Aυστραλία: Οι ένοπλοι της παραλίας Μπόνταϊ έριξαν στο πλήθος εκρηκτικά που δεν πυροδοτήθηκαν

Οι ένοπλοι πραγματοποίησαν τη φονική επίθεση σε ένα εβραϊκό φεστιβάλ στην παραλία Μπόνταΐ την περασμένη εβδομάδα έριξαν τέσσερα εκρηκτικά στην αρχή του μακελειού, συμπεριλαμβανομένης μιας «βόμβας κατασκευασμένης μέσα σε μπάλα του τένις», σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευμένα έγγραφα.

Δεκαπέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν στη μαζική ένοπλη επίθεση σε έναν εορτασμό της εβραϊκής Χανουκά στην παραλία Μπόνταϊ στις 14 Δεκεμβρίου. Η επίθεση έχει σοκάρει το έθνος και πυροδότησε εκκλήσεις για αυστηρότερους νόμους περί όπλων και αυξημένες προσπάθειες για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού.

Ο Ναβίντ Άκραμ, 24 ετών, κατηγορείται για δεκάδες αδικήματα, συμπεριλαμβανομένων 15 κατηγοριών για φόνο. Δέχθηκε πυρά από αστυνομικούς κατά τη διάρκεια της επίθεσης, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο τη Δευτέρα και μεταφέρθηκε σε φυλακή.Ο δεύτερος φερόμενος ως ένοπλος, ο πατέρας του, Σατζίντ Άκραμ, πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε.

Το ζευγάρι ηχογράφησε ένα βίντεο-μανιφέστο τον Οκτώβριο, στο οποίο εμφανίζονται μπροστά από τη σημαία του Ισλαμικού Κράτους, σύμφωνα με αστυνομικά έγγραφα. Ένα στιγμιότυπο οθόνης από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης δείχνει τους Άκραμ να μεταφέρουν «ογκώδη αντικείμενα» ώρες πριν από τις επιθέσεις, σύμφωνα με την αστυνομία. Οι Άκραμ «σχεδίαζαν σχολαστικά αυτή την τρομοκρατική επίθεση για πολλούς μήνες», ισχυρίστηκε η αστυνομία. Βίντεο που βρέθηκαν στο τηλέφωνο του Ναβίντ έδειξαν ότι το ζευγάρι υποκινούνταν από «βίαιη εξτρεμιστική ιδεολογία» που συνδέεται με την ομάδα Ισλαμικό Κράτος.

Περιλαμβάνουν ένα βίντεο στο οποίο το ζευγάρι κάθεται μπροστά από μια σημαία του Ισλαμικού Κράτους και περιγράφει λεπτομερώς τα κίνητρά του για την επίθεση στο Μπόνταϊ και καταδικάζει «τις πράξεις των 'σιωνιστών'», σύμφωνα με την αστυνομία. Ο Ναβίντ φαίνεται επίσης να απαγγέλλει ένα απόσπασμα από το Κοράνι στα αραβικά στο βίντεο, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ένα άλλο βίντεο φέρεται να έδειχνε το ζευγάρι να εκπαιδεύεται στη χρήση πυροβόλων όπλων σε αυτό που η αστυνομία πιστεύει ότι είναι αγροτική περιοχή της Νέας Νότιας Ουαλίας τον Οκτώβριο. «Ο κατηγορούμενος και ο πατέρας του φαίνονται σε όλο το βίντεο να πυροβολούν με κυνηγετικά όπλα και να κινούνται με τακτικό τρόπο», ισχυρίστηκε η αστυνομία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι κάμερες ασφαλείας στην παραλία Μπόνταϊ δύο ημέρες πριν από την επίθεση δείχνουν επίσης τους Άκραμ να οδηγούν στην περιοχή και να πραγματοποιούν αναγνωριστικές κινήσεις. «Ο κατηγορούμενος και ο πατέρας του, φαίνονται να βγαίνουν από το όχημα και να περπατούν κατά μήκος της πεζογέφυρας, στην ίδια θέση όπου παρευρέθηκαν δύο ημέρες αργότερα και πυροβόλησαν πολίτες», έγραψε η αστυνομία.

Το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης κατέγραψε επίσης το ζευγάρι να φεύγει από ενοικιαζόμενο κατάλυμα στο προάστιο Κάμπσι του Σίδνεϊ ώρες πριν από την επίθεση «κουβαλώντας μακριά και ογκώδη αντικείμενα τυλιγμένα σε κουβέρτες», σύμφωνα με την αστυνομία. Η αστυνομία ανέφερε ότι τα αντικείμενα, τα οποία τοποθετήθηκαν σε ένα αυτοκίνητο, ήταν τρία πυροβόλα όπλα, αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί, συμπεριλαμβανομένης μίας βόμβας κατασκευασμένης μέσα σε μπάλα του τένις και δύο σημαίες του Ισλαμικού Κράτους.

Αργότερα οδήγησαν στο Μπόνταϊ, όπου πάρκαραν και τοποθέτησαν τις σημαίες στο εσωτερικό των μπροστινών και πίσω παραθύρων, σύμφωνα με την αστυνομία. Αφού αφαίρεσαν τα πυροβόλα όπλα και τις αυτοσχέδιες βόμβες από το αυτοκίνητο, περπάτησαν προς την πεζογέφυρα από όπου πραγματοποίησαν την επίθεσή τους, σύμφωνα με την αστυνομία.

Τρεις αυτοσχέδιες βόμβες και η βόμβα στη μπάλα του τένις έπεσαν καθώς πλησίαζαν τη γέφυρα, σύμφωνα με την αστυνομία, αλλά δεν εξερράγησαν, αν και αξιολογήθηκαν ως «βιώσιμες». Ένας πέμπτος εκρηκτικός μηχανισμός βρέθηκε αργότερα στο όχημά τους, είχε αναφέρει προηγουμένως η αστυνομία. Ο Ναβίντ Άκραμ, ο οποίος πυροβολήθηκε στην κοιλιακή χώρα και τραυματίστηκε σοβαρά από αστυνομικούς, δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο της Δευτέρας.

