Αυστραλία: Συνελήφθη άνδρας που εξέφρασε την στήριξη του προς τους δράστες της παραλίας Μποντάι

Ο 39χρονος Μάρτιν Γκλιν, ο οποίος εμφανίστηκε στο δικαστήριο του Περθ την Τετάρτη, βρίσκεται αντιμέτωπος με τις κατηγορίες της ρατσιστικής βίας, της κατοχής απαγορευμένου όπλου και της μη σωστής αποθήκευσης πυροβόλων όπλων

Newsbomb

Αυστραλία: Συνελήφθη άνδρας που εξέφρασε την στήριξη του προς τους δράστες της παραλίας Μποντάι

Πολίτες συγκεντρώνονται σε αυτοσχέδιο μνημείο για τους νεκρούς της τρομοκρατικής επίθεσης στην παραλία Μποντάι του Σίδνεϊ, τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025.

AP/Mark Baker/Αρχείου
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένας άνδρας από την Δυτική Αυστραλία, ο οποίος εξέφρασε την στήριξη του προς τους δράστες της επίθεσης στην παραλία Μποντάι, συνελήφθη αφού οι Αρχές βρήκαν στο σπίτι του αρκετά όπλα, αποθέματα πυρομαχικών και μια λίστα αγορών για υλικά κατασκευής βόμβας. Ο 39χρονος Μάρτιν Γκλιν, ο οποίος εμφανίστηκε στο δικαστήριο του Περθ την Τετάρτη, βρίσκεται αντιμέτωπος με τις κατηγορίες της ρατσιστικής βίας, της κατοχής απαγορευμένου όπλου και της μη σωστής αποθήκευσης πυροβόλων όπλων.

Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι, κατά τη διάρκεια αστυνομικής έφοδος που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του 39χρονου μετά από ανώνυμη καταγγελία, βρέθηκαν σημαίες της Χάμας και της Χεζμπολάχ, δύο οργανώσεις που έχουν χαρακτηριστεί τρομοκρατικές από την Αυστραλία.

Σε δήλωσή του, ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε, είπε ότι «δεν υπάρχει χώρος στην Αυστραλία για αντισημιτισμό, μίσος και βίαιες ιδεολογίες».

Σύμφωνα με τα όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, ο Μάρτιν Γκλιν δημοσίευσε στο Instagram λίγες ώρες μετά την επίθεση των δύο ανδρών σε μια εκδήλωση για το Χανουκά στην παραλία Μποντάι του Σίδνεϊ στις 14 Δεκεμβρίου, στην οποία δολοφονήθηκαν 15 άτομα, για να υποστηρίξει τις ενέργειές τους.

Australia Shooting

Πολίτες αγκαλιάζονται δίπλα από το αυτοσχέδιο μνημείο για τους 15 νεκρούς της τρομοκρατικής επίθεσης κατά τη διάρκεια εβραϊκής εκδήλωσης για το Χανουκά στην παραλία Μποντάι.

AP/Mark Baker

«Ένα μέλος της κοινότητας είδε μια ανάρτηση του άνδρα στο διαδίκτυο, αναγνώρισε ότι δεν ήταν σωστό και το ανέφερε στην αστυνομία», δήλωσε η αναπληρώτρια πρωθυπουργός της Δυτικής Αυστραλίας, Ρίτα Σαφιότι, στους δημοσιογράφους την παραμονή των Χριστουγέννων.

Στη συνέχεια, η αστυνομία έψαξε το σπίτι του 39χρονου στο Yangebup, ένα προάστιο του Περθ, και φέρεται να βρήκε ένα σημειωματάριο με αντισημιτικά σχόλια και αναφορές στη ναζιστική ιδεολογία.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, κατασχέθηκαν επίσης τρεις σημαίες, έξι τουφέκια και περίπου 4.000 σφαίρες.

«Δεν είναι παράνομο ή ανάρμοστο να υποστηρίζει κανείς την παλαιστινιακή υπόθεση», δήλωσε ο δικαστής Μπέντζαμιν Τάιερς στο δικαστήριο την Τετάρτη. «Όμως, αυτό που δεν είναι σωστό είναι να δημοσιεύεις σχόλια στο διαδίκτυο που υποστηρίζουν τη σφαγή αθώων αμάχων», συμπλήρωσε ο ίδιος, σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα The Sydney Morning Herald.

Στο δικαστήριο, ο Γκλιν, ο οποίος εκπροσώπησε τον εαυτό του, δήλωσε ότι είχε «μια απόλυτη άποψη για τον πόλεμο στη Γάζα, αλλά ήλπιζα να αναδείξω την υποκρισία που επικρατεί μέσω της ανάρτησής μου στο Instagram».

Ο 39χρονος δήλωσε ότι έκανε προετοιμασίες για την «ημέρα της καταστροφής» και ότι το φερόμενο «υλικό κατασκευής βομβών» ήταν στην πραγματικότητα υλικό για ανάφλεξη φωτιάς. «Δεν είχα την πρόθεση να βλάψω κάποιον», είπε.

Ο αστυνομικός διευθυντής της Δυτικής Αυστραλίας, Κολ Μπαλντς, δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι η έρευνα βρίσκεται σε αρχικό στάδιο, αλλά δεν υπάρχει ανησυχητικό ιστορικό του συγκεκριμένου ατόμου.

Ο Μάρτιν Γκλιν, πρώην εργάτης ορυχείου, δεν έλαβε αναστολή και θα εμφανιστεί ξανά στο δικαστήριο στις 3 Φεβρουαρίου.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:25ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε στο λιμάνι - Ομάδα πυροτεχνουργών για την ασφαλή εξουδετέρωση

11:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Πρόταση 7.000.000 ευρώ για Μανδά - Οι απαιτήσεις της Λάτσιο

11:25ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Συνελήφθη άνδρας που εξέφρασε την στήριξη του προς τους δράστες της παραλίας Μποντάι

11:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα κάλαντα των Χριστουγέννων στον πρωθυπουργό από το Μουσικό Σχολείο Αλίμου

11:09ΚΟΣΜΟΣ

Πορτογαλία: 13χρονος Βρετανός μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου - Τον δολοφόνησε ο πρώην σύντροφος της μητέρας του

11:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Σε λειτουργία η ψηφιακή πλατφόρμα για τον έλεγχο των ιδιωτικών πρατηρίων καυσίμων

10:58ΕΛΛΑΔΑ

Στα «λευκά» τα χιονοδρομικά κέντρα Ανηλίου και Βασιλίτσας

10:52LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Σκληρή μάχη για Καινούργιου-Λιάγκα

10:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (24/12) - Με Κύπελλο Εθνών Αφρικής

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πίεση για την Tesla καθώς δυναμώνει ο ανταγωνισμός

10:48ΕΛΛΑΔΑ

Ανασκόπηση 2025

10:45ΚΟΣΜΟΣ

87χρονη εργάζεται σε δύο δουλειές για 10 ευρώ την ώρα: «Δεν μπορώ ακόμη να συνταξιοδοτηθώ»

10:37ΚΟΣΜΟΣ

Μουσείο Λούβρου: Τοποθέτησε κάγκελα ασφαλείας στο μπαλκόνι της ιστορικής ληστείας

10:33ΚΟΣΜΟΣ

«Dancing with the Stars»: Επέστρεψε το σόου στην Ουκρανία - Συγκινεί το σπέσιαλ επεισόδιο με τους ήρωες πολέμου

10:31ΕΛΛΑΔΑ

Με κάθε Ευχοστολίδι διπλή προσφορά στα παιδιά – Για κάθε παιδική ευχή που πραγματοποιούμε ο ΟΠΑΠ εκπληρώνει άλλη μία εκ μέρους μας

10:17ΜΠΑΣΚΕΤ

«Μάγοι για το 8ο» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ισχυρίζονται ότι ανακάλυψαν τον τάφο του Άγιου Βασίλη: Αυτή είναι η χώρα που βρέθηκε

10:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Παγωμένη» η τουριστική αγορά: Βουτιά στις πληρότητες των παραδοσιακών χειμερινών προορισμών

09:57ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκία: Πληροφορίες ότι η αεροσυνοδός στο Falcon που συνετρίβη ήταν Ελληνίδα

09:43ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έξι έφηβοι από 14 έως 19 ετών κατηγορούνται για ομαδικό βιασμό και εκδικητική προνογραφία σε βάρος 13χρονης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:57ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκία: Πληροφορίες ότι η αεροσυνοδός στο Falcon που συνετρίβη ήταν Ελληνίδα

08:13ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών στις εθνικές οδούς: Με χαμηλές ταχύτητες, από μία λωρίδα περνούν οι εκδρομείς των Χριστουγέννων

16:12WHAT THE FACT

Έκταση 106 τ.μ. στα σύνορα Ελλάδας - Αλβανίας: Φιλοξενεί πάνω από 100.000 «κατοίκους» που σκαρφαλώνουν

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ο Ανεστίδης πουλάει, σιγή ασυρμάτου από Σαμαρά, άλλος κόσμος στα μπλόκα φέτος, ο ΓΑΠ των Τεμπών, οι 550 του defense tech και η Vodafone, η ΔΕΗ και οι οπτικές ίνες

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: «Βάσανο» για χιλιάδες εκδρομείς, ουρές χιλιομέτρων και ταλαιπωρία - Δημογλίδου: «Μόνο οι αγρότες των Μαλγάρων ήταν συνεργάσιμοι»

13:14ΚΟΣΜΟΣ

H «αχίλλειος πτέρνα» των S-400: Την ανακάλυψαν οι Ουκρανοί, «καίγονται» και οι Τούρκοι

09:43ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έξι έφηβοι από 14 έως 19 ετών κατηγορούνται για ομαδικό βιασμό και εκδικητική προνογραφία σε βάρος 13χρονης

11:25ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε στο λιμάνι - Ομάδα πυροτεχνουργών για την ασφαλή εξουδετέρωση

13:48WHAT THE FACT

Το πιο δηλητηριώδες ψάρι του κόσμου μπαίνει στα ελληνικά πιάτα - Έχει πάνω από 70 παράσιτα

07:59ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή αεροσκάφους στην Τουρκία: Ο πιλότος ανέφερε «ηλεκτρική βλάβη» και ζήτησε αναγκαστική προσγείωση, 40 λεπτά μετά την απογείωση

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το 2026 έρχεται με αυξήσεις και φοροελαφρύνσεις για μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, οικογένειες, συνταξιούχους – Όλες οι ημερομηνίες

09:27ΚΟΣΜΟΣ

«Για όλα φταίει ο Πούτιν» - Ρωσικό χριστουγεννιάτικο σποτ ειρωνεύεται την Ευρώπη

09:23ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στην Τουρκία: Πώς «άνοιξαν» 700 τρύπες-μαμούθ που απειλούν το Ικόνιο - Βίντεο και εικόνες

08:38ΚΟΣΜΟΣ

Στο κρησφύγετο της ντροπής του Έπσταϊν: Έργα τέχνης με παιδιά σε περίεργες πόζες, ταριχευμένα ζώα και κοστούμια ρόλων

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικά αλιευτικά έχουν «ζώσει» το Αγαθονήσι: «Το λιμενικό σφυρίζει αδιάφορα, θα γίνει θερμό επεισόδιο» αναφέρουν εξοργισμένοι ψαράδες στο newsbomb – Βίντεο-ντοκουμέντο

19:53ΚΟΣΜΟΣ

Ζαχάροβα: «Συγχαρητήρια για το νέο κατώτατο σημείο» - Οι ρωσικοί λύκοι, οι τάρανδοι και τα «γουρουνάκια»

23:01ΚΟΣΜΟΣ

Λιβύη: Ποιος ήταν ο στρατηγός Μοχάμεντ Άλι Άχμεντ αλ-Χαντάντ

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παραμονή Χριστουγέννων: Το ωράριο μαγαζιών, σούπερ μάρκετ και εμπορικών κέντρων

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ισχυρίζονται ότι ανακάλυψαν τον τάφο του Άγιου Βασίλη: Αυτή είναι η χώρα που βρέθηκε

08:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με βροχές και καταιγίδες τα Κάλαντα σήμερα - Η πρόγνωση Καλλιάνου για τα Χριστούγεννα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ