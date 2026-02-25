ΕΛΤΑ: Τα ελλιπή ή λανθασμένα στοιχεία παραλήπτη πίσω από το πρόβλημα με τις κάρτες επιδομάτων

Με αφορμή δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για καθυστερήσεις στην παράδοση καρτών συνδεδεμένων με επιδόματα για ανέργους, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία διαβεβαιώνουν ότι η αλληλογραφία που παραλήφθηκε με σωστά και πλήρη στοιχεία παραλήπτη διακινήθηκε κανονικά και εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Σύμφωνα με τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις Μονάδες Διανομής, ένας περιορισμένος αριθμός επιστολών με ελλιπή ή λανθασμένα στοιχεία επιστράφηκε στις συνεργαζόμενες τράπεζες, όπως προβλέπουν οι συμβατικές και κανονιστικές υποχρεώσεις των ΕΛΤΑ.

Τα ΕΛΤΑ υπογραμμίζουν τη σταθερά υψηλή αξιοπιστία και συνέπεια στη διανομή τραπεζικής αλληλογραφίας, παρά τον μεγάλο όγκο που διακινείται καθημερινά. Ειδικά για τις κάρτες που συνδέονται με επιδόματα εργασίας, η διανομή πραγματοποιείται μέσω απλής, μη ιχνηλατήσιμης ταχυδρομικής υπηρεσίας, όπως επιλέγεται από τις τράπεζες, γεγονός που δεν επιτρέπει εξατομικευμένη παρακολούθηση της παράδοσης κάθε κάρτας.

Η διαδικασία έκδοσης και αποστολής των καρτών ακολουθεί σαφή και διαφανή στάδια: η ΔΥΠΑ εγκρίνει το αίτημα, το οποίο διαβιβάζεται στην τράπεζα της επιλογής του ενδιαφερομένου. Η τράπεζα αναθέτει την παραγωγή της κάρτας σε εξειδικευμένο πάροχο, ο οποίος παραδίδει καθημερινά στα ΕΛΤΑ χιλιάδες κάρτες προς διανομή στους τελικούς παραλήπτες, με την υπηρεσία που έχει επιλεγεί από τον αποστολέα.

Παρά τις προκλήσεις που δημιουργεί η μη ιχνηλατήσιμη υπηρεσία, τα ΕΛΤΑ πραγματοποίησαν άμεσα στοχευμένους ελέγχους σε όλες τις Μονάδες Διανομής, με έμφαση σε τουριστικές περιοχές, για να διασφαλιστεί η ορθή και απρόσκοπτη παράδοση της τραπεζικής αλληλογραφίας. Οι έλεγχοι επιβεβαίωσαν ότι δεν υπάρχουν συσσωρευμένες ή καθυστερημένες αποστολές και ότι η διανομή έγινε σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, με συνέπεια και πληρότητα.