Αυστραλία: Συνελήφθη άνδρας που εξέφρασε την στήριξη του προς τους δράστες της παραλίας Μποντάι

Πολίτες συγκεντρώνονται σε αυτοσχέδιο μνημείο για τους νεκρούς της τρομοκρατικής επίθεσης στην παραλία Μποντάι του Σίδνεϊ, τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025.

Ένας άνδρας από την Δυτική Αυστραλία, ο οποίος εξέφρασε την στήριξη του προς τους δράστες της επίθεσης στην παραλία Μποντάι, συνελήφθη αφού οι Αρχές βρήκαν στο σπίτι του αρκετά όπλα, αποθέματα πυρομαχικών και μια λίστα αγορών για υλικά κατασκευής βόμβας. Ο 39χρονος Μάρτιν Γκλιν, ο οποίος εμφανίστηκε στο δικαστήριο του Περθ την Τετάρτη, βρίσκεται αντιμέτωπος με τις κατηγορίες της ρατσιστικής βίας, της κατοχής απαγορευμένου όπλου και της μη σωστής αποθήκευσης πυροβόλων όπλων.

Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι, κατά τη διάρκεια αστυνομικής έφοδος που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του 39χρονου μετά από ανώνυμη καταγγελία, βρέθηκαν σημαίες της Χάμας και της Χεζμπολάχ, δύο οργανώσεις που έχουν χαρακτηριστεί τρομοκρατικές από την Αυστραλία.

Σε δήλωσή του, ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε, είπε ότι «δεν υπάρχει χώρος στην Αυστραλία για αντισημιτισμό, μίσος και βίαιες ιδεολογίες».

Σύμφωνα με τα όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, ο Μάρτιν Γκλιν δημοσίευσε στο Instagram λίγες ώρες μετά την επίθεση των δύο ανδρών σε μια εκδήλωση για το Χανουκά στην παραλία Μποντάι του Σίδνεϊ στις 14 Δεκεμβρίου, στην οποία δολοφονήθηκαν 15 άτομα, για να υποστηρίξει τις ενέργειές τους.

Πολίτες αγκαλιάζονται δίπλα από το αυτοσχέδιο μνημείο για τους 15 νεκρούς της τρομοκρατικής επίθεσης κατά τη διάρκεια εβραϊκής εκδήλωσης για το Χανουκά στην παραλία Μποντάι. AP/Mark Baker

«Ένα μέλος της κοινότητας είδε μια ανάρτηση του άνδρα στο διαδίκτυο, αναγνώρισε ότι δεν ήταν σωστό και το ανέφερε στην αστυνομία», δήλωσε η αναπληρώτρια πρωθυπουργός της Δυτικής Αυστραλίας, Ρίτα Σαφιότι, στους δημοσιογράφους την παραμονή των Χριστουγέννων.

Στη συνέχεια, η αστυνομία έψαξε το σπίτι του 39χρονου στο Yangebup, ένα προάστιο του Περθ, και φέρεται να βρήκε ένα σημειωματάριο με αντισημιτικά σχόλια και αναφορές στη ναζιστική ιδεολογία.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, κατασχέθηκαν επίσης τρεις σημαίες, έξι τουφέκια και περίπου 4.000 σφαίρες.

«Δεν είναι παράνομο ή ανάρμοστο να υποστηρίζει κανείς την παλαιστινιακή υπόθεση», δήλωσε ο δικαστής Μπέντζαμιν Τάιερς στο δικαστήριο την Τετάρτη. «Όμως, αυτό που δεν είναι σωστό είναι να δημοσιεύεις σχόλια στο διαδίκτυο που υποστηρίζουν τη σφαγή αθώων αμάχων», συμπλήρωσε ο ίδιος, σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα The Sydney Morning Herald.

Στο δικαστήριο, ο Γκλιν, ο οποίος εκπροσώπησε τον εαυτό του, δήλωσε ότι είχε «μια απόλυτη άποψη για τον πόλεμο στη Γάζα, αλλά ήλπιζα να αναδείξω την υποκρισία που επικρατεί μέσω της ανάρτησής μου στο Instagram».

Ο 39χρονος δήλωσε ότι έκανε προετοιμασίες για την «ημέρα της καταστροφής» και ότι το φερόμενο «υλικό κατασκευής βομβών» ήταν στην πραγματικότητα υλικό για ανάφλεξη φωτιάς. «Δεν είχα την πρόθεση να βλάψω κάποιον», είπε.

Ο αστυνομικός διευθυντής της Δυτικής Αυστραλίας, Κολ Μπαλντς, δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι η έρευνα βρίσκεται σε αρχικό στάδιο, αλλά δεν υπάρχει ανησυχητικό ιστορικό του συγκεκριμένου ατόμου.

Ο Μάρτιν Γκλιν, πρώην εργάτης ορυχείου, δεν έλαβε αναστολή και θα εμφανιστεί ξανά στο δικαστήριο στις 3 Φεβρουαρίου.