τεράστια εκστρατεία για να γίνει γνωστή η ιστορία του και ζητούσε συνεχώς την απελευθέρωσή του.

Τον περασμένο Δεκέμβριο το Αζερμπαϊτζάν έδωσε το όνομα του στη λίστα με όσους Αρμένιους είχε συλλάβει κατά τη διάρκεια του πολέμου και θα τους αποφυλάκιζε. Την τελευταία στιγμή, όμως, ο Βίκεν Ελτζεκτζιάν δεν ήταν μέσα στους αποφυλακισθέντες.

Η απογοήτευση της οικογένειας ήταν μεγάλη. Τελικά στις 14 Ιανουαρίου η ευχή τους έγινε πραγματικά και ο Βίκεν Ελτζεκτζιάν περνούσε ελεύθερος στην Αρμενία. Η στιγμή της επανένωσης με την σύζυγό του έχει καταγραφεί σε ένα εξαιρετικά συγκινητικό βίντεο, όταν την βλέπει για πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια.

Η ιστορία του Βίκεν

Ο Βίκεν Ελτζεκτζιάν γεννήθηκε στην Βηρυτό του Λιβάνου, όπου είχε καταφύγει η οικογένεια του για να γλιτώσει από την γενοκτονία των Αρμενίων την περίοδο 1915-1923. Το 2017 αποφάσισε να φύγει από τον Λίβανο εξαιτίας της κακής κατάστασης της οικονομίας.

Επέστρεψε στην Αρμενία όπου εργάστηκε ως οδηγός ταξί και κάποια στιγμή άνοιξε ένα εστιατόριο με έναν συνεταίρο. Η πανδημία του 2020 του στέρησε την πελατεία και χρειάστηκε να κλείσει την επιχείρησή του.

«Εκείνη την εποχή, η κυβέρνηση της Δημοκρατίας του Αρτσάχ (σ.σ. προηγουμένως γνωστή ως Δημοκρατία του Ναγκόρνο Καραμπάχ) πρόσφερε βοήθεια για στέγαση σε όσους ήθελαν να μετακομίσουν εκεί από την Αρμενία. Ο Βίκεν βρήκε ένα μέρος για να μείνει στο Σούσι [σ.σ. στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ]. Υποτίθεται ότι θα τον συναντούσαμε εκεί το 2020, αλλά τότε ξέσπασε ο πόλεμος και επέστρεψε στο Γερεβάν»., ανέφερε η σύζυγός του.

Η επίθεση του Αζερμπαϊτζάν στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ το 2020 διήρκεσε 44 ημέρες και στοίχισε τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους. Στις 9 Νοεμβρίου, οι αζερικές δυνάμεις κατέλαβαν το Σούσι. Στη συνέχεια, η Ρωσία επέβαλε το τέλος των εχθροπραξιών και ανακοινώθηκε κατάπαυση του πυρός.

Μετά την κατάπαυση του πυρός, ο Βίκεν και ο συνεταίρος του επέστρεψαν στο Σούσι για να προσπαθήσουν να μαζέψουν τα πράγματά τους. Ωστόσο στρατιώτες του Αζερμπαϊτζάν τους σταμάτησαν σε έλεγχο με το αυτοκίνητό τους και τους συνέλαβαν.

«Δεν είχαμε νέα του για ένα μήνα. Στη συνέχεια, έμαθα από τη λιβανέζικη τηλεόραση ότι ο σύζυγός μου ήταν ζωντανός και κρατούμενος στη φυλακή Γκομπουστάν στο Μπακού. Μετά από άλλους οκτώ μήνες χωρίς νέα, έλαβα τελικά ένα γράμμα από τον Βίκεν μέσω της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού (ICRC)», είπε η Λίντα.

«Να με περιμένεις»

Από τότε η Λίντα ξεκίνησε μία τεράστια εκστρατεία και δεν σταμάτησε μέχρι να βγάλει από την φυλακή τον σύζυγό της, ο οποίος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Έδινε συνεντεύξεις, μιλούσε με ανθρωπιστικές οργανώσεις και πολλές φορές δημοσίευε νέα για την κατάσταση της υγείας του ή για τα γράμματα που έστελνε μέσα από την φυλακή.

Πριν την αποφυλάκιση του η οικογένεια, που είχε μήνες να μάθει νέα του Βίκεν, έλαβε τελικά ένα γράμμα. Σε αυτό ο Βίκεν Ελτζεκτζιάν ζητούσε από τον 26χρονο γιο του να τον περιμένει για να είναι στο πλευρό του στον γάμο του. «Θέλω να είμαι στο πλευρό του μονάκριβου γιου μου», έγραφε ο Βίκεν.

«Ήταν ένα πολύ συγκινητικό μήνυμα. Ζήτησε από τον γιο μας να αναβάλει τον γάμο του και μου ζήτησε να φροντίσω τη μητέρα μου, επειδή ήταν πάντα στο πλευρό του και τώρα πάσχει από καρκίνο», ανέφερε τότε η Λίντα Ελτζεκτζιάν.

Φυσικά ο γιος του τον περίμενε και η ευχή όλων για την αποφυλάκιση του πραγματοποιήθηκε μερικές ημέρες αργότερα.

