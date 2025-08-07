ΗΠΑ - Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ θα συναντηθεί με τον Πούτιν μόνο αν αυτός συναντηθεί με τον Ζελένσκι

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλαντ Τραμπ θα συναντηθεί με τον Βλαντιμίρ Πούτιν μόνο αν ο Ρώσος ηγέτης συναντηθεί και με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αποκαλύπτει αποκλειστικά η εφημερίδα The Post.

«Ο Πούτιν πρέπει να συναντηθεί με τον Ζελένσκι για να πραγματοποιηθεί η συνάντηση», δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στην εφημερίδα The Post. «Δεν έχει καθοριστεί ακόμη ο τόπος».

Το Κρεμλίνο ισχυρίστηκε την Πέμπτη ότι η Μόσχα και η Ουάσινγκτον συμφώνησαν «κατ' αρχήν» να πραγματοποιήσουν μια κατ' ιδίαν συνάντηση μεταξύ του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ. Λίγες ώρες αφότου ο τελευταίος δήλωσε ότι δεν ήταν ακόμα σίγουρος αν το Κρεμλίνο «τον εκμεταλλευόταν».

«Συμφωνήθηκε κατ' αρχήν η διεξαγωγή διμερούς συνόδου κορυφής τις επόμενες ημέρες, δηλαδή συνάντησης μεταξύ του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ», δήλωσε ο σύμβουλος του Πούτιν Γιούρι Ουσάκοφ, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία αυτή έγινε «κατόπιν πρότασης της αμερικανικής πλευράς».

Στην πραγματικότητα, ο Λευκός Οίκος δεν είχε επιβεβαιώσει τη διμερή συνάντηση, ούτε την ανέφερε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου την Τετάρτη, στην οποία μίλησε για μια πιθανή τριμερή συνάντηση μεταξύ των Προέδρων των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Ουκρανίας.

Ωστόσο, ο Τραμπ δεν ήταν υπερβολικά αισιόδοξος για την προοπτική της τριμερούς συνάντησης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, σημειώνοντας ότι «έχει απογοητευτεί στο παρελθόν» από τις υποσχέσεις της Μόσχας για την επιδίωξη της ειρήνης.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η απογοήτευσή του για τις υποσχέσεις ειρήνης του Πούτιν προς τον Τραμπ, που ήρθαν λίγο πριν από την έναρξη πιο σφοδρών αεροπορικών επιθέσεων εναντίον Ουκρανών αμάχων.

«Μιλάει όμορφα και μετά βομβαρδίζει τους πάντες», είπε ο Τραμπ.

Η διοργάνωση μιας διμερούς συνάντησης πριν από μια τριμερή συνάντηση ενέχει τον κίνδυνο ο Πούτιν να συνεχίσει να «παίζει» με τον Τραμπ με ανούσιες συνομιλίες — κάτι για το οποίο ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει συχνά διαμαρτυρηθεί.

Ο Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι θα γνωρίζει «μέσα σε λίγες εβδομάδες, ίσως και λιγότερο» αν ο Πούτιν είναι σοβαρός όσον αφορά τον τερματισμό του πολέμου.

Μια τριμερής συνάντηση θα αποτελούσε ένα μεγάλο βήμα προς τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Κανένας άλλος ηγέτης στον κόσμο — συμπεριλαμβανομένου του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν — δεν κατάφερε να φέρει τους δύο εμπόλεμους στην ίδια αίθουσα από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022.

Ωστόσο, το Κρεμλίνο εξακολουθεί να αντιτίθεται στην ιδέα μιας συνάντησης του Τραμπ με τον Ζελένσκι.

«Πρώτα απ' όλα, προτείνουμε να επικεντρωθούμε στην προετοιμασία μιας διμερούς συνάντησης με τον Τραμπ και θεωρούμε ότι το κύριο θέμα είναι αυτή η συνάντηση να είναι επιτυχής και αποτελεσματική», δήλωσε ο Ουσάκοφ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ρωσική χρηματιστηριακή αγορά σημείωσε άνοδο περίπου 4,5% μετά την ανακοίνωση του Κρεμλίνου ότι θα πραγματοποιηθεί η κατ' ιδίαν συνάντηση.