Επ’ αόριστον απεργία από σήμερα στις λαϊκές αγορές – Τι διεκδικούν οι παραγωγοί

Σε πανελλαδική απεργία επ’ αόριστον από σήμερα, Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026 προχωρούν οι φορείς των λαϊκών αγορών σε ολόκληρη τη χώρα.

Την απόφαση συνυπογράφουν η Συνομοσπονδία Λαϊκών Αγορών Ελλάδας, η Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών, η Ομοσπονδία Περιφερειακών Λαϊκών Αγορών Αττικής, καθώς και οι ομοσπονδίες επαγγελματιών και παραγωγών πωλητών σε όλη τη χώρα.

Σε ανακοίνωσή της, η Συνομοσπονδία κάνει λόγο για «μονόδρομο», σημειώνοντας ότι, παρότι παραγωγοί και αυτοαπασχολούμενοι αγρότες διαθέτουν τα προϊόντα τους σε χαμηλές τιμές, οι πολιτικές που εφαρμόζονται επιβαρύνουν το κόστος σε όλα τα στάδια της διακίνησης. Παράλληλα, δηλώνει τη στήριξή της στους αγρότες και στις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Στο πλαίσιο της απεργίας προβάλλονται σειρά αιτημάτων, με αιχμή το ζήτημα της ακρίβειας στις λαϊκές αγορές και τη στήριξη του αγροτικού κόσμου μέσω της μείωσης του κόστους παραγωγής. Μεταξύ άλλων, οι φορείς ζητούν την κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης, την άμεση απόσυρση της πρόσθετης φορολόγησης 10%, αλλαγές στο ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής, καθώς και τροποποιήσεις στον νόμο 4849/2021, τον οποίο χαρακτηρίζουν πηγή «σοβαρών αγκυλώσεων» που δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας των λαϊκών αγορών.

«Η πανελλαδική απεργία επ’ αόριστον αποτελεί μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, με τους εκπροσώπους των λαϊκών αγορών να τονίζουν ότι στηρίζουν τα νοικοκυριά, τους αγρότες και τους καταναλωτές και πως δεν θα επιτρέψουν, όπως αναφέρουν, να μετατραπούν σε θύμα πολιτικών που οδηγούν στην ακρίβεια, στη συγκέντρωση της αγοράς και στην απαξίωση του πρωτογενούς τομέα. «Οι λαϊκές αγορές είναι και θα παραμείνουν πρώτα λαϊκές και μετά αγορές», καταλήγουν.

Το πρόγραμμα των απεργιακών κινητοποιήσεων

Τριήμερο πρόγραμμα απεργιακών κινητοποιήσεων ανακοίνωσε η Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών (ΠΟΣΠΛΑ), στο πλαίσιο της επ' αόριστον απεργίας στις λαϊκές αγορές που ξεκινάει στις 7 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το πρόγραμμα των κινητοποιήσεων ξεκινά την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου με συγκέντρωση στην Πλατεία Συντάγματος στις 09:30 και πορεία προς το υπουργείο Οικονομικών στην οδό Νίκης. Την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στην κεντρική πύλη της Λαχαναγοράς στον Ρέντη, στις 08:00, ενώ την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί μηχανοκίνητη πορεία με σημείο συγκέντρωσης Κηφισού και Λένορμαν (στον παράδρομο στην Παναγίτσα) και προορισμό τα διόδια Αφιδνών.

Όπως επισημαίνει η ΠΟΣΠΛΑ στην ανάρτησή της, ο θεσμός των λαϊκών αγορών συμπληρώνει 100 χρόνια λειτουργίας, με το μέλλον του να παραμένει αβέβαιο.