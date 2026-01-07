«Ποδαρικό» με μπαράζ προτάσεων για την Ενέργεια από το ΠΑΣΟΚ

Από σήμερα μέχρι την Κυριακή, η Χαριλάου Τρικούπη παρουσιάζει μια σειρά προτάσεων για την Ενέργεια. Πρόκειται για μια διαδικτυακή καμπάνια που θα περιλαμβάνει τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ και άρθρα των στελεχών του σε ΜΜΕ.



Συγκεκριμένα σήμερα Τετάρτη, το ΠΑΣΟΚ κάνει «ποδαρικό» ανοίγοντας την ατζέντα της ενέργειας, παρουσιάζοντας προτάσεις για 7 cents την κιλοβατώρα, αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και ενεργειακές κοινότητες.



Την Πέμπτη θα ακολουθήσει η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τα νοικοκυριά (τιμολόγια) αλλά και την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας.



Την Παρασκευή και το Σάββατο θα παρουσιαστεί η συνολική πολιτική για την δίκαιη πράσινη μετάβαση.

Τέλος, η κορύφωση της καμπάνιας του ΠΑΣΟΚ θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή, οπότε και διεξάγεται η συνδιάσκεψη της Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη, περιοχή που επλήγη απο την κυβερνητική επιλογή της βίαιης απολιγνιτοποίησης.

Διαβάστε επίσης