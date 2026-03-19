Βραζιλία: 8 νεκροί σε έφοδος της αστυνομίας στο Ρίο - Ανάμεσά τους επικίνδυνος βαρόνος ναρκωτικών

Μίλτος Τσεκούρας

Σε αντίποινα για την έφοδο, πυρπολήθηκε λεωφορείο σε κεντρική οδική αρτηρία στο Ρίο

AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες Τετάρτη κατά τη διάρκεια εφόδου των δυνάμεων επιβολής της τάξης στο Ρίο ντε Τζανέιρο, συμπεριλαμβανομένου ενός από τους ηγέτες συμμοριών διακινητών ναρκωτικών που συγκαταλεγόταν στους πλέον καταζητούμενους κακοποιούς στη Βραζιλία, σύμφωνα με τις αρχές.

Κάπου 150 μέλη του λεγόμενου τάγματος ειδικών επιχειρήσεων (BOPE), επίλεκτης μονάδας της τοπικής χωροφυλακής, αναπτύχθηκαν από τα ξημερώματα σε φαβέλες στην τουριστική συνοικία Σάντα Τερέζα, κοντά στο κέντρο της μεγαλούπολης.

Ο Κλαούντιου Αουγκούστου ντος Σάντος, 55 ετών, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν οκτώ εντάλματα σύλληψης, ιδίως για διακίνηση ναρκωτικών και ανθρωποκτονία, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών, ανέφερε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο επικεφαλής της χωροφυλακής στο Ρίο, ο Μαρσέλου Μενέζες Νογκέιρα.

Οι αρχές τον θεωρούσαν σημαντική μορφή της συμμορίας Comando Vermelho (CV, «κόκκινη διοίκηση»), μιας από τις πιο ισχυρές εγκληματικές οργανώσεις στη Βραζιλία.

Η αστυνομία σκότωσε επίσης άλλους έξι «εγκληματίες» και συνέλαβε 116 υπόπτους κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, σύμφωνα με ανακοίνωσή της.

Θάνατος ομήρου

Ο όγδοος θάνατος που επιβεβαιώθηκε από τις αρχές ήταν αυτός κατοίκου της συνοικίας που είχαν πάρει όμηρο στο σπίτι του μαζί με τη σύζυγό του ένοπλοι που προσπαθούσαν να διαφύγουν από τους χωροφύλακες, σύμφωνα με αξιωματικό των δυνάμεων επιβολής της τάξης.

Κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης, οι δράστες της απαγωγής άνοιξαν πυρ και ο άνδρας χτυπήθηκε από σφαίρα στο κεφάλι. Η σύζυγος επιβίωσε.

Οι δυνάμεις επιβολής της τάξης ανέφεραν ακόμη πως προχώρησαν στην κατάσχεση 21 όπλων, 105 κιλών κοκαΐνης και 600 και πλέον κιλών μαριχουάνας.

Σε αντίποινα για την έφοδο αυτή, πυρπολήθηκε λεωφορείο σε κεντρική οδική αρτηρία στο Ρίο.

«Ανέβηκαν, απαίτησαν να κατεβάσω τους επιβάτες κι έβαλαν φωτιά στο λεωφορείο. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο οδηγός, ο Μάρσιου Σόουζα, εμφανώς ταραγμένος μετά τη «φρικτή» εμπειρία.

Άλλα λεωφορεία τοποθετήθηκαν σε συγκεκριμένους δρόμους μετατρεπόμενα σε αυτοσχέδια οδοφράγματα, προκαλώντας χάος στην περιοχή αυτή με πυκνή κυκλοφορία.

Η αστυνομία απέδωσε τις ενέργειες αυτές στη CV.

Brazil Police Operation
Military police patrol during a police operation in the Morro dos Prazeres community in Rio de Janeiro, Wednesday, March 18, 2026. (AP Photo/Silvia Izquierdo)AP

Πολύνεκρη επιχείρηση της αστυνομίας

Στα τέλη του 2025, η συμμορία αυτή έγινε στόχος της πιο πολύνεκρης επιχείρησης της αστυνομίας στην ιστορία της Βραζιλίας: πάνω από 120 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο σε δυο μεγάλες συνοικίες αποτελούμενες από φαβέλες στο Ρίο.

Την Τετάρτη, η αστυνομία διεξήγαγε επιχείρηση ευρείας κλίμακας εναντίον του οργανωμένου εγκλήματος σε 15 βραζιλιάνικες πολιτείες, βάζοντας στο στόχαστρο την διακίνηση όπλων και ναρκωτικών και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η κυβέρνηση υπό τον κεντροαριστερό πρόεδρο Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα προσπαθεί, κατά δημοσιεύματα, να πείσει τις ΗΠΑ να μην εγγράψει τη CV, ούτε άλλη συμμορία, την PCC (Primeiro Comando da Capital, «πρώτη διοίκηση της πρωτεύουσας»), στον αμερικανικό κατάλογο των «ξένων τρομοκρατικών οργανώσεων».

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει χαρακτηρίσει διάφορα καρτέλ των ναρκωτικών της Λατινικής Αμερικής «τρομοκρατικές» οργανώσεις κι έχει εξαπολύσει δεκάδες αεροπορικές επιδρομές εναντίον ταχύπλοων που κατ’ αυτή εμπλέκονταν στη διακίνηση ουσιών στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό, με τουλάχιστον 150 νεκρούς.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
