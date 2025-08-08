Ιστορική ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και Αρμενίας με πρωτοβουλία Τραμπ

Ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ (δεξιά) και ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν (αριστερά), στη φωτογραφία που δόθηκε στη δημοσιότητα την Πέμπτη 10 Ιουλίου 2025.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Παρασκευής (ώρα Ελλάδος), μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Truth Social, ότι θα υποδεχθεί τους ηγέτες του Αζερμπαϊτζάν και της Αρμενίας για την επίσημη υπογραφή συμφωνίας ειρήνης.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί ένα καθοριστικό βήμα στις σχέσεις των δύο χωρών, έπειτα από δεκαετίες έντασης και συγκρούσεων για την περιοχή του Ναγκόρνο-Καραμπάχ.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να συνάψουν διμερείς οικονομικές συμφωνίες με τις δύο χώρες, ενισχύοντας τη στρατηγική τους συνεργασία με την Ουάσιγκτον.

«Είμαι ιδιαίτερα περήφανος για αυτούς τους θαρραλέους ηγέτες που έκαναν το σωστό για τους υπέροχους λαούς της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν. Η μέρα αυτή θα μείνει στην ιστορία, όχι μόνο για την Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν, αλλά και για τις Ηνωμένες Πολιτείες και ολόκληρο τον κόσμο», έγραψε στην ανάρτησή του ο Τραμπ.